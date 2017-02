A vakság leggyakoribb oka a cukorbaj

A cukorbetegség a felnőtt lakosság körében a fejlett világban a leggyakoribb vaksági ok. A csak egy kis cukrom van felfogás nem helyén való. Cukorbetegség esetén az egész életét ennek megfelelően kell átszervezni, átértékelni.

A cukorbajos beteg sokáig nem érzi "betegnek" magát, annak ellenére, hogy - bár jelentős funkcióromlás nélkül - már több szervében is észlelhető károsodás.

A szénhidrátháztartás felborulása a szem minden részét érinti. A szervezet védekezőképessége csökken, az immunrendszer sejtjei nem működnek kellő intenzitással, ezért gyakoribb a szemhéj gyulladása, az árpa kialakulása. A sebgyógyulási hajlam is kifejezetten rosszabb, a hámosodás gyakran elhúzódik: még a szaruhártya kis sebei is nehezen gyógyulnak, súlyos esetben akár fekély is képződhet.

Cukorbetegség esetén a szemlencse anyagcseréje károsodik, ennek következtében megduzzadhat, elszürkülhet, hályog alakul ki. Amennyiben keringési zavar alakul ki a látóidegben, az látótérkiesést okozhat, ha pedig bénulás fejlődik ki a külső szemizmokat mozgató idegekben, a probléma kettős látásként, kancsalításként, olvasási zavarként jelentkezhet.

A cukorbetegség legriasztóbb és a látást leginkább veszélyeztető szövődményei azonban az ideghártyát érintő elváltozások és azok komplikációi (üvegtesti vérzés, zöldhályog, retinaleválás). 20-30 éve fennálló betegség esetén már az esetek 95 százalékában alakul ki az ideghártya elváltozása!

A szemészeti kontroll ajánlott időpontjai Eltérés nélküli szemfenéki kép esetén évente.

Kezdődő szemfenéki elváltozások (nonproliferatív retinopathia) esetén fél és egy évente.

Előre haladott szemfenéki elváltozás esetén (ahol még nincs kóros érújdonképződés) 2-4 havonta. (75 százalékos az érújdonképződés megjelenésének éves kockázata.)

Azonnali kezelés, szoros kontroll szükséges

- kóros érújdonképződéssel járó súlyos szemfenéki elváltozás (proliferatív retinopathia) esetén, illetve

- bármely stádiumban az éles látás helyének vizenyője esetén.

Mit tehet a cukorbetegség szemészeti szövődményei ellen?

Soha nem szabad lemondani a cukorbetegség miatt károsodott szemről! A megmaradt minimális látásért is mindig küzdeni kell!

Tudomásul kell azonban azt is venni, hogy a betegség lefolyása, a károsodás üteme kiszámíthatatlan. Néha kezelés ellenére is hetek alatt drasztikusan romlik a szem állapota és vele együtt a látás is, máskor évekig stabil maradhat, sőt még javulhat is. Nehéz a jövőt illetően, a betegség lefolyása tekintetében jóslásokba bocsátkozni.

Konzervatív kezelés: tabletták, infúziók segítségével csökkenthető a vizenyő, fokozható a vérzés felszívódás, illetve a nem steroid gyulladáscsökkentők, vízhajtók alkalmasak a további kezelések hatásának fokozására.

Lézerkezelés: a kis értágulatok, kóros erek lezárása.

Műtétek: lézerkezeléssel kombinált műtétet javasolnak az üvegtesti térbe betörő vérzés kitisztítására, továbbá szemműtétre kerülhet sor az ideghártya heges területeinek felszabadítása, kóros érlemez eltávolítása, illetve a további vérzések kialakulásának megelőzése érdekében.

Fontos azonban tudni, hogy a megfelelő vércukorszint beállítása nélkül azonban az összes terápiás próbálkozás felesleges, a kezelések nem hatásosak, az elváltozások szinte rögtön kiújulnak.

Belgyógyásszal, diabetológussal összefogva kell stabilizálni a szénhidrátháztartást. Ha szükséges a tablettás kezelési formáról át kell térni az inzulin alkalmazására - ha indokolt akár az intenzív inzulin terápiára is!

Az inzulin terápiára való áttérés és a lézerkezelés is okozhat átmeneti látásromlást.

Fontos, hogy életmódjával is hozzá kell járulnia betegsége kezeléséhez. A testmozgás, életvitel tekintetében mindig a szélsőséges helyzeteket kerülve, az arany középutat kell megtalálnia!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Papp Júlia, szemész