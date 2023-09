A 2-es típusú cukorbetegség „remissziója” valóság, mondják a nagyobb szervezetek

Négy nagy diabetológiai szervezet – az Amerikai Diabétesz Szövetség, az Endokrinológiai Társaság, az Európai Cukorbeteg-kutatási Szövetség és a Brit Diabétesz Társaság (American Diabetes Association, the Endocrine Society, the European Association for the Study of Diabetes, Diabetes UK.) – új, közös konszenzusnyilatkozatot adott ki.

Ennek célja, hogy szabványosítsa a cukorbetegség "remissziójának", vagyis tünetmentes, nyugalmi szakaszának a jelenségét, definícióját és értékelését.

Mit kell tudni a 2-es típusú diabétesz remissziójáról?

Olyan személyeknél, akiknél korábban 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak, a 12 tagú nemzetközi testület a glükózcsökkentő gyógyszerek alkalmazása nélküli elhúzódó normoglikémia jelenségének leírására a „remisszió” kifejezés használatát javasolja más kifejezésekkel (mint például „visszafordítás”, „megoldás” vagy „meggyógyulás”) szemben.

"A diabétesz remissziója gyakrabban fordulhat elő a korszerűbb kezelések és egyes életmódváltások következtében" – mondta Amy Rothberg, a Michigani Egyetem munkatársa közleményében.

A csoport úgy definiálja a "remissziót", hogy a HgbA1c értéke kisebb marad, mint 6,5% (< 48 mmol/mol) legalább 3 hónappal a glükózszintcsökkentő gyógyszeres kezelés abbahagyása után, mindegy, hogy ezt életmódváltással, bariátriai műtéttel (ide tartozik a gyomor-bypass vagy egyéb testsúlycsökkentő műtétek) vagy más módon érik-e el. A testület azonban azt is javasolja, hogy a kezelőorvosok ennek ellenére is kísérjék figyelemmel a cukorbetegség remisszióját tapasztaló egyéneket, ugyanis felbukkanhatnak olyan egyéb kérdések is, amelyek további figyelmet igényelhetnek.

„Ez nem iránymutatás” – mondta Matthew C. Riddle, a testület elnöke a Medscape Medical Newsnak. Inkább "a nyilatkozat fő célja az volt, hogy meghatározásokat, terminológiát, lehetséges beavatkozási pontokat és időzítési ajánlásokat adjon, hogy lehetővé tegye az adatgyűjtést, amely végül klinikai irányelvekhez vezet majd" – mondta.

Ezen kutatások nagy részét a kórlapok adatainak elemzésével végzik – jegyezte meg. "Ha a klinikusok következetesebben visznek be adatokat a nyilvántartásokba és végeznek méréseket, akkor az adatbázisaink is jobbak lesznek, részletesebben megismerhető egy olyan népbetegség, mint a 2-es típusú diabétesz."

Remissziós valóság: tanácsra van szükség a gyógyszerfelírás abbahagyásához, a betegekkel való beszélgetéshez

"Kezeléseink során egyre inkább a normál tartományba kerül a glükózszint, és sok esetben még a gyógyszeres kezelés megszakítása után is normál tartományban marad. Ez nem anomália vagy fikció, ez a valóság. A klinikusoknak tudniuk kell, hogyan beszéljenek erről a pácienseikkel" – jegyezte meg Riddle, az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem (Portland) Endokrinológiai, Diabetes és Klinikai Táplálkozási Osztályának munkatársa. A normoglikémia elérése után további adatokra van szükség a csökkentés hatásairól. "Nagyon sokat jelentenek a valós epidemiológiai és terápiás adatok, bizonyítékok. Ez az, amire szükségünk van, és a tartós remisszió az, amit ez a betegcsoport igazán remél."

A közlemény a következőket javasolja

A "remisszió" kifejezést a 2-es típusú diabéteszben a normál szinthez közeli tartós metabolikus javulásra kell használni. A testület egyetértett abban, hogy ez a szó a legjobb egyensúlyt jelenti, tekintettel arra, hogy az inzulinrezisztencia és a béta-sejtek működési zavara a normoglikémia ellenére továbbra is jelen lehet. "A cukorbetegség nem gyógyul meg. A mögöttes rendellenességek továbbra is fennállnak. A remissziót a glükóz szintje határozza meg" – mondta Riddle. A testület úgy döntött, hogy megszünteti az Amerikai Diabétesz Szövetség korábbi „részleges”, „teljes” és „hosszú remisszió” kifejezéseit, mivel ezek kétértelműek és nem hasznosak.

A remissziót úgy kell definiálni, mint a 6,5%-nál alacsonyabb (< 48 mmol/mol) HgbA1c-értékhez való visszatérést – a cukorbetegség diagnosztizálására használt küszöbértéket – spontán módon vagy beavatkozást követően, és amely a szokásos glükózszintcsökkentő gyógyszerek hiányában legalább 3 hónapig fennáll.

Ha az HgbA1c értéke megbízhatatlan, például olyan állapotok esetén, amelyekben a hemoglobin egy variánsa van jelen, vagy a vörösvértestek életideje megváltozik – ilyenek az egyes genetikai eredetű vérbetegségek, hemoglobinopátiák, hemolízis, vörösvérsejt-szétesés, vashiányos vagy B 12 -vitamin-hiányos kezeletlen vérszegénység stb. –, elfogadható alternatívák az éhgyomri vércukorszint < 126 mg/dl (< 7,0 mmol/L) vagy a becsült HgbA1c < 6,5% értékek is a remisszió meghatározására a folyamatos glükózmonitorozási adatok alapján.

A remisszió dokumentálására szolgáló HgbA1c-tesztet közvetlenül bármilyen terápiás célú intervenció előtt kell elvégezni, de legkorábban bármely glükózcsökkentő gyógyszer megkezdése előtt, és abbahagyása után 3 hónappal.

Mivel "Jelenleg nincs hosszú távú bizonyíték arra, hogy a szövődményekre általában javasolt ellenőrzések bármelyikét is biztonságosan meg lehetne szakítani" – írják a szerzők, ezért a remisszió kimondását követően legalább évente ellenőrizni kell a HgbA1c értékét, valamint el kell végezni a cukorbetegséggel összefüggő szövődmények rutinszerű monitorozását, beleértve a retina szűrését, a vesefunkciós értékek ellenőrzését, a lábvizsgálatokat és a kardiovaszkuláris kockázati tényezők vizsgálatát.

Mindezeken kívül további kutatásra van szükség a 2-es típusú diabétesz remissziója gyakoriságának, időtartamának, a rövid és hosszú távú egészségre gyakorolt hatásainak meghatározásához.

„A remisszió megvalósíthatóságának esélye ma nagyobb, mint korábban." –nyilatkozta Riddle a Medscape Medical Newsnak. "Több olyan beteggel fogunk találkozni, akinek az állapota ma már remissziónak nevezhető egy szabványos definíció szerint. A jövőben valószínűleg lesznek iránymutatások a különböző betegtípusok esetén a remisszió elérésére alkalmas taktikákra vonatkozóan" – mondta.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Type 2 Diabetes 'Remission' Is a Reality, Say Major Organizations (Medscape)