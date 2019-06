Pikkelysömör - Mire figyeljünk nyáron?

A pikkelysömör a bőrt, hajas fejbőrt, körmöket érintő bőrbetegség. A nyári időszakban, a lengébb ruhadarabok viselése még inkább felhívja a figyelmet a legtöbbször a hajas fejbőrön, térd, könyök és körmök területén jelentkező jellegzetes tünetekre.

Hogyan vizsgálható?

A pikkelysömör, más néven psoriasis tünetei nemtől és kortól függetlenül megjelenhetnek, kialakulásában genetikai és környezeti faktorok egyaránt szerepet játszanak. A bőrt, hajas fejbőrt, körmöket, ízületeket érintő betegség. Előfordulása hazánkban 2-3 százalékra becsülhető – mondta el dr. Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus.

A pikkelysömör megjelenhet minden életkorban, akár születéskor, akár 80 éves kor felett is. A tünetek első megjelenési ideje legjellemzőbb fiatal felnőttkorban, ekkor gyakran a hajas fejbőrön észlelhetők elváltozások. A betegség tünetei – vörös, vaskos, pikkelyes foltok, melyek a térdeken, könyöknél, fejbőrön és testhajlatokban jelentkeznek - annyira jellegzetesek, hogy a bőrgyógyászati vizsgálat alapján felállítható a diagnózis, ritkán van csak szükség szövettani vizsgálatra.

A diagnózis felállítását követően az orvos értékelve a psoriasisos tüneteket, figyelembe véve a társbetegségeket, az életkort, a beteg nemét, választja a beteg számára legkedvezőbb, legeredményesebb kezelést. A beteg részletes kikérdezése után tanácsokat ad az életmódbeli változtatásokra is.

Komplex kezelés

A psoriasis ma még véglegesen nem gyógyítható, de tünetmentesíthető betegség. A tünetmentes időszak változó, esetenként több év is lehet. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a felírt gyógyszeres kezelés alkalmazása mellett fontos, hogy egyéb változtatásokat is betartsunk, a terápia sikerességéhez elengedhetetlen az orvos-beteg együttműködése. A tüneteket az életmód, a dohányzás, a testedzés, a stressz, a napfény, és egyéb környezeti hatások is befolyásolják.

A panaszok gyakran a menstruációs ciklus függvényében változnak, de állapotromlást okozhat a túl sok stressz is. A psoriasis nemcsak bőrtünetekkel járó betegség, a pikkelysömörben szenvedőknél magasabb a szívbetegségek és a stroke veszélye is. A kockázat csökkenthető, ha a betegek kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges étkezésre és a rendszeres testedzésre, a normál testsúly fenntartására is.

Árt, vagy használ a napfény?

A tapasztalatok alapján a pikkelysömörös betegek állapota napfény hatására javul. A betegek kis százalékánál azonban a meleg, párás időjárás ellenkezőleg hat, felerősíti a tüneteket. A betegség kezelése ezért minden esetben egyedi, vannak azonban általános szabályok, amelyeket minden betegnek érdemes szem előtt tartani:

Tünetmentes időszakokban is legyünk óvatosak, a túlzásba vitt napozás, ilyenkor sem javasolt.

Ügyeljünk a fényvédő krémek használatára, a káros napsugarak ellen ne csak a strandon védekezzünk, hanem minden alkalommal, amikor szabadban tartózkodunk.

A pikkelysömör tüneteinek kezelésére a nyári és téli hónapokban egyaránt érdemes gyógyvizes fürdőhelyeket felkeresnünk. A balneoterápia kiválóan kiegészíti és felerősíti a krémek, gyógyszerek illetve az ultraibolya fény jótékony hatásait és csökkenti a pikkelysömörös ízületi szövődményeket.

Pikkelysömör megjelenésénél szerepet játszhat az immunrendszer nem megfelelő működése, így a dohányzás elhagyása mellett vitaminokban és ásványi anyagokban dús tápanyagok fogyasztása javasolt. Használjuk ki a nyári időszakban könnyebben elérhető lehetőségeket, fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt.

(Dermatica - Dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus)