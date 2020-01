Cukorbetegséget jelezhet a nyugtalan láb szindróma

A nyugtalan láb szindróma olyan állapot, melynek során a benne szenvedő erős késztetést érez lábai mozgatására. Mivel a panasz rendszerint este, illetve éjszaka jelentkezik, ezért komoly alvászavarokat okozhat, hiszen gátolja a normál pihenést. Pontos kiváltó oka és létrejöttének mechanizmusa még nem ismert. Megfigyelések és tapasztalatok alapján lehet néhány tényezőt megnevezni, mely növeli a gyakoriságot.

Az elsődleges nyugtalan láb szindróma esetén gyakori a családi halmozódás. A másodlagos formája hátterében hajlamosító tényező lehet a vashiány, a vesebetegség, az alsó végtagok elégtelen keringése, terhesség, Parkinson-kór és dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa szerint cukorbetegségre is felhívhatja a figyelmet.

Kényszeres lábmozgatás pihenés során

A nyugtalan láb szindróma az érző és mozgató idegek zavara, mely az alvászavarok körébe tartozik, és nagyban hátráltatja a pihentető alvást. Ugyanis a benne szenvedő erőteljes késztetést érez alsó végtagjai mozgatására, melyet egyfajta viszkető, bizsergő, égő érzés vált ki. Mozgatás hatására a tünet megszűnik, de később újra jelentkezhet. Az érzés lehet enyhe, de akár igazán kellemetlen, sőt, fájdalmas is. A panasz rendszerint ülés vagy fekvés során jelentkezik, aktív időszakokban tünetmentes.

Statisztikák szerint minden 10. ember érint a betegség, ám valószínű, hogy ennél többen szenvednek benne, ugyanis egyrészt nehezen diagnosztizálható, másrészt a betegek nem mindig fordulnak szakemberhez a problémáikkal. Megfigyelték, hogy életkorral a gyakoriság nő és nőknél valamivel gyakrabban fordul elő.

Cukorbetegség is kiválthatja

A nyugtalan láb szindróma hátterében gyakran állhat cukorbetegség. Éppen ezért, ha ilyen panasza van, érdemes OGTT útján (terheléses vércukor vizsgálat) ellenőriztetnie a vércukor értékeit, mert meglehet, hogy diabetes okozza a tüneteket. Ismert diabetes-esek esetén fontos a vércukor értékek ismerete, mert esetleg az addigi terápiában van szükség módosításra. Továbbá célszerű perifériás neuropátia irányában is vizsgálatokat végeztetni! Korábbi kutatások szerint ugyanis a diabetesben szenvedők közel 30 százaléka tapasztalja a problémát, míg a normál vércukorszinttel élők csupán 7 százaléka.

A cukorbetegség egyik veszélyes szövődménye az idegi károsodás/perifériás neuropátia, mely főként a végtagokon jelentkezhet. Ennek vezető tünetei a zsibbadás, érzékkiesés, bizsergés, paradox érzések, de megjelenhet az úgynevezett nyugtalan láb szindrómában is - mondja dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Megfelelő kezeléssel a nyugodt alvásért

Mivel a szindróma gátolja a nyugodt, pihentető alvást, ezért a problémát célszerű mihamarabb orvosolni, mert a krónikus alvászavar fáradékonyságot, aluszékonyságot és a koncentráló képesség csökkenését okozza. Amennyiben cukorbetegség okozza a panaszokat, úgy fontos a vércukorszint megfelelő beállítása, a rendszeres testmozgás, valamint az egészséges, kiegyensúlyozott, dietetikus által meghatározott étrend. Mindezek mellett érdemes lehet még ellenőriztetni a vas szintjét is, hiszen annak hiánya is generálhatja vagy súlyosbíthatja a tüneteket. Ha bebizonyosodik, hogy túl kevés van a szervezetében, úgy vaspótló készítmény szedése is javasolt.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus