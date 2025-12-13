Nanorészecske-komplexekkel a melanoma ellen

szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító - WEBBeteg
megjelent:

A melanoma az anyajegyek rosszindulatú daganatos elváltozását jelenti. Rövid idő alatt áttétet ad a nyirokcsomókba, belső szervekbe, a szervezet távolabbi területeibe. Korán felfedezve a halálozási arány 10% körüli, kései felismerés esetén azonban az 50%-ot is elérheti.

Előfordulása világszerte és hazánkban is évek óta növekszik, a túlélési adatokban viszont javulás látszik. Ennek oka az intenzív szűrőkampányoknak köszönhető egyre korábbi stádiumban való felfedezés, illetve a kezelési módok forradalmi fejlődése. A melanoma fő kockázati tényezője az UV-sugárzás: a leégés, a szoláriumhasználat, a mértéktelen napozás mind növelik a kialakulásának esélyét.

Az úgynevezett in situ melanoma a legkorábbi, 0. stádium. Ez az állapot azt jelenti, hogy a melanoma még csak a bőr legfelső rétegében, a hámban található, nem terjedt mélyebbre. Valójában helyben növekvő tumor, melyet sebészi kimetszéssel, majd helyi kemoterápiával gyógyítanak. Korábban már jónéhány hatóanyag (például az 5-fluorouracil, a dakarbazin) ígéretesnek bizonyult melanoma ellen, ám nemrégiben fém nanorészecskék kerültek a kutatások középpontjába.

Miket fedeztek fel a kutatók?

A nanorészecskék mérettartománya az atomokéhoz közelít, nagyságuk 1–100 nm közötti. Fizikai-kémiai tulajdonságaik állandónak tekinthetők, sajátságaikat főként felületük határozza meg. A nanorészecskéknek számtalan felhasználása lehetséges, többek között üzemanyag-adalékként, festék- és üveggyártásban, de a modern kommunikációban és a gyógyszeriparban is alkalmazzák őket. Ez utóbbiban például az ezüst nanorészecskéket, melyek már bizonyították hatásosságukat a nanomedicinában, a teranosztikában vagy épp a célzott gyógyszerszállításban. Kiterjedt antimikrobiális és daganatellenes tulajdonságokkal rendelkeznek. Terápiás hatásuk nagyban összefügg az úgynevezett felületi funkcionalitással: ez azt jelenti, hogy egy adott anyag felületi tulajdonságát megváltoztatják annak érdekében, hogy új, specifikus feladatokat elláthasson. Például a negatív töltésű, gömb alakú nanorészecskék kevésbé mérgezőek, mint a pozitív és szabálytalan (rúd, huzal stb.) alakúak. Éppen ezért rákellenes szerként ez utóbbiak hatékonyabbnak bizonyultak.

A mai modern gyógyszerfejlesztések során előnyben részesítik a környezetbarát (úgynevezett „zöld”) technológiákat, melyek lényege, hogy teljes mértékben kikerülik a mérgező oldószerek, illetve reagensek használatát. A kutatók ilyen módszerekkel vizsgálták a zöld tea levelének természetes ezüstion-redukáló hatását. A létrejött ezüst nanorészecskéket a fokozott baktériumölő és daganatellenes hatás érdekében klórhexidinnel kötötték össze. A keletkező nanorészecske-komplexek a nanoezüsthöz képest 18-szor hatásosabbak voltak melanoma ellen, és háromszor hatékonyabban célozták meg a daganatos sejteket az egészséges sejtekkel szemben (ezt jelenti a tumorszelektivitiás).

A tanulmány jelentősége a daganatellenes terápiás tapasz elődjének kidolgozása, melynek segédanyagokkal továbbfejlesztett változata kétszeresre növeli a hatékonyságot és még nagyobb tumorszelektivitást mutat.

A nanorészecskék felhasználása a jövőben várhatóan nőni fog, akár a hagyományos terápiákkal szemben is. Nagyon fontos azonban feltérképezni az előnyös tulajdonságaik mellett az esetleges nemkívánatos hatásaikat is, hiszen az élő szervezetben a nanorészecskék viselkedése az elvárttól eltérő lehet. Jelenleg még kevés adat áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban. A következőkben a nanorészecskék mellékhatásprofiljának kutatása tehát legalább annyira fontos, mint a további alkalmazhatóságuk vizsgálata.

Tovább A melanoma tünetei és felismerése

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító


Felhasznált irodalom:

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

Onkológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szondy Klára

Dr. Szondy Klára

Onkológus, Pulmonológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

A melanoma tünetei és felismerése

Melanoma
A melanoma a festéktartalmú sejtek rosszindulatú burjánzása. A bőrből kiinduló rosszindulatú daganat a daganatos elváltozások 2 százalékát teszi ki, a leggyakoribb daganatok listáján a nyolcadik helyen áll. A melanoma rendkívül rosszindulatú daganattípus.
Ezt üzeni a prosztata
Ezt üzeni a prosztata

Íme, a főbb tünetek, betegségek. (x)
Orrdugulás télen
Orrdugulás télen

Így enyhíthetjük kíméletesen. (x)
A test biológiai kora előre jelezheti a rákot WEBBeteg
A rosszindulatú betegségek gyógyulási esélye is jobb aktív betegeknél
A rosszindulatú betegségek gyógyulási esélye is jobb aktív betegeknél WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Nem csak a szavak számítanak: így lehet méltósággal közölni a rossz hírt
Nem csak a szavak számítanak: így lehet méltósággal közölni a rossz hírt WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Precíziós onkológia a melanoma kezelésében
Precíziós onkológia a melanoma kezelésében WEBBeteg - Dr. Pukoli Dániel
Az epeutak és az epehólyag daganatai
Az epeutak és az epehólyag daganatai WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
Melanoma a szemben - Tünetek, vizsgálatok, kezelés
Melanoma a szemben - Tünetek, vizsgálatok, kezelés WEBBeteg összeállítás - Dr. Papp Júlia, szemész