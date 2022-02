Parlagfű-allergia és immunterápia

A lakosság egyelőre nem érintett tagjainak is érdemes tisztában lenniük azzal, hogy valaki éppen most is veszélynek van kitéve, már meg is jelentek a tünetei, másnak csak hetek, esetleg hónapok múlva kezdődnek a panaszai. A szakembereknek viszont egész évben szembe kell nézniük a problémával – az allergiás beteget kezelni kell, egyeseknél megelőzni a betegség kialakulását, másoknál az állapot súlyosbodását. Az ok nélkül való őszi megkönnyebbülésről, a laikus tévhitekről, a téli allergia-szezon jellemzőiről és a szabályozás kacskaringós útjáról is beszélgettünk dr. Csáki Csilla allergológus-immunológus szakorvossal. Egész éven át tartó allergiaszezon