Izomerő- és izomtömegvesztés mozgásszervi műtétek után

Az egészséges felnőttek megfelelő táplálkozás és közepes fizikai aktivitás mellett évekig, sőt évtizedekig is képesek megőrizni az izomtömegüket és izomerejüket. Köszönhető ez annak az egyensúlyi folyamatnak, mely során a szervezet naponta lebontja és vissza is építi az izomszövetének egy részét (kb. 75 g). Egy műtéti beavatkozás után azonban a szervezetnek fokozott energiaszükséglete van.

Mi vezethet műtét után az izomerő- és az izomtömeg csökkenéséhez?

Közepes, illetve nagyobb műtétet követően (csípőprotézis-műtét, térdműtét, gerincműtét, egyéb csonttörések utáni állapot) az egyensúlyi folyamat felborul és eltolódik a lebomlás irányába, ami izomtömeg- és izomerő-csökkenéshez vezethet. A betegek azt tapasztalják, hogy műtét után gyengék, fáradékonyak, a rehabilitáció lassan, vontatottan halad előre. Az izomtömeg-csökkenés egyik oka a műtét utáni inaktivitás, a másik pedig a nem megfelelő energia- és fehérjeellátottság (a csökkent bevitel, illetve a fokozott tápanyagigény miatt).

A nagyobb műtétet követően:

az étvágytalanság miatt csökken az fogyasztott táplálék mennyisége,

a szervezet stresszhatásnak van kitéve, amire úgy reagál, hogy megnő azon hormonok szintje, amelyek az izomleépülést fokozzák,

a fehérjeigény fokozódik a regeneráció, a sebgyógyulás során, és ha nem történik megfelelő mennyiségű fehérjefogyasztás, akkor a szükséges mennyiséget az izomból mobilizálja a szervezet, ennek következtében tovább csökkenhet az izomtömeg,

a lábadozás időszakában lecsökken a fizikai aktivitás (pl. ágyban fekvés), ami szintén kedvezőtlenül hat az izom mennyiségének és erejének megtartására.

Mit tehetünk a műtét utáni izomerő- és izomtömegvesztés ellen?

Műtétet követően úgy lehet az izomtömeg- és izomerő-csökkenést mérsékelni, illetve az eredeti izomerőt és izomtömeget visszaállítani, ha az izmok mozgatása és tornáztatása mellett az izmok táplálására is hangsúlyt fektetünk.

Fizioterápia

A gyógytorna feladata műtét után a terhelhetőség és a mozgásképesség helyreállítása. Az operációt követően ezt a gyógykezelést végző szakorvos vagy az ő írásos javaslatára a háziorvos rendelheti el. A gyógytornával az izomzat célzott és egyben kíméletes erősítése, a támasztó struktúrák stabilizálása, az anyagcsere-folyamatok és a keringési rendszer aktivizálása, az érzékelőképesség és az egyensúlyérzék javítása a cél, mindez pedig annak érdekében, hogy a páciens újra visszatérhessen a mindennapi életviteléhez, fizikailag visszanyerhesse teljes önállóságát, és ezáltal pszichés jóllétét is.

Minden esetben egyénre szabottan dönti el a kezelőorvos, hogy pontosan mikor lehet elkezdeni a gyógytornát. De általánosan elmondható, hogy jobb minél előbb, ugyanis minden egyes inaktívan töltött nappal csökken az izomzat ereje. Ha nincsenek használatban, akkor a mozgásszervrendszer elemei, így az inak, az izmok és a szalagok elkezdenek gyengülni, leépülni. A mozgás serkenti a vérkeringést, ezáltal segíti a káros anyagok kiürülését a szervezetből. Ne tartson attól, hogy újabb csonttörést szenvedhet el vagy felszakadhat a sebe. A gyógytornász vezetésével, illetve az általa tanítottakat pontosan követve ettől nem kell félnie. A gyakorlatokat személyre szabottan alakítják ki, lassan haladva, időt adva a szervezetnek a fokozatos fizikai terheléshez való hozzászokáshoz.

A gyógytorna egy speciális fajtája, a vízi torna kíméli az ízületeket és a gerincet, tehát bizonyos műtéttípusok esetén kifejezetten ideális választás lehet, ráadásul növeli az ellenállóképességet, javítja a légzést és a koordinációt, valamint edzi az érrendszert. A vízi torna azonban számos szív- és érrendszeri betegségben nem ajánlott, ezek fennálltáról feltétlenül tájékoztassa orvosát!

A gyógytorna a még eredményesebb rehabilitáció érdekében gyógymasszázzsal és fizikoterápiás kezelésekkel is kiegészíthető kezelőorvosa javaslatára.

Bővebben Gyógytornáztatás műtét után

Étrendi javaslatok

A rehabilitáció során az izommunkát hatékonyabbá tehetjük, ha a rendszeres gyógytorna mellett a beteg fehérje- és energiadús (úgynevezett roboráló) étrendet követ. Magas fehérjetartalommal rendelkezik a tojás, a húsok közül a csirkemell, pulykamell, sertéskaraj, a halak, a tej, a túró, a sajt. Kiválóan dúsíthatóak az ételek magas fehérjetartalmú tejporral is.

Speciális tápszerek

Orvosilag indokolt lehet naponta olyan speciális tápszert is fogyasztani, mely kifejezetten úgy lett kifejlesztve, hogy elősegítse az izomtömeg megőrzését, illetve támogassa az izomerő visszanyerését. Ez a speciális – gyógyászati célra – szánt élelmiszer (tápszer) olyan tápanyagokat tartalmaz, mint például a tejsavófehérje, illetve a leucin aminosav, mely még idősebb korban is megelőzi az izomlebomlást, támogatja az izom visszaépítésének folyamatait, valamint D-vitamint, mely javítja az izomműködés hatékonyságát. Ilyen termék például a Nutricia Nutridrink Protein, valamint a Nutricia Protifar. A műtét utáni felépülésben az ásványi anyagok közül fontos szerepe van a káliumnak és a magnéziumnak is.

A tápszerek ezen fajtája orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Kérje kezelőorvosa vagy dietetikusa véleményét az Ön számára legmegfelelőbb tápszer típusát illetően. Nem vényköteles termék, így akár recept nélkül is beszerezhető a gyógyszertárakban. Indokolt esetben háziorvosi felírással azonban 55%-os OEP-ártámogatás jár rá, szakorvosi javaslat (sebész, gasztroenterológus) megléte esetén 12 hónapig 70-90-100% támogatottsággal is meg lehet vásárolni.

Összefoglalva a legfontosabb teendők

Vegyen aktívan részt a műtétet követő rehabilitációban, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb visszanyerhesse erejét! A rendszeresen végzett gyógytorna mellett biztosítsa az izmok mozgásához szükséges tápanyagokat és fogyasszon naponta speciális tápszert.

Szerzőink: Molnár Andrea, dietetikus, Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember, Bak Marianna, biológus szakfordító

További forrás: Physiotherapie nach OP: Kräftigen, stabilisieren, schnell wieder auf die Beine (Therapiezentrum Waldheim)