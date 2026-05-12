Az asztma összefüggésben lehet az ízületi kopás súlyosságával

Új kutatások szerint az asztma és más allergiás hajlamon alapuló (atópiás) betegségek nemcsak a légutakat érinthetik, hanem szerepet játszhatnak az ízületi porckopás gyorsabb romlásában is.

Francia kutatók eredményei arra utalnak, hogy az asztmás vagy más atópiás betegséggel élő pácienseknél nagyobb lehet annak a valószínűsége, hogy az ízületi porcok kopásának a folyamata gyorsabban halad előre, és ezeknél a betegeknél hamarabb válhat szükségessé térd- vagy csípőprotézis beültetése.

Az artrózis a leggyakoribb ízületi betegség, amely során az ízületi porc fokozatosan elvékonyodik és károsodik. A kopás mellett gyulladásos folyamatok is fellépnek (artritisz), melyek további károsodást, fájdalmat, mozgáskorlátozottságot és idővel jelentős életminőség-romlást okozhatnak. Bár a betegség ismert kockázati tényezői közé tartozik az életkor, a túlsúly és a korábbi ízületi sérülések, a kutatók most egy új lehetséges tényezőre is felfigyeltek: az atópiás hajlam szerepére.

Korábbi amerikai vizsgálatok már jelezték, hogy az allergiás betegségek – például az asztma, az atópiás dermatitisz (ekcéma), a allergiás nátha vagy az ételallergia – összefügghetnek az artrózis fokozott kockázatával. Azoknál, akik egyszerre több atópiás betegségben is érintettek, ez a kockázat még magasabbnak tűnik.

A kutatás eredményei

A most publikált francia kutatásban több mint 700, térd- vagy csípőízületi kopásban szenvedő beteget követtek.

Az eredmények szerint az atópiás betegséggel élő pácienseknél lényegesen gyakrabban fordult elő súlyosabb fokú ízületi károsodás. A hét éves követés során náluk körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel került sor térdprotézis- vagy csípőprotézis-műtétre, mint azoknál, akiknél nem állt fenn allergiás háttér.

Hogyan függ össze a két kórkép?

A szakemberek szerint a kapcsolat hátterében az immunrendszer bizonyos sejtjei, úgynevezett hízósejtek állhatnak. Ezek az allergiás gyulladás fontos szereplői, és olyan enzimeket szabadítanak fel, amelyek hozzájárulhatnak a porc károsodásához és az ízületi fájdalom fokozódásához.

Fontos hangsúlyozni, hogy az asztma önmagában nem okoz ízületi kopást, és nem minden asztmás beteg esetében alakul ki súlyosabb artritisz. Az eredmények inkább arra utalnak, hogy az atópiás betegségek egy újabb olyan tényezőt jelenthetnek, amely gyorsíthatja a már meglévő ízületi kopás előrehaladását a gyulladásos folyamatok egyik rizikótényezőjeként.

A kutatók jelenleg azt is vizsgálják, hogy az asztma és az atópiás dermatitisz kezelésére alkalmazott korszerű biológiai terápiák képesek lehetnek-e lassítani az ízületi kopás romlását. Ha ez beigazolódik, a jövőben az allergiás gyulladás célzott kezelése akár a porckopás terápiájában is új lehetőségeket nyithat.

Mit jelent mindez a betegek számára?

Asztmával vagy más allergiás betegséggel élők, amennyiben ízületi fájdalmat, merevséget vagy mozgásbeszűkülést is tapasztalnak, érdemes időben reumatológushoz fordulniuk. Az ízületi kopás korai felismerése és kezelése segíthet lassítani a betegség előrehaladását. Bár az atópiás hajlam nem módosítható rizikótényező, a túlsúly, a mozgásszegény életmód megváltoztatásával is sokat tehet a porckopás lassításáért.