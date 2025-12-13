Nanorészecske-komplexekkel a melanoma ellen

A melanoma az anyajegyek rosszindulatú daganatos elváltozását jelenti. Rövid idő alatt áttétet ad a nyirokcsomókba, belső szervekbe, a szervezet távolabbi területeibe. Korán felfedezve a halálozási arány 10% körüli, kései felismerés esetén azonban az 50%-ot is elérheti.

Előfordulása világszerte és hazánkban is évek óta növekszik, a túlélési adatokban viszont javulás látszik. Ennek oka az intenzív szűrőkampányoknak köszönhető egyre korábbi stádiumban való felfedezés, illetve a kezelési módok forradalmi fejlődése. A melanoma fő kockázati tényezője az UV-sugárzás: a leégés, a szoláriumhasználat, a mértéktelen napozás mind növelik a kialakulásának esélyét.

Az úgynevezett in situ melanoma a legkorábbi, 0. stádium. Ez az állapot azt jelenti, hogy a melanoma még csak a bőr legfelső rétegében, a hámban található, nem terjedt mélyebbre. Valójában helyben növekvő tumor, melyet sebészi kimetszéssel, majd helyi kemoterápiával gyógyítanak. Korábban már jónéhány hatóanyag (például az 5-fluorouracil, a dakarbazin) ígéretesnek bizonyult melanoma ellen, ám nemrégiben fém nanorészecskék kerültek a kutatások középpontjába.

Miket fedeztek fel a kutatók?

A nanorészecskék mérettartománya az atomokéhoz közelít, nagyságuk 1–100 nm közötti. Fizikai-kémiai tulajdonságaik állandónak tekinthetők, sajátságaikat főként felületük határozza meg. A nanorészecskéknek számtalan felhasználása lehetséges, többek között üzemanyag-adalékként, festék- és üveggyártásban, de a modern kommunikációban és a gyógyszeriparban is alkalmazzák őket. Ez utóbbiban például az ezüst nanorészecskéket, melyek már bizonyították hatásosságukat a nanomedicinában, a teranosztikában vagy épp a célzott gyógyszerszállításban. Kiterjedt antimikrobiális és daganatellenes tulajdonságokkal rendelkeznek. Terápiás hatásuk nagyban összefügg az úgynevezett felületi funkcionalitással: ez azt jelenti, hogy egy adott anyag felületi tulajdonságát megváltoztatják annak érdekében, hogy új, specifikus feladatokat elláthasson. Például a negatív töltésű, gömb alakú nanorészecskék kevésbé mérgezőek, mint a pozitív és szabálytalan (rúd, huzal stb.) alakúak. Éppen ezért rákellenes szerként ez utóbbiak hatékonyabbnak bizonyultak.

A mai modern gyógyszerfejlesztések során előnyben részesítik a környezetbarát (úgynevezett „zöld”) technológiákat, melyek lényege, hogy teljes mértékben kikerülik a mérgező oldószerek, illetve reagensek használatát. A kutatók ilyen módszerekkel vizsgálták a zöld tea levelének természetes ezüstion-redukáló hatását. A létrejött ezüst nanorészecskéket a fokozott baktériumölő és daganatellenes hatás érdekében klórhexidinnel kötötték össze. A keletkező nanorészecske-komplexek a nanoezüsthöz képest 18-szor hatásosabbak voltak melanoma ellen, és háromszor hatékonyabban célozták meg a daganatos sejteket az egészséges sejtekkel szemben (ezt jelenti a tumorszelektivitiás).

A tanulmány jelentősége a daganatellenes terápiás tapasz elődjének kidolgozása, melynek segédanyagokkal továbbfejlesztett változata kétszeresre növeli a hatékonyságot és még nagyobb tumorszelektivitást mutat.

A nanorészecskék felhasználása a jövőben várhatóan nőni fog, akár a hagyományos terápiákkal szemben is. Nagyon fontos azonban feltérképezni az előnyös tulajdonságaik mellett az esetleges nemkívánatos hatásaikat is, hiszen az élő szervezetben a nanorészecskék viselkedése az elvárttól eltérő lehet. Jelenleg még kevés adat áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban. A következőkben a nanorészecskék mellékhatásprofiljának kutatása tehát legalább annyira fontos, mint a további alkalmazhatóságuk vizsgálata.

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



