Hol találok gyógytornászt, aki házhoz jön?

Egy műtét, baleset vagy hosszabb ágynyugalom után sokan szembesülnek azzal, hogy a gyógyuláshoz már nem elég az otthoni pihenés. A mozgás visszanyerésében, az izomerő építésében és az önállóság helyreállításában gyakran kulcsszerepe van a gyógytornának. De mi történik akkor, ha az ellátott nem tud vagy nem biztonságos számára eljutni a rendelőbe?

Mi az a házi gyógytorna?

A házi gyógytorna során a gyógytornász megy házhoz, és az ellátás az otthon megszokott, biztonságos környezetében történik. Ez különösen előnyös lehet idősebbeknél, mozgásukban korlátozottaknál, frissen operáltaknál vagy neurológiai érintettség esetén.

Házi gyógytorna javasolt lehet többek között:

műtétek utáni rehabilitáció során (pl. csípő-, térdprotézis, egyéb ízületi- és gerincműtét),

stroke utáni mozgásfunkció-helyreállításnál,

neurológiai betegségek esetén (pl. Parkinson-kór, neuropathiák),

tartós ágynyugalom után,

időskori egyensúlyzavar és izomerő-csökkenés esetén,

mozgásszervi fájdalmaknál (derék-, hát-, nyakfájás),

gerinc- és porckorongproblémáknál,

várandósság alatti vagy szülés utáni tornánál.

A kórházi ellátás alatt a rendszeres mobilizálás általában biztosított. Ha ez a hazatérés után megszakad, akár néhány nap kihagyás is izomgyengüléshez, az egyensúly romlásához, lassabb felépüléshez, nagyobb elesési kockázathoz vezethet. Ezért érdemes már a kórházi tartózkodás alatt gondolni az otthoni folytatásra, és erről egyeztetni a kezelőorvossal.

Hogyan rendelhető el házi gyógytorna?

Otthoni gyógytorna indításához általában:

szakorvosi javaslat szükséges, ezt követően a háziorvos tudja elindítani a folyamatot, a háziorvos kapcsolatba lép a területileg illetékes házi ápolási szolgálattal.

A tényleges kezdés függhet attól is, hogy van-e szabad gyógytornász kapacitás az adott körzetben. Előfordulhat, hogy a közfinanszírozott ellátásban átmenetileg nem elérhető házi gyógytorna, vagy a várakozási idő túl hosszú lenne. Ilyenkor léteznek magánúton igénybe vehető otthoni gyógytorna szolgáltatások is.

Fontos tudni, hogy magánellátás esetén is szükséges:

az orvosi dokumentáció (zárójelentés, leletek),

annak tisztázása, hogy az ellátott milyen mértékben terhelhető,

szükség esetén szakmai egyeztetés az orvossal.

Hogyan zajlik a házi gyógytorna?

A folyamat jellemzően az alábbi lépésekből áll:

Állapotfelmérés: mozgástartomány, izomerő, fájdalom, járás, egyensúly. Egyéni tornaprogram összeállítása az aktuális állapot alapján. Rendszeres kezelések előre egyeztetett időpontokban. Folyamatos visszajelzés a fejlődésről, szükség esetén az orvos felé is.

Milyen előnyei vannak az otthoni gyógytornának?

Személyre szabott gyakorlatok

Kényelmes: nem kell elhagyni az otthont

Biztonságos: ismert környezetben zajlik

Időtakarékos: nincs utazás, várakozás

A gyakorlatok a mindennapi mozgásokhoz igazíthatók

Ha a gyógyulás során fontos a biztonság, a fokozatosság és az egyéni odafigyelés, a házi gyógytorna hatékony megoldás lehet. A legfontosabb, hogy a mozgásterápia időben, megfelelő szakmai háttérrel és az ellátott aktuális állapotához igazítva induljon el.

Szerző: Ferencz Rita szakmai vezető

Nurse Háziápolási Szolgálat