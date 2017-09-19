Az alma hatásai az egészségünkre

szerző: Dr. Borsi-Lieber Katalin - WEBBeteg
frissítve:

Az almában előforduló antioxidánsok a sejteket károsító folyamatok semlegesítésével hatnak jótékonyan egészségünkre, ezáltal erősítik az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatással rendelkeznek.

A hasznos vegyületek (flavonoidok, quercetin glycosid, a phloretin glycosid, a chlorogénsav és az epicatechin) legnagyobb számban az alma héjában vannak jelen, így ajánlott hámozás nélkül fogyasztani a gyümölcsöt.

Holland és skót orvosok által végzett kutatási eredmény szerint terhesség alatt a rendszeres almafogyasztás csökkenti a gyermekben az asztma kialakulásának kockázatát. A tanulmányban több mint 1200 gyermeket figyeltek meg.

Végigkövették a terhesség alatt az édesanya táplálkozási szokásait, majd kérdőívek segítségével és orvosi vizsgálatokkal ellenőrizték a gyerekek egészségi állapotát. Végül megállapították, hogy azon anyák, akik a várandósság ideje alatt rendszeresen almát fogyasztottak születendő gyermekükben csökkent az asztma kialakulásának kockázata.

Jó tanács mindenkinek
A leghasznosabb, ha naponta, reggelire, ebédre vagy akár lefekvés előtt magunkhoz veszünk egy mosolygós almát és egészében fogyasztjuk, mert a benne lévő anyagok külön-külön korántsem olyan hatékonyak, mintha együtt vesszük őket magunkhoz.

Egy másik vizsgálatot összegezve, amelyet a Londoni Szív- és Tüdőgyógyász Társaság végzett, arra a felismerésre jutottak, hogy azokban a gyerekekben, akik naponta legalább egyszer ittak 100 százalékos almalevet, 47 százalékkal csökkent az asztmás roham előfordulása, szemben azokkal, akik 1 hónapban csak egyszer vagy ennél is kevesebbszer fogyasztották azt.

Ezt az eredményt annak tulajdonították, hogy az almalé magasabb koncentrációban tartalmazza az antioxidánsokat, mint az egész gyümölcs.

A tanulmány alapján a banán is hasonlóan egészséges, a rendszeres fogyasztása szintén csökkenti az asztma előfordulását.

Az alma magas flavonoid tartalmának jótékony hatása

A két tanulmány feltehetően az alma magas flavonoid tartalmának jótékony hatását tükrözi. A flavonoidok antioxidáns hatású (sejteket károsító oxidációs folyamatok semlegesítésében közreműködő) növényi anyagok.

Az almában előforduló fő antioxidánsok főleg az alma héjában vannak jelen: quercetin glycosid, a phloretin glycosid, a chlorogénsav és az epicatechin.

A flavonoidok emellett erősítik az immunrendszert, rákmegelőző, gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak, segítenek a vírusok és baktériumok leküzdésében, májvédő szerepet is betöltenek. Összességében védik az egészségünket.

Alma - emésztést segítő és rákmegelőző

Az alma jótékony hatásai már régóta ismertek. Segíti az emésztést, ami leginkább a rosttartalmának köszönhető.

Rosttartalmának egyharmadát a pektin adja, mely javítja az anyagcserét, savtartalma pedig a bélmozgást serkentve kedvez az emésztési folyamatoknak. A székrekedés és a hasmenés egyaránt orvosolható vele. Megköti a bélben a rákkeltő (carcinogén) anyagokat, így csökkenti a vastagbél daganatok kialakulásának kockázatát.

Fontos a koleszterin elleni harcban, a diéta részeként már napi két alma elfogyasztása is kimutathatóan csökkenti a koleszterinszintet.

Kiváló hatású cukorbetegség esetén is, mivel a vékonybél falát bevonva csökkenti a cukor felszívódását. A légutak tisztításával a gyulladás leküzdésében játszik szerepet.

Alma és a vitaminok

Az almában megtalálható vitaminok nem különböznek más gyümölcs vitamintartalmától. Tartalmaz A-vitamint, B-komplex vitaminokat. C-vitamin tartalma jóval csekélyebb, mint az egyéb citrusféléké (citrom, narancs), mégis a benne megtalálható ásványi anyagoknak köszönhetően nagyon jó hatással van az emésztésre.

Az ásványi anyagok egész garmadáját hordozza magában. A kálium, a kalcium, a cink, a fluor, a jód, a szelén együttesen szükségesek az ellenálló immunrendszer kialakulásához, egészségünk megőrzéséhez.

Az almát többféleképpen készíthetjük el és fogyaszthatjuk, mivel a benne rejlő hatóanyagok nagy részét a feldolgozás alatt is megőrzi. Ihatjuk szűrt, illetve rostos üdítő változatát. A szárított almahéjból készíthetünk teát, ami kiváló hatású gyomor és bélbántalmak ellen.

A háziasszonyok saláták készítéséhez hasznosíthatják almaecet formájában, mely a fogyókúrázók által is közkedvelt természetes zsírégető tulajdonsága miatt.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Borsi-Lieber Katalin

Frissítve: 2025.12.07. 13:10, Megjelent: 2017.09.19. 07:38
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Alma téma, Asztma téma, Flavonoid téma

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Varga Dóra

Varga Dóra

Dietetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Egészség
Egészség

Az alma hatásai az egészségünkre.
Szűrővizsgálat
Szűrővizsgálat

Hogyan zajlik a vastagbél szűrővizsgálat?
Együttélés az asztmával - Életmódtippek
Együttélés az asztmával - Életmódtippek WEBBeteg - Cs. K., fordító
Légzőtorna - Kinek, mikor, hogyan?
Légzőtorna - Kinek, mikor, hogyan? WEBBeteg - Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus
Almaecet - Hogyan hat az egészségünkre?
Almaecet - Hogyan hat az egészségünkre? WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
A párás időben fokozódnak az asztmás panaszok
A párás időben fokozódnak az asztmás panaszok Budai Allergiaközpont - Dr. Potecz Györgyi, tüdőgyógyász, allergológus
Futás asztmával
Futás asztmával WEBBeteg - Cs. K., fordító
Természetes gyógymódok az asztmára?
Természetes gyógymódok az asztmára? WEBBeteg - Cs. K., fordító