Hőség és ventilátor

A WHO és több egészségügyi szervezet azt ajánlja, hogy 35 fok felett ne használjon senki ventilátort, mert az nem csökkenti, hanem növeli az ember testhőjét, az amerikai egészségügyi szervezet pedig 37,2 fok felett nem ajánlja a ventilátorok használatát.

Segíthet a használata

A Sydney Egyetem kutatói siettek megválaszolni ezt a kérdést, és a kutatásukból az derült ki, hogy 56 Celsius-fokig, ha a pártatartalom is magas, akkor egy ventilátorral is sokat lehet javítani a közérzeten, csökken a test hőmérséklete, a kardiovaszkuláris terhelés is csökken.

Ezzel szemben ha nagyon száraz a levegő, akkor már 46 Celsius-fokos hőmérséklet után nem javít a ventilátor a kánikulában szenvedő ember hőérzetén, hanem kifejezetten ront rajta, annak ellenére, hogy a hőmérsékletből és a páratartalomból számolt hő index alacsonyabb.

A tanulmány egyik írója, Ollie Jay egyetemi docens azt a következtetést vonta le, hogy az egészségügyi szervezetek túlságosan konzervatív ajánlásokat tesznek, ezen változtatni kellene, mert még magasabb hőmérsékletben is segíteni tud az embereknek a ventilátor használata.

