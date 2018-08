Nyári szépségápolási tanácsok

A nyári napfény jó hatással van kedvünkre, de igencsak sok gondot okozhat a szemnek, a bőrnek és a hajnak.

A legfontosabb alapszabály: fényvédelem

A nyári napfény jó hatással van kedvünkre, de igencsak ártalmas lehet a szemnek és a bőrnek. Mindig használjunk fényvédőt, már kaphatóak olyan kozmetikai készítmények, például alapozók, hidratáló krémek, amik fényvédőt is tartalmaznak. Egyes bőrbetegségek javulnak napfény hatására, például a pikkelysömör az esetek nagy részében, de ritkábban a fény ronthatja a tüneteket, sőt a napégés fellobbanthatja, provokálhatja a pikkelysömör fellángolását. A pattanásos bőrre a fény hatása ellentmondásos, ezért a pattanásos bőrűek vigyázzanak a napozással. A fény szárítja a pattanásokat, csökkenti a gyulladást, de hatására megvastagszik a szaruréteg. Ez mit okoz? Néhány hét múlva újabb pattanásokat, mitesszereket, ugyanis eltömeszelődnek a pórusok. Érdemes tudni, hogy a barnító krémekkel megszerzett barnaság nem véd az UV sugárzással szemben, ugyanúgy szükséges ilyen esetben is fényvédőt használni.

A magas hőmérséklet, a magas páratartalom hajlamosít bizonyos betegségekre

Ilyen például a bőr és a nyálkahártyák gombás fertőzése. Külön kell vigyázni a lábujjközök esetében, mert nemcsak a meleg és az izzadás kedvez a lábujjközök gombás fertőzésének, hanem könnyen elkapható a betegség strandon, vízparton. A lábujjközöket mindig töröljük szárazra, ha valaki hajlamos a gombás fertőzésre, akkor gombaellenes hintőporral is beszórhatja. Ha azt tapasztalja, hogy a télen barnás foltok most kivilágosodnak, és környezetük lebarnul, akkor szintén gombás fertőzésre kell gyanakodni, ez esetben keressen fel bőrgyógyászt.

A haj ápolása nyáron különösen fontos

Nyáron a jobb vérkeringés miatt gyorsabban nő a haj, a köröm, de megvan a kánikula hátulütője is, ugyanis a haj károsodhat az UV sugárzástól, veszíthet hidratáltságából. Ennek megelőzésére javasolt a hajat olyan szerekkel ápolni, amelyek UV-szűrőt tartalmaznak, fogyasszunk bőven folyadékot, hogy a haj is hidratált legyen. Legjobb, ha mechanikai védelmet is alkalmazunk, sapkát, kalapot, kendőt, különösen fontos ez a vízparton. Nyári probléma szokott lenni a párás meleg okozta hajgöndörödés. Ilyenkor hajlamosak vagyunk hajvasalóval, hajegyenesítő szerekkel kínozni tincseinket, de inkább bele kellene törődni abba, hogy a haj ilyenkor a fizika törvényeinek akar engedelmeskedni, és vágatni egy olyan nyári frizurát, ami hullámosan is jól áll.

A smink felfrissítése

A nappali alapozó legyen minél vékonyabb rétegben az arcon, mert könnyen leolvadhat. Aki megteheti, csak a problémás részekre használjon korrektort, de ha már alapozót használunk, figyeljünk oda a minőségére. Ne legyen zsíros, ne tömítse el a pórusokat. Kevés porpúderrel fixáljuk, így tovább tart a hatása. A szemhéjfesték is hajlamos ilyenkor a szem redőiben megülni, összecsomósodni, ennek megelőzésére legjobb egy szemhéjfestékbázist használni. Sok esetben találkozunk fotokontakt allergiával, amikor a fény és a kémiai anyag együttes hatása vezet a tünetek kialakulásához, ha ezt tapasztaljuk, inkább váljunk meg a „gyanús” kozmetikumoktól. A pattanásos és érzékeny bőrűek különösen vigyázzanak a sminkelésnél, mert tüneteik rosszabbodhatnak, figyeljék bőrük reakciót, és ha a bőr a nemtetszését nyilvánítja ki, hallgassanak rá.

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos