Amit a fogfehérítésről tudni érdemes

Az esztétikai fogászatban napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott eljárás a fogfehérítés, melynek alapja a professzionális fogtisztítás.

Mivel a sokak által fogyasztott nikotin, kávé, tea, üdítőitalok és vörös bor elszínezi a fogakat, a fogfehérítés manapság igen népszerű. Bizonyos gyógyszerek (például a penicillin), egyes nyomelemek (a túl sok fluorid) és az ételfestékek is elszínezhetik a fogakat. A fogak természetes színe is egyénileg eltérő lehet, és idővel egyre sötétebb lesz.

Ha az elszíneződést a fogidegek elhalása okozza, sem csiszoló hatású fogkrémekkel, sem polírozással nem lehet eredményt elérni.

Milyen módszerekkel történhet a fogfehérítés?

Első lépésként fel kell keresnünk egy fogorvosi rendelőt. Ahol a fogak ellenőrzése, a szuvas fogak ellátása és a fogkő eltávolítása után felmérik, hogy milyen jellegű az elszíneződés és mi okozhatja azt.

A fogfehérítés két alaptípusa a fogászati rendelőben végzett gyorsfehérítés és az otthoni fogfehérítés.

Ezeken kívül léteznek fehérítő hatású készítmények, melyeket drogériákban, patikákban lehet kapni, valamint házi praktikák is vannak.

Azt mindig tartsuk szem előtt, hogy bármelyik módszert is választjuk, mindig legyünk körültekintőek és óvatosak.

Gyorsfehérítés (Power-Bleaching)

A gyorsfehérítés a fogorvos rendelőjében történik gondos izolálás után, mely az íny védelme érdekében elengedhetetlen. Ezután a fogorvos fogfehérítő géllel vonja be a fogakat, majd a felvitt anyagot hő vagy fény segítségével aktiválja. Az orvos egy speciális koncentrált fehérítő gélt alkalmaz, ami fény és hő hatására aktiválódik, ennek elérése érdekében általában lézerrel világítja meg a fogakat. A fehérítés folyamata ezzel a módszerrel 1-2 órán át tart.

Otthoni fogfehérítés (Homebleaching)

Az otthoni fogfehérítés, amit az orvos utasításainak megfelelően kell elvégezni, otthonában kivitelezhető. A fehérítő gélt egy speciális sínbe kell tölteni, ami speciálisan az adott páciens foglenyomata alapján készül el, így tökéletesen illeszkedik a fogakra, és a géllel néhány napig naponta fél órán keresztül a fogsorra helyezve kell viselni. A sínt 5-8 éjszakán át kell viselni az elérni kívánt eredménytől függően. Azonban vannak már előre gyártott sínek is, amit csak a fogunkra kell igazítani. Ezzel is hasonló eredményt tudunk elérni. De a legfontosabb, hogy betartsuk az orvos általi instrukciókat, illetve a betegtájékoztatóban foglaltakat.

Az otthoni fogfehérítés rendszerint mind árát tekintve, mind a fogak kímélése szempontjából kedvezőbb.

Általános tudnivalók módszertől függetlenül

Bármelyik módszert választjuk, előtte a fogakat alaposan meg kell tisztítani, és a fogínynek egészséges állapotban kell lennie. Ha a fogakban a kezdeti fogszínnek megfelelő színű tömések vannak, azokat az eljárással nem fehérítik ki. Szükség esetén a fehérítést követően ki lehet őket cserélni, főleg a frontfogakban.

A fehérítő anyag nem kerülhet kapcsolatba a fogínnyel, mert káros hatással lehet rá. Ezért a fogorvosi felügyelet elengedhetetlen. A kezelés után feltétlenül szükséges a fogzománc megerősítését szolgáló fluoridos kezelés elvégzése. Illetve egy ideig érzékeny fogakra való fogkrém használata javasolt.

Milyen szereket használnak fogfehérítésre?

Kémiailag kétféle szert különböztetünk meg: oxidáló és redukáló fehérítő szerek léteznek. A redukáló szerek oxigént vonnak el az elszíneződésből, de mivel az így kezelt fogak újra kapcsolatba kerülnek oxigénnel, ezek a szerek nem érnek el tartós hatást.

