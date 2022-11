Ritkán, de előfordul: két különböző rák egy időben

Jennifer Schmid megtudta, hogy hasnyálmirigyrákja van és műtétre lesz szüksége a hasnyálmirigy, a gyomra és a belek egy részének eltávolításához. Schmid onkológusa azt javasolta neki, hogy végezzen CT-vizsgálatot, hogy ellenőrizze, nincs-e rák bárhol máshol a testében.

Az orvosok így találták meg a foltot a tüdején. Kiderült, hogy a tüdejében nem áttét volt, hanem két különböző korai stádiumú rákja volt: tüdőrák és hasnyálmirigyrák. Ez megváltoztatta Schmid kezelését és hosszú távú prognózisát.

Bár ritka esetnek tűnhet a kétszeri villámcsapás, nem túl ritka, hogy egy személy két elsődleges rákos megbetegedésben szenved – akár egyszerre is.

A kutatók becslése szerint körülbelül 20 rákos ember közül 1-nél van egy másik, különálló daganat. Az „egy időt” úgy definiálják, hogy a két daganat egymástól kevesebb mint 6 hónapon belül fordul elő. Még gyakoribb, hogy a két különböző rákos megbetegedés különböző időpontokban fordul elő – vagyis egy második rák több mint 6 hónappal az első után. Ez 5-ből 1 rákos betegnél fordul elő.

Hirdetés

Ki kap kétszer rákot?

Bárki, akinek bármilyen típusú rákja volt, kaphat egy második rákot is. De a kutatások szerint főként azok vannak kitéve a második rák kialakulásának, akiknek hólyagrákja vagy non-Hodgkin limfómája volt. A leggyakoribb második elsődleges rák a tüdőrák.

Számos oka van annak, hogy egy személy élete során két különálló elsődleges rákban szenved.

Véletlen. Bárkinél fennáll a rák kialakulásának kockázata, bármikor. Életre szóló kockázata van például a tüdőráknak, és külön kockázata van például a vastag- és végbélráknak. Tehát bár kevésbé gyakori, lehetséges, hogy valaki mindkettőt megkapja.

Bárkinél fennáll a rák kialakulásának kockázata, bármikor. Életre szóló kockázata van például a tüdőráknak, és külön kockázata van például a vastag- és végbélráknak. Tehát bár kevésbé gyakori, lehetséges, hogy valaki mindkettőt megkapja. Genetika. A beteg a szüleitől örökölhet olyan géneket, amelyek növelik bizonyos rákbetegségek kockázatát. Például a BRCA1 és BRCA2 gének mutációi, amelyeket egy szülőktől örököltek, növelik a mellrák (valamint a petefészek- és hasnyálmirigyrák) kockázatát. Olyan gént is örökölhet, amely növeli a vastag- és végbélrák kockázatát. Ezt a genetikai hajlamot Lynch-szindrómának nevezik.

A beteg a szüleitől örökölhet olyan géneket, amelyek növelik bizonyos rákbetegségek kockázatát. Például a BRCA1 és BRCA2 gének mutációi, amelyeket egy szülőktől örököltek, növelik a mellrák (valamint a petefészek- és hasnyálmirigyrák) kockázatát. Olyan gént is örökölhet, amely növeli a vastag- és végbélrák kockázatát. Ezt a genetikai hajlamot Lynch-szindrómának nevezik. Gyakori kockázati tényezők. Sok olyan tényező van, amely növeli a rákok kockázatát. A dohányzás például legalább 14 különböző típusú rákot okoz. Az elhízás, az alkoholfogyasztás és az egészségtelen táplálkozás mind-mind számos különböző ráktípus kockázati tényezői. A környezetben lévő káros anyagok kitettsége egynél több ráktípus kockázatát is növelheti.

Sok olyan tényező van, amely növeli a rákok kockázatát. A dohányzás például legalább 14 különböző típusú rákot okoz. Az elhízás, az alkoholfogyasztás és az egészségtelen táplálkozás mind-mind számos különböző ráktípus kockázati tényezői. A környezetben lévő káros anyagok kitettsége egynél több ráktípus kockázatát is növelheti. Korábbi rákkezelés. Az egyik rák esetében a sugár- és kemoterápia növelheti egy másik rák kockázatát is.

Ha egyszerre két különböző rák jelentkezik, az orvosoknak döntést kell hozniuk arról, hogy melyik rákot kell először kezelniük. Ritka, hogy a két rák olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek alapján ugyanazt a célzott gyógyszert vagy kemoterápiát alkalmaznák.

Két egyidejű, elsődleges rák esetében előbb vagy az életet leginkább veszélyeztető rákot kell kezelni, vagy néha az a legjobb, ha először a legkönnyebben kezelhetőt kezelik. Az onkológusok hajlamosak bizonyos ráktípusokra specializálódni, ezért ha egynél több ráktípussal találkoznak, érdemes egy onkológuscsoportot segítségül hívni, hogy meghatározzák, melyik rákot kell először kezelni.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: When You Have Two Separate Cancers (Webmd)