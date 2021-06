Hogyan válasszuk ki a megfelelő kozmetikumot?

A szépség belülről fakad - tartja a mondás. Ez így igaz, de mióta egyre több bőrápolószer és dekorkozmetikum került forgalomba, nők milliói szeretnének ezek segítségével még szebbek lenni.

Sok kozmetikum szinte mesébe illő változásokkal kecsegtet, de igazán csak azokban a készítményekben bízhatunk, melyek hosszadalmas tesztelési eljárással lettek kifejlesztve. Egy kozmetikumnál nemcsak az számít, hogy a fő szépészeti célt (ránctalanítás, feszesítés, bőrhibák eltüntetése) elérjük vele, hanem az is, hogy lehetőleg ne károsítsuk vele bőrünket.

Sok esetben sajnos csak hosszú ideig tartó használat után derül fény a kozmetikum káros hatásaira, de az is előfordul, hogy pár napos, hetes használat után már jelzi bőrünk, hogy az adott szer rossz hatással van rá.

Egyik leggyakoribb probléma a kozmetikum bizonyos alkotórészeivel szemben fellépő allergiás reakció. Nagyon gyakran az illatanyagra lesz a használó allergiás, tévhit az, hogy ez csak érzékeny bőrűek (száraz, kipirosodásra hajlamos bőr) esetén alakul ki. Minél több mesterséges anyagot adnak a kozmetikumhoz annak érdekében, hogy jobban eladható legyen, annál nagyobb a veszélye az allergiás reakciónak.

Elzáródó pórusok

Szintén gyakori probléma a gyengébb minőségű bőrápolóknál a comedogén hatás. Ez azt jelenti, hogy a szer eltömíti a pórusokat és mitesszerek képződését okozza. Sokszor sajnos éppen az alapozók esetében kell a comedogén hatással számolni, így a kialakult probléma esetében több alapozóra van szükség a bőrhibák fedéséhez, és ördögi kör alakul ki, melynek vége az, hogy a bőr nehezen múló gennyes pattanások formájában fejezi ki nemtetszését.

A gyenge minőségű olcsóbb kozmetikumok végeredményben drágábbak lesznek, hiszen nemcsak az fordul elő, hogy a pl. a fent említett reakciók miatt használatukat hamar abba kell hagyni, hanem az is, hogy gyakran a kellő hatás elérése érdekében nagyobb mennyiségre van szükség belőlük. Egy jobb minőségű, de drágább rúzs vagy szemfesték akár egész nap is kitart, de a gyengébb minőségű dekor kozmetikumokkal naponta többször meg kell igazítani a sminket, mert hamar kopnak és maszatolódnak.

Nem egyforma a bőrünk

Talán meglepő, de sok nő nincs tisztában bőrtípusával, gyakran rutinszerűen veszi le mindig a polcról ugyanazt a terméket, amihez hozzászokott. Érdemes olyan helyen vásárolni, ahol az eladók felkészülten várják vásárlóikat és személyre szabott tanácsokkal, esetleg bőranalízissel tudnak a vásárlók segítségére lenni a megfelelő kozmetikum kiválasztásával.

Ahhoz, hogy ízléses legyen a smink, szintén érdemes tudni, hogy kinek mi áll jól. Sajnos a sminkek esetében is elmondható, hogy sokan ragaszkodnak a megszokott színekhez, sminkelési módokhoz akkor is, ha ez nem áll jól vagy nem ízléses. Az arc és a szem formája, a szem és a haj színe, a bőr eredeti alapszíne meghatározó a színek és sminktechnikák kiválasztásánál. Érdemes a dekor kozmetikumok kiválasztásánál is szakember tanácsát kikérni.

A minőségi termékeknél odafigyelnek arra, hogy lehetőleg minél kevesebb allergént tartalmazzon a termék, ne legyen comedogén, a dekor kozmetikumok tartósak legyenek, stb. emellett a forgalomba hozatal előtt szigorú tesztelésnek vetik alá a kozmetikumokat.

Bőrünk nem csupán a kültakaró része, hanem egy élő szerv, saját szépségünk érdekében óvjuk, vigyázzunk rá! A minőség hosszú távon kifizetődik.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerző: Dr. Csuth Ágnes, Vital Balance Életmód Központ