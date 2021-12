Mire figyeljenek a cukorbetegek karácsonykor?

Nem könnyű az ajánlott, megszokott napi szénhidrátmennyiséget tartani, ha egymást érik az ebéddel, vacsorával egybekötött rokonlátogatások, az asztalon pedig ínycsiklandó fogások sorakoznak. Néhány praktikus tanáccsal szeretnénk segíteni az ünnepi időszakban a cukorbetegeket, dr. Bibok György diabetológus, a Budai Endokrinközpont főorvosának segítségével.

Mérje rendszeresen vércukorszintjét!

Az ünnepi időszak a pihenésről, „nassolásról” és a kiadós étkezésekről is szól. A cukorbetegek számára fontos, hogy a megváltozott szokások mellett is ügyeljenek az anyagcsere-egyensúly megtartására. A rendszeres vércukorszint mérés még lényegesebb ebben az időszakban, hiszen a napi étkezések száma és a mennyiségek is változhatnak. A nagyobb étkezések előtt és után (egy órával) is tanácsos a mérést elvégezni. A magas vércukorérték figyelmeztető jel lehet a helyes étrend ismételt megtartására!

A körettel spórolhat a szénhidráton

A hagyományos karácsonyi menüt a cukorbetegeknek sem kell mellőznie, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni. A halászlé nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz, ha nem fogyasztunk mellé kenyeret, esetleg tésztát. A főfogások esetében is a köret a fő szénhidrát forrás. Rántott hal is kerülhet az étlapra, ha salátával fogyasztjuk, a sült húsokat sem kell nélkülözni, ha párolt zöldséggel tálaljuk. Természetesen túlsúlyos betegeknél az elfogyasztott étel kalóriamennyisége is számít, melyet tudatos, rendszeres mozgással lehet kompenzálni.

Desszertből, alkoholból csak keveset

Az édességekből még akkor sem szabad egy-két szeletnél többet fogyasztani, ha kifejezetten cukorbetegek számára, „cukormentes” változatban készültek. (Figyelem! Általában más típusú cukorfajta van a süteményekben, de az is emeli a vércukorszintet!) Az aszalt gyümölcsök szénhidráttartalma is magas, ezért ezt inkább kerüljük és fogyasszunk helyette almát vagy narancsot. Az alkoholok közül leginkább a száraz bor, vagy pezsgő javasolható kis mennyiségben. A tömény italok, vagy a sör szénhidrát tartalma magasabb, ezért ezekkel óvatosabbnak kell lenni és érdemes figyelembe venni az energiatartalmat is.

Mozogjon és újítson!

A vércukorszint-egyensúly szempontjából is előnyös, ha az ünnepi időszakban felszabaduló időt a pihenés mellett egy kis testmozgásra fordítjuk. Kortól függetlenül jó hatású egy könnyű esti, vagy az étkezés előtt és után beiktatott séta. Az ünnepi menü tervezésénél érdemes új ízeket is kipróbálni. A szakácskönyvek mellett, ma már számtalan honlap kínál kipróbált recepteket cukorbetegek részére.

Különösen a cukorbeteg gyerekek számára lehet nehéz az ünnepi időszak, ezt könnyíthetjük meg, ha a család is az új ízeket, a csökkentett szénhidráttartalmú ételeket fogyasztja.

Útközben

Az ünnepek alatt akár hosszabb utakra is vállalkozunk, hogy távol élő rokonainkat felkeressük. A cukorbetegeknek érdemes az útra pót élelem csomagokkal készülni, hiszen sosem tudni előre, hol kell esetleg hosszabb időn át az autóban, vagy buszon, vonaton várakozni. Ügyeljenek rá, hogy az ott tartózkodás idejére szükséges gyógyszerek is a csomagba kerüljenek, és útközben a vércukormérőt a működési tartományának megfelelő hőmérsékleten tárolják.

(Budai Endokrinközpont)