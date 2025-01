A szőlőlé legalább olyan jó, mint a vörösbor

Bizonyos kutatások szerint egészséges felnőtt emberek körében napi egy pohár vörösbor pozitívan hat a szív- és érrendszerre. Sokakban felmerülhet azonban a kérdés, hogy vajon a szőlőlé fogyasztása is hasonló előnyökkel rendelkezik-e.

A vörösbor előnyös hatásai csak abban az esetben érvényesülhetnek, ha a fogyasztás valóban mértékletes, ami férfiaknál napi maximum 2, nőknél napi maximum 1 dl-t jelent. Ezzel ellenben, ha valaki például a héten csak egyszer iszik vörösbort, de akkor mondjuk 6 dl-t, azzal nemhogy nem tesz jót az egészségének, hanem még árt is. Mind a megengedett mennyiséget meghaladó rendszeres és mind az egyszeri mértéktelen alkoholfogyasztás veszélyes és olyan súlyos következményekkel járhat, mint a májkárosodás, különféle daganatos betegségek kialakulásának fokozott kockázata, valamint az alkoholmérgezés és még sorolhatnánk. A vörösbor kapcsán azt se feledjük, hogy vannak olyan betegségek és állapotok, amelyek mellett abszolút tilos fogyasztani, ilyen például a cukorbetegség, a májbetegségek és egyéb emésztőrendszeri betegségek, a már meglévő szív- és érrendszeri betegségek, a migrén, az alkohol- vagy a hisztaminintolerancia, gyógyszerszedés, valamint a terhesség és a szoptatás időszaka.

Hirdetés

Miért jobb választás a szőlőlé, mint a bor?

Lévén, hogy a vörösbor leginkább „szívbarát” összetevői – a rezveratrol (resveratrol) és a flavonoidok – a piros (vörös) és kék szőlőfajtákból készült szőlőlevekben is nagy mennyiségben jelen vannak, fölösleges lenne kitenni magunkat a vörösborban lévő alkohol káros hatásainak, akkor is, ha egyébként alapbetegségtől mentes, egészséges felnőtt emberek vagyunk. A szőlőlevet ráadásul a betegek, a kismamák, a sofőrök és a gyerekek is bátran fogyaszthatják.

Egymástól független kutatások kimutatták, hogy a vörösborhoz hasonlóan a szőlőlé is csökkenti a vérrögök kialakulásának esélyét és az LDL (rossz koleszterin) lerakódását a koszorúerekben, valamint gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendelkezik. Emellett már két héten át tartó, rendszeres szőlőléfogyasztás után is jelentősen javul a vérkeringés és csökken az LDL oxidációja. (Az oxidált LDL károsítja a legnagyobb mértékben az artériákat.) A napi szőlőléfogyasztás mindemellett csökkentheti a vérnyomást és a koleszterinszintet is.

A Washingtonban található Georgetowni Egyetem kutatói arra a megállapításra jutottak, hogy a szőlőlében lévő antioxidánsok (amilyen a rezveratrol és a flavonoidok is) megkötik a szabad gyököket, ezzel védve az érfalakat. 20 önkéntes alany két héten át napi kb. 2 csésze pirosszőlő-levet fogyasztott, és az ezt követően mért E-vitamin-szint a vérükben átlagosan 13%-kal emelkedett a két héttel korábbihoz képest. Ezzel egy időben a véralvadási rendszer aktivitása, a vérlemezkék összetapadási valószínűsége (és ezzel együtt a vérrögképződés kockázata) is csökkent, valamint az antioxidánsok hosszabban tudták kifejteni védő hatásukat az érfalakra. Ebben a kutatásban azt is kimutatták, hogy a szőlőléből izolált egyes flavonoidok nem mindig rendelkeznek ugyanazzal a hatással, mint a teljes szőlőlé. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy az egész gyümölcsben lévő hasznos anyagok támogatják, erősítik egymás hatását.

Mindenkit óva intünk azonban attól, hogy meglévő betegségeire szedett gyógyszereit szőlőlére cserélje! A szőlő- és szőlőléfogyasztás az egészéges és változatos étrend részeként előnyös tulajdonságaival segíthet az egészségmegőrzésben, de nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést!

Válasszunk 100%-os gyümölcslevet, ami tartalmazza mindazokat a vitaminokat és ásványi anyagokat is, amit maga a szőlő! Mindenképpen kerüljük a hozzáadott cukrot, színezéket, mesterséges ízfokozókat és egyéb adalékanyagokat tartalmazó változatokat!

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a szőlő önmagában is magas cukortartalmú gyümölcs, így a szőlőlé fogyasztását se vigyük túlzásba, cukorbetegek emiatt csak mértékkel ihatják és szénhidráttartalmát számolniuk kell.

WEBBeteg

Szerzők: Bak Marianna, biológus szakfordító és Cs. K., fordító

Forrás: Warum Traubensaft besser ist als das Glas Rotwein (welt.de), Roter Traubensaft schützt Herz und Gefäße (wissenschaft.de), New York Times