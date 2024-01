Hideg kezek: Mi a teendő?

Télen a hidegben a szabadban, ha nem visel kesztyűt, könnyen lehűlhetnek a kezei. Ha azonban a környezeti hőmérséklet nem indokolja, mégis hidegek a kezei, annak betegség is állhat a hátterében, például keringési zavar stb. Cikkünkből megismerheti a leggyakoribb lehetséges okokat és megtudhatja, mit tehet a panasz ellen.

A téli hidegben a lábunk, az orrunk, a kezünk és az ujjaink is nagyon lehűlnek. Ennek az az oka, hogy szervezetünk a létfontosságú szervek melegítésére törekszik és a perifériás testrészek vérellátása csökken. Akinek viszont állandóan hidegek a kezei, az lehet, hogy valamilyen betegségben szenved. A következőkben sorra vesszük a lehetséges okokat, és adunk néhány hasznos tanácsot.

Hideg kezek télen – Mi okozhatja?

Kezeinket rendkívül sok ér szövi át, melyek a hidegben összeszűkülnek. A lábak, a fülek, az orr és a térd is hasonlóan működik. Ezek a testrészek hűlnek le a leggyorsabban extrém hidegben, ebben annak is szerepe van, hogy testünkben itt van a legkevesebb zsírszövet. Mivel felületük viszonylag nagy, gyorsan képesek leadni a hőt.

A nők télen különösen gyakran küzdenek ezzel a problémával, mivel testükben kisebb az izom aránya, ami melegen tartaná a szervezetüket. Emellett egyéb tényezők is szerepet játszanak abban, hogy a nők fázékonyabbak, például az eltérő hormonháztartás és az a tény, hogy a nők vérnyomása általában alacsonyabb, mint a férfiaké.

Hirdetés

Állandóan hideg kezek – Mi okozhatja?

A hideg kezek komoly betegséget is jelezhetnek. Az állandóan hideg kezek problémájával küzdő páciensek esetében erről van szó. Szóba jöhet kötőszöveti betegség, keringési- vagy hormonzavar. A testi okok mellett a háttérben pszichés problémák is állhatnak, mivel a psziché hatással van a vérkeringésre. Az erek a stressz vagy a félelem hatására is összeszűkülnek, a kezünk fázni kezd, noha a környezet hőmérséklete egyáltalán nem alacsony.

Ha nem csak hidegben, hanem melegben is gyakran hidegek a kezei, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulnia, hogy kiderítsék az okokat. Különösen tanácsos ez akkor, ha a hideg kezek mellett az alábbi tüneteket is tapasztalja:

Fehéres, kékes vagy vöröses elszíneződés a kezén

Ha viszketnek az ujjai

Zsibbadnak az ujjai

Az ujjai duzzadtak és fájnak.

Betegségek, melyek jele lehet a hideg kéz:

Keringési zavar: érelmeszesedés, érszűkület, gyulladásos érbetegség, érelzáródás, Raynaud-szindróma

Alacsony vérnyomás, szívelégtelenség,

Pajzsmirigy-alulműködés

Autoimmun betegség: kötőszöveti betegség, rheumatoid arthritisz, szklerodermia.

Pszichés okok: stressz, depresszió, félelem.

Teendők hideg kezek ellen

Ha a kezek hidegsége valamilyen betegség tünete, akkor természetesen mihamarabb az alapbetegséget kell kezelni! Ezért, ha az irdőjárási körülmények nem indokolják és a panasz mégis jelentkezik, vagy tartósabban fennál, vagy többször is előfordul, vagy a szabadban hidegben jelentkezik ugyan, de egyéb szokatlan tünetet is vagy fájdalmat észlel, feltélenül forduljon orvoshoz, hogy kiderüljön a panasz oka, és megfelelő kezelésben részesülhessen.

Mit tegyen, hogy a hidegben elkerülje a kezei lehűlését?

Elsősorban arra kell figyelnie, hogy mindig melegen öltözzön fel. Nem elég kesztyűt húzni, teste többi részét is védje a hideggel szemben! A meleg kabát és a vastag zokni télen kötelező!

A meleg ruházat mellett az alábbiakat teheti:

Mozgassa vagy masszírozza az ujjait, hogy serkentse a vérkeringést! A masszázs csak akkor alkalmazható, ha nincsenek elfagyva az ujjak!

A csípős ételek is serkentik a vérkeringést, így például a csípős paprika, a chili és a bors.

Kívülről is melegítse a kezét! Kint mindig húzzon kesztyűt, otthon pedig tegye a kezét melegítőpárna alá, vagy amíg fel nem melegszik, tegye be a pulóvere ujjába átellenesen.

Ha a kezei hidegek és izzadnak, minél hamarabb törölje le a verejtéket, mivel a hideg és a nedvesség hatására az erek még inkább összehúzódnak.

Megelőzés

A megelőzés érdekében először is az ereket kell edzeni!

Egy váltózuhany (öt-tíz percenkénti váltással) kiválóan megfelel erre a célra.

Jót tesz ereinknek az úszás, a kocogás, egy kiadós séta és a szaunázás is.

Ne dohányozzon! A dohányzás árt az ereknek.

Mozogjon eleget!

Kapcsolódjon ki a stresszes mindennapokból!

Hideg ujjak a számítógép előtt

Sok számítógép előtt dolgozó embernél is előfordul ez a panasz. Az állandósuló problémának több országban már külön nevet is adtak, magyarul egér-kéznek nevezhetnénk. Ez esetben a kezek más szituációban nem hűlnek le, csak a számítógép használata közben válnak fagyossá.

Ha Ön is szembesül ezzel a problémával, akkor először is ellenőrizze a helyiség hőmérsékletét! Ülőmunka közben nagyon könnyen lehűlhetnek a végtagjai. Az az ideális, ha a helyiségben kb. 21oC van.

Ha egyébként kellemesen érzi magát, nem fázik és melege sincs, de a kezei hidegek, a következőket teheti:

Figyeljen oda a kéztartására! Lehet, hogy csuklóízületei elmerevedtek a kényelmetlen helyzet következtében, és ez zavarta meg a vérkeringést.

Viseljen csuklómelegítőt!

Ha ezek egyike sem vált be, ma már kapható fűthető egér és billentyűzet.

Hideg orr – Mi a teendő?

A hideg kezek és lábak ritkán járnak egyedül, az orrunk is könnyen lehűl. Ezt a testrészünket nem tudjuk felöltöztetni, így nem is meglepő, hogy fázik. Az orrnyálkahártya erei is beszűkülnek. Ez a reakció pedig fogékonnyá teszi a szervezetet a kórokozókkal szemben. Ezért is mondják, hogy hideg időben könnyű megfázni. A megfázást, valójában náthát, is kórokozók fertőzése okozza.

A legjobb védelem, ha a kezeit, a lábait is melegen tartja, melegen felöltözik. Emellett jót tesz a forró tea, a meleg takaró és az orr gyengéd masszírozása.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos