Az időskori "szemölcs" - Szeborreás keratosis

Az időskori hámszemölcs (keratosis seborrhoica) lényegében nem igazi szemölcs, hanem jóindulatú bőrelváltozás, ami egyike a legáltalánosabb, nem daganatos időskori bőrelváltozásoknak. Színe lehet fekete, sötétbarna, vagy sárgásbarna, megjelenése miatt könnyen összetéveszthető a közönséges anyajegyekkel.

Az elváltozás megjelenését tekintve a bőrből kissé kiemelkedő, viaszos, fényes, esetleg pikkelyes felületű. Ritkán önállóan, de általában csoportosan fedezhető fel a bőrön. Jellemzője, hogy nem válik rosszindulatúvá, de külleme hasonlatos a bőrdaganatokhoz. A keratosis seborrhoica fájdalommentes hámelváltozás, de kozmetikai okokból, vagy ha irritációnak van kitéve, eltávolítása indokolt lehet. Leginkább a napnak kitett bőrfelületeken jelenik meg: fejbőr, arc, vállak, dekoltázs és karok.

A keratosis seborroica tünetei

A keratosis seborrhoica általában egy szemölcsszerű, vagy viaszos kinövésnek tűnik:

színe a világos sárgásbarnától a barnán át a feketéig terjedhet,

kerek vagy ovális alakú,

lapos vagy csak kissé kiemelkedő,

mérete a nagyon picitől egészen a 2,5 cm-ig terjedhet,

felszíne enyhén viaszos, fényes.

Bár fájdalommentes elváltozás, méretétől és elhelyezkedésétől függően zavaró lehet. Legyen óvatos: ne dörzsölje, vakarja vagy piszkálja, mert ezek gyulladáshoz, vérzéshez és ritka esetben fertőzéshez is vezethetnek.

Mikor forduljon orvoshoz az időskori szemölccsel?

Mindenképp forduljon orvoshoz:

Ha rövid idő alatt (néhány hét, hónap) sok hámszemölcs jelenik meg, ez ugyanis a Leser-Trélat jel, ami különböző daganatok esetén fordul elő (tüdő, emlő, leukémia, limfóma). Normális esetben egy-két hámszemölcs alakul ki évek alatt.

Ha az elváltozás irritáció következtében vérzik, ilyenkor a kinövés eltávolítása megoldás lehet.

Ha gyanús változásokat észlel bőrén, úgymint sebeket, kinövéseket melyek gyorsan nőnek, sebeket melyek nem gyógyulnak. Ezek rosszindulatú bőrdaganat jelei is lehetnek.

Az időskori szemölcs okai

A szeborreás keratosis kialakulásának pontos oka nem ismert. Megjelenésük általánosnak mondható, és az időskori szemölcsök száma emelkedik a kor előrehaladtával. A direkt napfény károsító hatása is közrejátszik a kialakulásában. Családi halmozódás is megfigyelhető, így a hajlam öröklődése is szerepet játszhat.

Bárki esetében előfordulhatnak, de nagyobb az esélye a megjelenésüknek 40 éves kor fölött és családi hajlam esetén. Ismeretlen okok miatt terhesség alatt fokozottabban jelennek meg az erre hajlamos egyéneknél.

Az időskori szemölcs diagnózisa és kezelése

Az orvos az időskori szemölcsöt megfigyelés és dermatoszkópia útján diagnosztizálja. Ha a diagnózis kétes - különösen, ha felmerül az elváltozás daganatos volta - orvosa annak eltávolítását javasolhatja, szövettani vizsgálat céljából.

Az időskori hámszemölcs általában nem igényel kezelést. Ha mégis szeretné eltávolíttatni, mert olyan helyen van, hogy irritációnak van kitéve, vagy egyszerűen kozmetikai problémát okoz, orvosa a következő orvosi megoldásokat alkalmazhatja:

Lefagyaszthatja folyékony nitrogénnel. A fagyasztásos eltávolítás hatékony, bár nem alkalmazható eredményesen nagy, vastag kinövések esetén. Hátránya az is, hogy világosíthatja a kezelt bőrfelületet.

Kaparásos eltávolítás, mikor az időskori szemölcsöt egy speciális eszközzel kaparják ki. A kaparást vastagabb, lapos elváltozás esetén együtt alkalmazzák a fagyasztásos módszerrel.

Kiégetés elektrokoaguláció útján. Önmagában vagy kaparással is alkalmazható a módszer. Az elektrokoaguláció hosszabb idő elteltével vezet eredményre, mint a többi eljárás, és nem megfelelően végrehajtva hegek maradhatnak vissza.

Lézeres módszer mellett is dönthet orvosa (lézerabláció).

Megelőzhető-e a hámszemölcsök kialakulása?

Pontos ajánlás nincs a megelőzésére, de a napfény kerülése hatékony lehet a szeborreás keratózis megelőzésében.

Szerző: Magyar Zsuzsanna, újságíró-szerkesztő - WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Kádár Eszter

Kép forrása: James Heilman, MD (Wikipédia)