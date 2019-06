Kit fenyeget a kiszáradás? - Betegek, gyermekek, idősek, kismamák

Az egészséges életmód részét képzi a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás. A felnőtt szervezet napi folyadékigénye 2-2,5 liter.

A folyadékszükségletet nagyban befolyásolja a fizikai aktivitás (sportolás, fizikai munka), annak mértéke, intenzitása, hossza, az időjárás, a környezeti tényezők, a kor, a nem, illetve az egyéni tulajdonságok (izzadás mértéke, betegségek). Az időseknek, gyerekeknek, kismamáknak, betegeknek, a nehéz fizikai munkát végzőknek, illetve az intenzíven sportolóknak magasabb a folyadékigénye az átlagnál, csakúgy, mint mindannyiunknak, ha az idő igazán melegre fordul.

Magas lázzal, hasmenéssel, hányással járó állapotok esetén amennyiben a bevitt és az ürített folyadék mennyisége az utóbbi irányába billen, kiszáradás fenyegeti a szervezetet. A hidratáltság helyreállítása egyszerűnek tűnik, ha csak hasmenésről van szó. Ez esetben nagyobb mennyiségű folyadék fogyasztása, illetve szájon át alkalmazott rehidráló porok alkalmazása segíthet. Veszélyesebb helyzet áll elő, ha láz is társul a hasmenéshez, de a kiszáradás szempontjából legveszélyesebb, ha hányás is fellép. Ilyenkor bármilyen folyadék bevitele nehézséget okoz. Egyetlen megoldás, ha megpróbálunk kortyonként inni, ennek ellenére súlyos esetben akár infúzióra is szükség lehet.

Hirdetés

A kiszáradás - Vigyázat, csökkenhet a szomjúságérzet! Kiszáradásnak (dehidráció) nevezzük azt az állapotot, mikor a szervezet víztartalma csökken. Háromféle formában fordulhat elő, amelyeket az alapján különíthetők el, hogy a víztartalom csökkenését kíséri-e az ásványi anyag egyensúly felborulása, és milyen irányban. A kiszáradás - Vigyázat, csökkenhet a szomjúságérzet!

A hasnyálmirigy-gyulladás, a hashártyagyulladás vagy nagy kiterjedésű égési sérülések szintén olyan nagymértékű folyadékvesztéssel járhatnak, hogy a szervezet gyorsan kiszáradhat. Minél hosszabb ideig állnak fenn a fenti állapotok, annál súlyosabb esettel állunk szemben, így a probléma megoldása is egyre nehezebbé válik.

A gyermekek testének nagyobb százaléka víz (körülbelül 70-80), mint a felnőtteknek (50-60 százalék). Gyermekek, de különösen a csecsemők gyorsabban és több folyadékot veszítenek, azaz könnyebben kiszáradnak, főként, ha esetleg a fent említett betegségek is fennállnak. Ennek hátterében az áll, hogy a testtömegükhöz viszonyítva nagyobb a testfelületük és szaporább a légzésük, mint a felnőtteknek. Csecsemőknél, a felnőttekre is jellemző tüneteken kívül (szomjúságérzet, fáradtság, kevesebb, sötétebb vizelet), a besüppedt kutacs (a csecsemő koponyájának az a puha része, ahol a koponyavarratok találkoznak, ebből a csecsemő koponyáján hat kutacsot különböztetünk meg, de a szülők általában csak hármat tudnak kitapintani) is utalhat a kiszáradásra.

Terhesség alatt mind az anyuka, mind a baba egészsége szempontjából nagyon fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. Terhességi hányás vagy ödéma (vizenyő) jelentkezése esetén különösen oda kell figyelni a folyadékháztartásra. Szoptatós kismamáknál a szoptatással vesztett folyadék pótlására ugyancsak fokozottan kell figyelni, elegendő mennyiségű víz fogyasztása szükséges ugyanis a tejtermelés biztosításához.

Időseknél a szervezet víztartalma kevesebb (inkább 50 százalék körüli), mint a fiatalabb felnőtteké, vagyis rosszabb a hidratáltságuk. Éppen ezért, ha nem isznak megfelelő mennyiségű folyadékot, gyorsabban kiszáradhatnak. Ehhez társul még, hogy a kor előrehaladtával a szomjúságközpont működése csökken, a szomjúságérzet később jelentkezik, ezért az időseknek tudatosan kell inniuk, még ha nem is érzik, hogy szomjasak. Amennyiben egy idős ember kiszáradással járó betegségben szenved, létfontosságú a megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása – a dehidráció egyik jellegzetes tünete a zavartság. A szépkorúak gyakran egyéb betegségektől is szenvednek: sokszor előfordulnak érrendszeri betegségek (szív, agy, perifériás erek), vérnyomás problémák, vesebetegség. Ezeket a betegségeket egy esetleges kiszáradás tovább súlyosbíthatja és akár szívinfarktus, agyi infarktus vagy veseelégtelenség is lehet a következmény.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a krónikus betegségek következtében az idősek gyakran szednek gyógyszereket, például vízhajtót. Nem megfelelő adagolás esetén ezek a gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhetnek a kiszáradás jelei.

Fontos tehát, hogy a korunknak, egészségi állapotunknak, napi tevékenységünknek, illetve az időjárásnak megfelelően mindig elegendő folyadékot fogyasszunk, hogy a kiszáradás kínzó tüneteit elkerüljük.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember