A császármetszéssel születettek között több az asztmás

A császármetszéssel világra hozott gyerekek hajlamosabbak az asztmára, azonban a kockázatnövekedés mérsékelt, döntő többségüknél nem alakul ki a betegség.

Az elmúlt években számos kutatás vizsgálta azt, hogy milyen betegségek emelkedett kockázatával kell számolni a császármetszéssel született gyermekek későbbi fejlődése során. Kutatók szerint a hüvelyi úton történő szülés kedvezőbb a gyermek mikrobiomja és immunrendszerének fejlődése szempontjából, más elméletek szerint bizonyos stresszhormonok magasabb szintje lehet felelős.

A császármetszés és az allergia összefüggése mellett a vizsgálatok szerint az asztma esetében is fennáll a kockázatnövekedés, ennek ellenére az így született babák mintegy 90 százalékánál sosem alakul ki asztma. A császármetszéssel született és két éves koruk körül asztmával küzdő gyerekek többsége - a hüvelyi úton születettekhez hasonlóan - kinövi a betegséget, azonban a magasabb előfordulási gyakoriság hosszabb távon is fennmarad.

Létező, de mérsékelt hatás

Nagy számú esetet feldolgozó kutatások metaanalízise szerint a relatív kockázatnövekedés császármetszéssel született babáknál a korai életkorban (2 éves kor alatt) 15%, míg 2 éves kor felett 17%. Korábbi elemzések ennél némileg magasabb, 20% körüli rizikónövekedést tapasztaltak.

Mivel azonban az asztma előfordulása gyermekek körében a vizsgálatok többsége szerint nem haladja meg a 10 százalékot (0–2 év között átlagosan 3,6%, 2–4 év között 7,8%, 4–12 év között 3,7%, 12–18 év között 0,55%), ez a rizikónövekedés azt jelenti, hogy 100 császárral született gyermekből 1-2 olyan esetre lehet következtetni a statisztikákból, ami összefügg a születésük módjával.

Tanácsok a szülőknek

A kockázatnövekedés tehát mérsékelt, az asztma kialakulását nagyobb mértékben határozzák meg más tényezők, mint a genetikai adottságok, egyéb környezeti hatások, csecsemőkori fertőzések. A szülőknek - a születés módjától függetlenül - érdemes figyelniük gyermekük légzését, és amennyiben többször sípoló légzést, gyakori köhögést, vagy felső légúti fertőzések idején légszomjat tapasztalnak, mindenképp jelezzék a gyermekorvosnak!

A megelőzésben segít az anyatejes táplálás, a dohányfüstmentes környezet és a fertőző megbetegedések elkerülése. Ezek a tényezők minden babánál csökkentik az asztma kialakulásának valószínűségét.

Cikkajánló

Az asztma és tünetei

Asztma
Az asztma a légutak - elsősorban a hörgők - krónikus gyulladásos megbetegedése. A hörgők simaizomgörcse, nyálkahártya-duzzanata okozza a légutak szűkületét és a nagymennyiségű váladékképződés tovább akadályozza a levegő áramlását.
Várandósság
Várandósság

Hogyan készüljenek a hipertóniás nők?
Prosztatafájdalom
Prosztatafájdalom

Milyen okok állhatnak a hátterében?
A dohányzás szerepe az asztma kialakulásában, tüneteinek súlyosbodásában
A dohányzás szerepe az asztma kialakulásában, tüneteinek súlyosbodásában WEBBeteg - Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus
Együttélés az asztmával - Életmódtippek
Együttélés az asztmával - Életmódtippek WEBBeteg - Cs. K., fordító
Veszélyes-e a szaharai por?
Veszélyes-e a szaharai por? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Az alma hatásai az egészségünkre
Az alma hatásai az egészségünkre WEBBeteg - Dr. Borsi-Lieber Katalin
Gyakori kérdések és félreértések az allergológiában WEBBeteg összeállítás - Dr. Brugós László, tüdőgyógyász
Természetes gyógymódok az asztmára?
Természetes gyógymódok az asztmára? WEBBeteg - Cs. K., fordító