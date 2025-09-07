A szellőztetés nem elég! – A dohányzó szülő veszélyezteti a gyermekét

Bármilyen alaposan és rendszeresen szellőztetnek is a szülők, ha otthon dohányoznak, a gyermeküket is kiteszik a dohányfüst ártalmainak. Milyen hatással van ez az egészségükre, miért probléma a passzív dohányzás?

A gyerekek percenkénti légzésszáma nagyobb a felnőttekénél, tehát ők több káros anyagot is lélegeznek be

A gyerekek magasabb légzési frekvenciája az egyik oka annak, hogy a passzív dohányzás annyira veszélyes rájuk, különösen csecsemő-, kisgyermek- és óvodáskorban, hiszen így több méreganyag jut a tüdejükbe.

Ehhez adódik hozzá az is, hogy a légutaik, valamint a méreganyagok semlegesítését, illetve kiválasztását szolgáló mechanizmusaik még nem teljesen fejlődtek ki.

Mindezek mellett a gyerekek egy füstös helyiségben óránként annyi méreganyagot lélegeznek be, mintha maguk szívnának el egy szál cigarettát ugyanennyi idő alatt.

Hirdetés

A passzív dohányzásnak kitett gyerekek hajlamosabbak a betegségekre, beleértve a rákot is

Tanulmányok igazolják, hogy azoknak a gyerekeknek, akik olyan családból származnak, ahol valaki dohányzik, nagyobb a kockázatuk számos betegségre, például középfülgyulladásra, asztmára, tüdőgyulladásra és bronchitisre.

A Német Rákkutató Központ megállapítása szerint ráadásul a dohányzó szülők gyermekeinek körében nagyobb a rákos megbetegedések kockázata, akkor is, ha ők maguk soha életükben nem dohányoztak.

Fontos: Ne a lakásban dohányozzon!

A Robert Koch Intézet 2023-ban kérdőív segítségével térképezte fel, hogy a dohányzó szülők a lakásban, illetve annak közelében, például az erkélyen vagy a balkonon cigarettáznak-e. A 3 és 15 év közötti gyerekek kérdőívet kitöltő szüleinek 20%-a nyilatkozta azt, hogy náluk ez az eset áll fenn.

A lakáson kívül dohányozni nyilvánvalóan kevésbé ártalmas, mint odabent. Az épülettől néhány méterre ajánlott eltávolodni, és olyan irányba javasolt fordulni dohányzás közben, hogy a szél ne fújja vissza a füstöt a lakás irányába. Azt is érdemes tudni, hogy a dohányosok a cigaretta elszívását követően még 90 másodpercig lélegeznek ki a füstben lévő káros anyagokat.

A legjobb az egész lakást füstmentesen tartani, de legalább azokban a helyiségekben kerüljék feltétlenül a dohányzást, ahol a gyermek rendszeresen tartózkodik, illetve a hálószobájában is tilos rágyújtani.

A legjobb természetesen az lenne, ha a szülők leszoknának káros szenvedélyükről.

A szellőztetés nem elég!

Még ha csak akkor is dohányzik, ha a gyermek nincs otthon, azért nem elég szellőztetni, bármilyen rendszeresen és alaposan is teszi azt, mert ha a lakásban dohányzik, a füstben lévő finom részecskék lerakódnak a tárgyakon, felületeken, így például a bútorokon, szőnyegen, tapétán, ruhákon. Ezt nevezzük harmadlagos dohányfüstnek. Az ebben lévő nikotin és égéstermékek reakcióba léphetnek a környezetben lévő egyéb anyagokkal, és így többek között akár rákkeltő vegyületek is képződhetnek. A szellőztetéssel ezek az apró részecskék felkavarodnak és ugyanúgy belélegezhetők, mint az elsődleges (amit a dohányzó szív be) vagy a másodlagos dohányfüst (amit a dohányos a környezetébe kifúj).

Az e-cigaretta is kockázatos

Bár az elektromos cigarettázás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár, mint a hagyományos dohányzás, nem jelenti azt, hogy ártalmatlan. Káros azokra nézve is, akik e-cigarettáznak és a gyerekekre is, akik csak a gőzével keveredett levegőt lélegzik be.

Az elektromos cigaretta gőzében ugyanis számos káros anyag található, például formaldehid és acetaldehid, amelyek rákkeltőek. Noha a koncentrációjuk a gőzben feltehetően alacsony, nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelenlétüket, hiszen a rákkeltő anyagok tekintetében a legcsekélyebb mennyiség is veszélyt jelent.

Otthon és az autóban a dohányzás mindenféle formája tabu

A gyerekek védelme érdekében soha ne cigarettázzon sem otthon, sem az autóban, sem más olyan helyen, ahol a gyermek tartózkodik. A legjobb azonban természetesen, amit megtehetne gyermekéért és önmagáért is, az az lenne, ha leszokna a dohányzásról.

Tovább Bölcsőhalál: a dohányfüst veszélyezteti a baba életét

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Lüften reicht nicht: So schadet Passivrauch dem Kind (NetDoktor.de)