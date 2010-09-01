A nem szoptató édesanyáknál nagyobb cukorbetegség kockázata

Azok az édesasanyák, akik nem szoptatnak, sokkal gyakrabban lesznek 2-es típusú cukorbetegek későbbi életük során, mint azok, akik legalább egy hónapig szoptatják gyermeküket. A nem szoptató anyáknak többet kell tenniük a terhesség alatti súlygyarapodás ellensúlyozására.

Az anyatejes táplálás nem csak a baba egészséges fejlődése szempontjából előnyös, hanem a szoptatás az anya egészségére és betegségrizikóira is kedvező hatással van. Vizsgálatok szerint a szoptatás csökkentheti a magas vérnyomás, az emlőrák, a petefészekrák, a csontritkulás és az ízületi gyulladás kockázatát, továbbá a 2-es típusú diabétesz későbbi előfordulását is.

A megelőző hatást a szoptatás valószínűleg azáltal fejti ki, hogy segíthet a terhesség alatt felszedett súly leadásában, elsősorban a has körül lerakódott zsír mennyiségének csökkentésében. Más kutatók a hormonális hatások szerepét is felvetik, az összefüggések azonban még nem tisztázottak.

Hirdetés

Mit állapítottak meg a kutatások?

Pittsburgh-i kutatók 2233, 40 és 78 év közötti nőt vontak be kísérletükbe, az önkéntesek 56 százaléka szoptatta legalább egy hónapig újszülöttjét. Az American Journal of Medicine folyóiratban megjelent közlemény szerint azok között, akik egyáltalán nem szoptattak, 27 százalék lett cukorbeteg, míg a szoptató vagy soha nem szült hölgyek között fele ennyien lettek cukorbetegek. A betegség kialakulásának ilymértékű növekedése akkor is megmaradt, ha az életkort, a faji hovatartozást, a pszichés állapotot, illetve a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásokat kiszűrték. A cukorbetegség kialakulásának valószínűsége tehát összefügg a terhességek számával és a szoptatási szokásokkal is, vonták le a következtetést a kutatók.

Hasonló eredményre jutottak ausztrál kutatók, akik 53 ezer, 45 év fölötti nő részvételével folytattak vizsgálatok. A Diabetes Care című szakfolyóiratban közzétett beszámoló megállapította, hogy minden év szoptatás kapcsolatba hozható a 2-es típusú diabétesz kialakulásának 14 százalékos csökkenésével a nők körében.

A vizsgálat olyan nőkre is kiterjedt, akik soha nem szültek. Ehhez a csoporthoz képest azoknál a nőknél, akik szültek ugyan, de nem szoptattak, 50 százalékkal nőtt meg a 2-es típusú cukorbetegség későbbi kialakulásának kockázata. Nem magasabb ugyanakkor a rizikó azon nők körében, akik szültek és legalább három hónapig szoptattat. Az eredmény arra utal, hogy a gyerekszülés növeli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát a nők későbbi élete során (a terhességi elhízás, a szülés után fennmaradó terhességi cukorbetegség miatt), ám a szoptatás ugyanilyen mértékben csökkentheti a rizikót.

A szoptatás és a testsúly kapcsolata lehet a kulcs

Szoptatás közben az anyai szervezet több energiát használ fel, ami csökkenti a zsigeri zsírok mennyiségét, továbbá javul a szervezet inzulinérzékenysége, és szoptatás mellett gyorsabban rendeződik a terhességi diabétesz is. Ezek rendezése nélkül a várandósság alatti súlygyarapodás cukorbetegséghez vezethet. Az előnyös hatások kedvezőbbek, ha hosszabb ideig tart a szoptatási időszak.

Természetesen nem törvényszerű, hogy cukorbeteg lesz az az anya, aki szoptatási nezhézségekkel küzd, ugyanakkor orvosok arra bíztatják ezeket a nőket, hogy próbálják meg rendezni ezeket a problémákat, mielőtt lemondanának a szoptatásról. Amennyiben mégsem lehetséges a szoptatás, akkor egészségük érdekében több figyelmet kell fordítaniuk a normál testsúly elérésére.

(WEBBeteg hírösszeállítás - American Diabetes Association, Medipress, MTI)