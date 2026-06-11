Mennyire ismerjük gyermekeink betegjogait? A szülők háromnegyede érzi hiányosnak a tudását

Amikor gyermekünk egészségéről van szó, nemcsak az orvosi, hanem a jogi kérdéseink száma is megnő. Egy friss, országos kutatás rávilágít: a magyar lakosság jelentős része nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a gyermekeket megillető betegjogokról, miközben egyre nagyobb az igény az érthető és hiteles tájékoztatásra.

Az Egészség Joga Alapítvány megbízásából készült felmérés azt vizsgálta, mennyire vannak tisztában a szülők és a felnőtt lakosság ezekkel a jogokkal, és mely területeken a legnagyobb a tudáshiány.

Saját megítélése szerint a felnőtt magyar lakosság negyede érzi úgy, hogy teljesen vagy többnyire tájékozott a gyermeket megillető jogokról és ezek gyakorlásáról. Ugyanennyien vannak, akik szerint teljes mértékben vagy többnyire hiányosak az ismereteik, a legnagyobb csoportot azonban azok alkotják, akik saját tájékozottságukat közepesre értékelik, azaz bizonyos ismeretekkel rendelkeznek, de ugyanennyi kérdésben nem érzik magukat kellőképpen felkészültnek. Csak kisebb különbség mutatkozott a gyermekeket nevelő és nem nevelő felnőttek válaszai között.

A kutatás kíváncsi volt arra is, hogy a szubjektív benyomáson túl a konkrét ismeretekből lemérhető módon mennyire vagyunk tájékozottak, illetve helyesek-e az ismereteink.

A válaszadók 31%-a adott helyes választ arra a kérdésre, hogy hány éves kortól dönthet egy gyermek önállóan az őt érintő bizonyos egészségügyi ellátásokról. Bár teljes körűen csak 18 éves korától, cselekvőképes nagykorúvá válásától, bizonyos egyszerűbb – írásbeli nyilatkozathoz nem kötött – ellátásokat már 14 éves korától szülei nélkül is igénybe vehet.

A kötelező gyermekkori védőoltások kapcsán a válaszadók 18%-a gondolta úgy tévesen, hogy a szülő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy beadatja-e a védőoltást gyermeke számára. Valójában ennek megtagadására csak különleges esetekben van lehetőség (45% jelölte meg a helyes választ), megfelelő szakmai indokok nélkül a kötelező oltások nem tagadhatóak meg, hiszen a jogszabályok alapelve az, hogy nem csorbítható ezzel a gyermek egészséghez fűződő joga.

A lakosság többsége osztja azt a jogszabályokban is tükröződő alapelvet, hogy a kiskorú gyermek önmaga is kapjon tájékoztatást a saját állapotáról és ellátásáról, az életkorának megfelelő szinten. A kutatásban résztvevők 69%-a szerint ez „nagyon fontos”, 28%-a szerint inkább „fontos”.

A válaszadók több mint fele elvárja, hogy már 14 év alatti gyermekekkel is kommunikáljon orvosa, bő egyharmaduk szerint ennek 14 és 18 év közötti életkorban jön el az ideje, 12% csak 18 év felett érzi ezt szükségesnek.

A megkérdezettek többsége az eddigi tapasztalataik alapján elégedett volt az egészségügyi dolgozók által nyújtott tájékoztatással önmaga és gyermeke ellátása során is, a válaszadók 10%-a (saját ellátása esetén), illetve 14%-a (gyermeke ellátása esetén) volt egyáltalán vagy inkább nem elégedett a biztosított információkkal.

Tájékozódási szokások és elvárások

A megkérdezettek többsége orvosától vagy az ellátást végző intézmény más egészségügyi dolgozójától várja elsősorban az orvosi mellett a jogi tájékoztatást is. A legfontosabbnak tekintett információforrások között a második helyen a hivatalos állami oldalak tájékoztatói állnak, a legfontosabbként harmadik leggyakrabban említett információforrás pedig az internetes cikkek és blogok. Jelentős a közösségi média és az ismerősök, családtagok szerepe is a tájékozódásban.

Érdekesség, hogy az orvosokat tartja a leghitelesebb információforrásnak az emberek többsége egészségügyi jogi témában is. Az erre vonatkozó kérdésben a legtöbben az orvosokat jelölték meg (34%), megelőzve az egészségügyi joggal foglalkozó jogászokat (21%) vagy az egészségügyi intézmények tájékoztatóit (20%).

Sokan vannak, akik még mindig nem használják ki az egyik legegyszerűbb információs és ügyintézési szolgáltatás nyújtotta lehetőséget, az EESZT lakossági portálját, illetve az Egészségablak alkalmazást. A 18 év alatti gyermeket nevelők 43%-a fér hozzá gyermeke egészségügyi dokumentumaihoz ezen a szolgáltatáson keresztül.

Alapelvek a gyermekek jogainak képviseletében

Az egészségügyi ellátás során a betegeket megillető alapvető jogok nem életkorfüggőek, azaz a gyermekeket éppúgy megilletik, mint a felnőttkorúakat. A jogok gyakorlása azonban gyermekek esetében – az érintettek életkorából, döntési képességeiből adódóan – összetettebb, a felnőttekéhez képest sokszor komplexebb kérdés.

A gyermekek betegjogainak gyakorlásában fokozott felelősség hárul mind a szülőkre, gondviselőkre, mind az egészségügyi ellátórendszerre és az egyéb (oktatási, nevelési, gyermekvédelmi) intézményekre. A legfontosabb alapelv, hogy a gyermekek jogainak érvényre juttatása és a gyermek érdekeinek képviselete nemcsak jog, hanem felelősség és kötelezettség is, ezért mind a szülőt, mind az intézményt a nemzetközi egyezményekkel összhangban speciális szabályok is korlátozzák. Mindezt a fő cél: gyermekeink egészségének védelme érdekében.

A kutatásról

A kutatást a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. végezte 1000 fő megkérdezésével, az Egészség Joga Alapítvány megbízásából. Az adatfelvétel 2026 januárjában zajlott, online adatfelvétel módszerével (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). Az 1000 válaszadó reprezentálja a magyarországi felnőtt lakosságot nem, kor, településtípus, régió és végzettség szerint. A kutatás a Belügyminisztérium támogatásával készült.

(Egészség Joga Alapítvány)