Az oxidatív fehérítők hidrogén-peroxidot, karbamid-peroxidot vagy klórt tartalmaznak. Oxigént szabadítanak fel, ami az elszíneződést tartósan megszünteti. Az oxidáló hatású szerekkel elért eredmény sem életre szóló, a hatás hozzávetőleg 2 évig tart, de úgynevezett emlékeztető kezelésekkel újra fel lehet frissíteni a fogak színét. Ez a kezelés is kizárólag élő fogak színén tud javítani.

Patikákban és drogériákban kapható fogfehérítő termékek otthoni használatra

Ahogy az orvos által használt fehérítő gélek, úgy a legtöbb otthon használt szer is hidrogén-peroxidot tartalmaz, azonban lényegesen alacsonyabb dózisban. Számos fogkrémnek és szájvíznek is kapható fogfehérítő hatású változata. A fogzománc színanyagai és a hatóanyag közt kémiai reakció játszódik le. A lerakódott színanyagok elbomlanak és kioldódnak a fogzománcból.

Az eredmény tartóssága és az alkalmazás gyakorisága terméktől függ. Mielőtt ilyen terméket vásárolnánk, tájékozódjunk, hogy az áruteszteknek megfeleltek-e, és van-e egyáltalán hatásuk.

Bővebben Mit érdemes tudni a fehérítő hatású fogkrémekről?

Házi praktikák

Az otthonunkban alkalmazható lehetőségek segítségével a célunkat lassabban érjük el. A házi praktikák közül legnépszerűbb a szódabikarbóna, ez eltávolítja a fogakra rakódott lepedéket és fényessé varázsolja a fogsorunkat, azonban rendszeres használata nem javasolt, mert huzamosabb ideig alkalmazva károsítja a fogzománcot.

Nem is gondolnánk, hogy a gyümölcsökben milyen lehetőségek rejlenek. Az eperben lévő almasav eltávolítja a felületi szennyeződéseket, egy friss szelet eperrel bedörzsölve fogainkat azonnali hatás érhető el. Arra vigyázzunk, hogy a művelet után a fogmosással legalább 20 percet várjunk. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a nyálunk helyreállítsa a fogzománc védelmét.

Amit ne próbáljunk ki!

A szakemberek által is ellenzett citromlé, citrom vagy narancs belsejének használata nem javasolt, mivel a citromsav a fogakból a kalciumot kivonva károsíthatja a fogzománcot, illetve ezt a káros hatást érhetjük el a bennük lévő gyümölcscukor következtében is.

Elhalt fogak fehérítése

A gyökérkezelt fogak többnyire néhány éven belül elszürkülnek, ennek oka, hogy a vér és a vér alkotórészeinek bomlástermékei elszínezik a fogakat.

Az ilyen fogak fehérítése során az orvos megnyitja a fogat, a keletkezett csatornába pedig hidrogén-peroxid oldattal átitatott vattacsomót vagy gézdarabkát helyez be 3-5 napra. A kezelés után az új színnek megfelelő töméssel zárja le a fogat.

Meddig maradnak fehérek a fogaink?

Ez attól is függ, hogy mennyire figyelünk arra, hogy ne fogyasszunk színes italokat, mint a vörösbor, kóla stb., illetve a fogfehérítés módja is befolyásoló tényező lehet. Így a rendelői fogfehérítés tovább megmarad, kb. 1,5-2 évig, míg az otthoni kb. 1 évig lesz fehérebb a kezdeti fogszínnél, és utána lehet ismét fehéríteni.

A fogfehérítés kockázatai

A kezelés során megsérülhet a fogíny. A fehérítés után a fognyak vagy a fogak érzékennyé válhatnak. Ám rendszerint az érzékenység megszűnik a fehérítő szerek hatásának elmúltával.

Fogfehérítés előtt kezeltesse szuvas fogát, különben a fogideg megsérülhet a fehérítés során.

A fehérített fogak zománcrétege elveszítheti ásványianyag-tartalmát. Tudományosan nem bizonyított, hogy később az ásványi anyagok újra be tudnak-e épülni a fogzománcba.

Évente ne fehéríttesse fogait kettőnél több alkalommal.

A legújabb vizsgálatok szerint a fogzománc elveszíti szilárdságát bizonyos fogfehérítő termékek hatására. Az Ohaioi Egyetem szakemberei otthoni fogfehérítéssel kezelt és nem kezelt személyek fogait hasonlították össze, és azt tapasztalták, hogy a kezelt fogak zománca veszített keménységéből, emellett kimutatták, hogy a fogzománc nem képes újra megerősödni.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító, Dr. Galgóczi Natália, fogorvos és Dr. Borsi-Lieber Katalin