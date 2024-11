Az ultrahangvizsgálat szerepe az infertilitás okának feltárásában

Mivel a fogamzás elmaradása (infertilitás) mindkét fél részéről kivizsgálást igényel, első lépésként érdemes egy fájdalmatlan, mellékhatásmentes ultrahangos vizsgálatot végeztetni a pár mindkét tagjánál.

Ha elmarad a fogantatás

Ha a teherbe esés nehezen megy, az ultrahangos diagnosztika sokat segíthet a testi okok feltárásában, mindkét nemnél.

Ultrahangos tényfeltárás hölgyeknél

Amennyiben gond van a teherbe eséssel, a nőknek hasi és hüvelyi ultrahangvizsgálaton kell részt venniük, hogy kimutatható legyen egy esetleges testi betegség, amely akadályozhatja a fogamzást.

Ma már egy egyszerű hasi ultrahanggal meg lehet mondani, hogy hol tart egy hölgy a ciklusában. Ez azt jelenti, hogy a méhnyálkahártya és a petesejt állapota alapján pontosan behatárolható a legvalószínűbb fogantatási időpont is – világítja meg a helyzetet dr. Szabó Andrea, ultrahang-diagnoszta.

A várt terhesség be nem következésének számos oka lehet, amelyek esetleg a cikluszavarokra vezethetők vissza. Ezek hátterében többek közt olyan jelenségek állhatnak, mint a fizikai vagy lelki hatások vagy éppen a táplálkozás. Ha tehát a szervezetben felborul a kényes egyensúlyi állapot, a ciklus akár hosszabb-rövidebb időre ki is maradhat.

Mindenkinél előfordulnak úgynevezett anovulációs ciklusok is, amikor nincs peteérés, de a menstruáció ugyanúgy megjelenik. Ha ez többször előfordul, az ultrahangos monitorozás segít megmondani, vajon van-e éppen érett petesejt, vagyis van-e esélye a teherbe esésnek.

Ultrahangos tényfeltárás férfiaknál

A férfiaknál here-ultrahangvizsgálatot kell mindenképpen megejteni. Ez a monitorozás azért fontos, mert így fény derülhet egy esetleges herevisszerességre, amely akár meddőséghez is vezethet. Ugyanis a testhőmérsékletnél normál esetben átlagban 2 fokkal alacsonyabb herehőmérséklet a kitágult vénás hálózatban pangó vér miatt megemelkedhet és romolhat az oxigénellátottság is, ez pedig a spermiumképződést károsíthatja. Fontos tudni, hogy a herevisszeresség visszafordítható állapot, vagyis egy operáció után három hónappal már meg is történhet a fogamzás.

Ha a pár egyik tagjánál sem derül ki semmiféle eltérés, az ultrahangos eredmények birtokában kell továbblépni speciális nőgyógyászhoz, illetve andrológushoz.

(Oxygen Medical - Dr. Szabó Andrea, radiológus)