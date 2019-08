Úton az iskolába: Tanácsok a biztonságos megérkezéshez

Gyermekével együtt válasszák ki az útvonalat, amelyen az iskolába fog járni, és együtt járják is körbe azt, közben hívja fel figyelmét a lehetséges veszélyekre, veszélyes helyekre.

Ne keltsen félelmet a kicsiben! Azt tanítsa meg neki, hogyan kerülheti el a veszélyeket! Többször is menjenek végig együtt a választott útvonalon, a hely ismerete, a rendszeres gyakorlás előnyére válik a gyermeknek.

Magyarázza el gyermekének, hogy nem mindig a legrövidebb út a jó választás. Még ha esetleg egy kis kerülővel is jár, válassza mindig a biztonságos útvonalat.

Figyeljen oda arra, hogy gyermeke mindig időben menjen aludni , biztosítsa számára az alváshoz szükséges nyugodt körülményeket. A minőségi és megfelelő mennyiségű alvás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyermek a nap folyamán tudjon koncentrálni és a közlekedés során is éber legyen.

Az az ideális, ha az iskolatáska fényvisszaverő prizmával van ellátva, ami este, illetve a reggeli és esti szürkületben is jól látható. Ajánlott odafigyelni arra, hogy a gyermek lehetőleg világos ruházatban járjon, így a közlekedés többi résztvevője számára könnyebben észrevehető.

Számoljon azzal is, hogy a közlekedésben résztvevők közül mások is hibázhatnak! Magyarázza el a gyermekének, hogy a közlekedés többi résztvevője is követhet el hibát, ezért ne lépjen ki az úttestre csak azért, mert zöld a lámpa, hanem csak akkor keljen át a zöldön, ha megbizonyosodott róla, hogy biztonságos, vagyis valóban megadták az elsőbbségét.