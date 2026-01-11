Ezért is érdemes keresztesvirágú zöldségeket fogyasztani

A vastag- és végbél daganatos megbetegedése a harmadik leggyakoribb daganattípus világszerte. Az 50 év alattiaknál a betegség emelkedő tendenciát mutat, főként a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása, elhízás, alkoholfogyasztás és mozgásszegény életmód miatt.

Ugyanakkor, a tudósok folyamatosan kutatják azokat az ételeket, amelyek csökkenthetik ezen daganattípusok kialakulásának esélyét. A teljes értékű növényi élelmiszerek, a diétás rostok, a tejtermékek és a halak előnyös hatásaira már előzőleg fény derült, a frissebb kutatások most a keresztesvirágúakra (brokkoli, karfiol, kelbimbó) fókuszáltak.

Közel 100 ezer fő adatait elemezve összefüggést fedeztek fel a keresztesvirágú zöldségek fogyasztása és a vastagbélrák ritkább előfordulása között. Mintegy 20%-kal kisebb esély mutatkozott a vastagbéldaganat kialakulására azoknál, akik napi rendszerességgel 20‑40 grammot ettek ezekből a zöldségekből – összehasonlítva azokkal, akik ennél kevesebbet fogyasztottak belőlük. A legjelentősebb védelem napi 20 g fogyasztásakor jelentkezett.

Hirdetés

Miért, milyen bennük lévő anyagok miatt előnyös a keresztesvirágúak fogyasztása?

A káposztafélék, a karalábé, a retek és társaik, azaz a keresztesvirágúak rendkívül gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban és olyan jótékony hatású vegyületekben, mint az indolok és a szulforafán.

Az indol-3-karbinol (I3C) kiemelkedő tulajdonságai miatt egyre több étrend-kiegészítőben is megtalálható. Védelmet nyújt az oxidatív stresszel szemben, részt vesz a szervezet hormonális egyensúlyának fenntartásában. Segíti a szervezet védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatású, ám a klinikai vizsgálatok főként rákellenes tulajdonságai miatt foglalkoznak vele. Az I3C tudományosan igazoltan gátolhatja a rákos sejtek növekedését, szaporodását.

A főként brokkolicsírában található kéntartalmú szulforafán szintén sejtvédő és daganatellenes hatású, valamint a szív működését és az emésztést is jótékonyan befolyásolja. Állatkísérletekben és humán vizsgálatokban antidiabetikus tulajdonságát is felfedezték: csökkentette az éhomi vércukorszintet és a vércukorértékek átlagát megmutató hemoglobin A1c értékét is javította. Tanulmányok igazolták továbbá, hogy a szulforafán a székrekedésben, az UV okozta bőrkárosodásban, autizmusban és agysérülés utáni felépülésben is hatásosnak bizonyult.

A felsorolt zöldségek oldható és oldhatatlan rosttartalma tápanyagul szolgál a bélbaktériumoknak, ezáltal segítik az egészséges bélműködést, gátolják a káros baktériumok megtelepedését, szaporodását.

Tippek, hogy könnyebben megkedvelje a keresztesvirágúak ízvilágát

A keresztesvirágú zöldségek legtöbbje (például a brokkoli) megosztó étel: vannak, akik nagyon szeretik, míg egyesek igyekeznek kiiktatni étrendjükből. Pedig – mint több tanulmányból is kiderült – rendkívül egészséges zöldségekről van szó. Egyeseknek az illatuk, ízük, állaguk visszataszító, ám némi fantáziával és kreativitással fantasztikus ételek varázsolhatók belőlük.

Lehetséges, hogy egy kis időre és türelemre lesz szükség, hogy megismerjük és megtaláljuk az ízlésünknek legmegfelelőbb fogásokat. Érdemes kis lépésekkel kezdeni, eleinte napi egy-két adag zöldséggel próbálkozzunk. Például egészítsük ki ebédünket káposztasalátával, vagy vacsoránkat némi főtt brokkolival. A karfiolt, brokkolit javasolt fél órával főzés előtt felvágni, ez idő alatt aktiválódnak a zöldségekben a jótékony hatású összetevők. Enyhe párolás után fogyaszthatjuk is.

Érdemes kipróbálni a sütőben sült változatot is: a darabokra tört brokkolit, karfiolt egy tepsin elterítjük, olívaolajjal meglocsoljuk, sóval, borssal, fokhagymával, Worcestershire-szósszal ízesítjük, enyhén barnára, ropogósra sütjük.

Az ázsiai ízvilágot kedvelők a sült kelbimbót, káposztát szórják meg mustármaggal, wasabival, szójaszósszal, tormával egy igazán pikáns fogás érdekében.

A nyers káposztát salátákhoz, turmixokhoz, wok ételekhez is adhatjuk.

Dobjuk fel a reggeli omlettet vagy az esti pizzát brokkolirózsákkal.

Cseréljük le a burgonyát, rizst, tésztát karfiolra vagy dúsítsuk vele rakott ételeinket.

Fontos a megelőzés, melynek az egészséges étrend is része kell, hogy legyen!

Sajnos a vastagbélrákos esetek száma folyamatosan növekszik, különösen a fiatalabb korosztályban. A tudósok szerint a megelőzés nem tablettákban, hanem a kertekben és a zöldség-gyümölcs osztályokon keresendő. Amennyiben szükséges, dietetikus segítségével esetleges egyéni érzékenységünknek megfelelő, személyre szabott táplálkozási tanácsokat kaphatunk.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Could eating more broccoli help lower your colon cancer risk? (Medical News Today)