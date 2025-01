A csúszós utakon több körültekintés szükséges

Télen a jeges utakon fokozottan oda kell figyelni, hova lépünk, amikor kimegyünk az utcára. Az időjárás miatt sajnos nagyobb veszélynek vagyunk kitéve, főleg az idős emberek, a tapasztalatok szerint ilyenkor megnő a végtagokkal kapcsolatos sérülések száma.

Tanácsok az elcsúszás megelőzése érdekében

Dr. Börzsei-Knoll Veronika ortopéd-traumatológus, az Emineo Egészségügyi és Baleseti Központ lábsebésze szerint, már akkor sokat tehetünk testi épségünk érdekében, ha odafigyelünk a lábbeli kiválasztásakor.

- Az a legjobb, ha olyan cipőt veszünk fel, amely minél nagyobb felületen érintkezik a földdel és lehetőleg gumitalpú. Hölgyeknek ebben az időszakban egyáltalán nem javaslom a magas sarkú viseletét, de ha a helyzet mégis úgy kívánja, vigyenek magukkal váltó cipőt. Azok az idős emberek, akiknek a szakemberek segédeszközt javasoltak a közlekedéshez, használják a botot, hiszen ezzel még stabilabb lesz a járásuk.

A legtöbb baleset az idősebb korosztállyal történik, hiszen elsősorban nekik vannak esetlegesen mozgás-kooordinációs problémáik, és gyakran szenvedhetnek ízületi kopásoktól, illetve lassabban reagálhatnak egy váratlan helyzetre. Esetükben az egyik leggyakoribb sérülés a combnyaktörés, amellyel hosszú ideig kell ágyhoz kötve élni a mindennapokat – ez pedig további egészségügyi problémákhoz vezethet. Éppen ezért a traumatológus azt javasolja, ha tehetik, ilyenkor ne hagyják el otthonukat és ne szégyelljenek segítséget kérni a szomszédtól, családtagoktól.

Időskorban veszélyesebb az elesés Az egyszerű esés viszonylag ártalmatlannak tűnik (szemben a magasabbról történő zuhanással), főként idős egyéneknél azonban gyakorta alakulnak ki súlyos sérülésék. Egy amerikai statisztikai elemzés szerint a sík terepen történő, kis szintkülönbséggel járó esés a 70 év fölöttieknél 4,5 százalékban vezet halálhoz, szemben a 70 év alattiak 1,5 százalékával. Súlyosbító tényező, hogy az idősek zöme súlyos társbetegségekkel rendelkezik, gyakoriak a szív- és érrendszeri rendellenességek. Mindamellett 80 éves korban nem olyan jó a felépülési készség, mint fiatalabb szervezetben. Emiatt az idősebbek hosszabb kórházi kezelésre szorulnak, és a teljes rehabilitáció aránya is alacsonyabb. (Medipress)

A kismamák ne engedjék el gyermekük kezét, vagy a babakocsit egy pillanatra sem, a közlekedési eszközökön pedig mindenki legyen figyelmes a le- és felszálláskor. Sokan szeretnek télen is kerékpárral közlekedni, ebben az időszakban azonban kerüljék ezt a közkedvelt járművet. A gyalogosok pedig legyenek tekintettel az autósokra is, hiszen a csúszós úton a gépjárműnek is nagyobb távolság és hosszabb idő kell a megálláshoz.

Nem érdemes várni az elcsúszás után az orvoshoz fordulással

Elsősorban a felső végtagjainkkal védekezünk, ezért is törik el legtöbbször a kéz, a csukló, a könyök, de gyakoriak a has-, mellkasi- és fejsérülések, szerencsétlen esetekben pedig akár belső vérzést, mellkassérülést, bordatörést is elszenvedhetünk.

- Azt javaslom, senki ne várjon tétlenül arra, hogy magától elmúljon a fájdalom. Ha erős hasi fájdalmat érzünk, hányingerünk van, esetleg eldeformálódott valamelyik végtagunk, nagy duzzanat alakult ki az esést követően, netán nem is tudunk lábra állni, azonnal forduljunk szakemberhez! A késlekedés, a több órás várakozás ugyanis hosszabb rehabilitációt, maradandó károsodást idézhet elő, ami a pácienst visszavetheti a magán- és a szakmai életében.

Az időskori elesés megelőzése Az időskor számos rizikóállapotot hordoz magában. Mivel a biológiai öregedés nem előzhető meg, legfeljebb lassítható vagy leplezhető, ezért az öregedéssel járó új veszélyforrások megjelenését mind az időseknek, mind családtagjaiknak el kell fogadniuk. Hogyan segíthetünk az időskori elesés megelőzésében?

Forrás: Emineo Magánkórház