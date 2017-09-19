Az alma hatásai az egészségünkre.

Az almában előforduló antioxidánsok a sejteket károsító folyamatok semlegesítésével hatnak jótékonyan egészségünkre, ezáltal erősítik az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatással rendelkeznek.

A hasznos vegyületek (flavonoidok, quercetin glycosid, a phloretin glycosid, a chlorogénsav és az epicatechin) legnagyobb számban az alma héjában vannak jelen, így ajánlott hámozás nélkül fogyasztani a gyümölcsöt.

Holland és skót orvosok által végzett kutatási eredmény szerint terhesség alatt a rendszeres almafogyasztás csökkenti a gyermekben az asztma kialakulásának kockázatát. A tanulmányban több mint 1200 gyermeket figyeltek meg.

Végigkövették a terhesség alatt az édesanya táplálkozási szokásait, majd kérdőívek segítségével és orvosi vizsgálatokkal ellenőrizték a gyerekek egészségi állapotát. Végül megállapították, hogy azon anyák, akik a várandósság ideje alatt rendszeresen almát fogyasztottak születendő gyermekükben csökkent az asztma kialakulásának kockázata.

Jó tanács mindenkinek A leghasznosabb, ha naponta, reggelire, ebédre vagy akár lefekvés előtt magunkhoz veszünk egy mosolygós almát és egészében fogyasztjuk, mert a benne lévő anyagok külön-külön korántsem olyan hatékonyak, mintha együtt vesszük őket magunkhoz.

Egy másik vizsgálatot összegezve, amelyet a Londoni Szív- és Tüdőgyógyász Társaság végzett, arra a felismerésre jutottak, hogy azokban a gyerekekben, akik naponta legalább egyszer ittak 100 százalékos almalevet, 47 százalékkal csökkent az asztmás roham előfordulása, szemben azokkal, akik 1 hónapban csak egyszer vagy ennél is kevesebbszer fogyasztották azt.

Ezt az eredményt annak tulajdonították, hogy az almalé magasabb koncentrációban tartalmazza az antioxidánsokat, mint az egész gyümölcs.

A tanulmány alapján a banán is hasonlóan egészséges, a rendszeres fogyasztása szintén csökkenti az asztma előfordulását.

Az alma magas flavonoid tartalmának jótékony hatása

A két tanulmány feltehetően az alma magas flavonoid tartalmának jótékony hatását tükrözi. A flavonoidok antioxidáns hatású (sejteket károsító oxidációs folyamatok semlegesítésében közreműködő) növényi anyagok.

Az almában előforduló fő antioxidánsok főleg az alma héjában vannak jelen: quercetin glycosid, a phloretin glycosid, a chlorogénsav és az epicatechin.

A flavonoidok emellett erősítik az immunrendszert, rákmegelőző, gyulladáscsökkentő tulajdonsággal bírnak, segítenek a vírusok és baktériumok leküzdésében, májvédő szerepet is betöltenek. Összességében védik az egészségünket.

Alma - emésztést segítő és rákmegelőző

Az alma jótékony hatásai már régóta ismertek. Segíti az emésztést, ami leginkább a rosttartalmának köszönhető.

Rosttartalmának egyharmadát a pektin adja, mely javítja az anyagcserét, savtartalma pedig a bélmozgást serkentve kedvez az emésztési folyamatoknak. A székrekedés és a hasmenés egyaránt orvosolható vele. Megköti a bélben a rákkeltő (carcinogén) anyagokat, így csökkenti a vastagbél daganatok kialakulásának kockázatát.

Fontos a koleszterin elleni harcban, a diéta részeként már napi két alma elfogyasztása is kimutathatóan csökkenti a koleszterinszintet.

Kiváló hatású cukorbetegség esetén is, mivel a vékonybél falát bevonva csökkenti a cukor felszívódását. A légutak tisztításával a gyulladás leküzdésében játszik szerepet.

Alma és a vitaminok

Az almában megtalálható vitaminok nem különböznek más gyümölcs vitamintartalmától. Tartalmaz A-vitamint, B-komplex vitaminokat. C-vitamin tartalma jóval csekélyebb, mint az egyéb citrusféléké (citrom, narancs), mégis a benne megtalálható ásványi anyagoknak köszönhetően nagyon jó hatással van az emésztésre.

Az ásványi anyagok egész garmadáját hordozza magában. A kálium, a kalcium, a cink, a fluor, a jód, a szelén együttesen szükségesek az ellenálló immunrendszer kialakulásához, egészségünk megőrzéséhez.

Az almát többféleképpen készíthetjük el és fogyaszthatjuk, mivel a benne rejlő hatóanyagok nagy részét a feldolgozás alatt is megőrzi. Ihatjuk szűrt, illetve rostos üdítő változatát. A szárított almahéjból készíthetünk teát, ami kiváló hatású gyomor és bélbántalmak ellen.

A háziasszonyok saláták készítéséhez hasznosíthatják almaecet formájában, mely a fogyókúrázók által is közkedvelt természetes zsírégető tulajdonsága miatt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Borsi-Lieber Katalin