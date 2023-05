Visszérgyulladás: mélyvénás trombózishoz vezethet

A vénás keringési zavarok számtalan embert érintenek, így nem ritka, amikor visszérgyulladás lép fel. A probléma igen fájdalmas lehet, így könnyű összekeverni az életveszélyes mélyvénás trombózissal. Prof. Blaskó György véralvadási specialistától megtudhatja, hogy lehet különbséget tenni a kettő között.

Mi a visszérgyulladás?

A visszérgyulladás a visszértágulatokkal küzdők gyakori szövődménye, mely igen nagy fájdalmakkal is járhat. A thrombophlebitis – azaz a felületi visszérgyulladás- hátterében a vénafal károsodása áll, melynek következtében az ér kitágul és a benne lévő vér keringése lelassul, pangás alakul ki. Emiatt a felszíni vénákban gyulladás lép fel. Kezdetben még nem képződnek vérrögök, de ha nem kezelik ún. phlebothrombosis alakulhat ki a felületes vénák elzáródásával.

Jellemző tünetei a fájdalom, nyomásérzékenység, az érintett véna feletti vörös elszíneződés és duzzanat. Ismertetőjegye továbbá, hogy érintésekor kemény csomót érezhető (a keletkező vérrög miatt). Mivel heveny gyulladásról van szó, a panaszokat gyakran kíséri hőemelkedés, esetleg láz.

A visszérgyulladás veszélyei

Maga a felületes visszérgyulladás ártalmatlan állapot, ami akár magától is meggyógyulhat, ám ennek ellenére fontos komolyan venni, hiszen a probléma könnyen a mélyen fekvő vénákra is terjedhet, így a vérrögök ott is keletkezhetnek és kialakul a mélyvénás trombózis. Amennyiben ezek a thrombusok (vérrögök) leszakadnak és a véráramba kerülnek, úgy a tüdőbe juthatnak és embóliát okozhatnak.

A visszerek - azaz a vénák - az oxigénben szegény és széndioxidban gazdag vér szállítására szolgálnak. Felépítésük igen hasonló az artériákhoz, ám lényeges különbség, hogy a vénák fala vékonyabb, sokkal kevesebb simaizmot tartalmaz, így tágulásra képesek. A vér áramlása lényegesen lassúbb bennük, mint az artériákban, így könnyen pangás alakulhat ki, annak ellenére, hogy bizonyos vénákban - például a végtagokban lévőkben- billentyűk találhatóak, melyek a vér visszaáramlását hivatottak megakadályozni.

Mit tehet Ön erei védelmében?

Visszérgyulladás vagy mélyvénás trombózis?

A visszérgyulladás másik nagy veszélye, hogy nem csak okozhat mélyvénás trombózist, de könnyű is vele összekeverni, hiszen a tünetei igen hasonlóak. Éppen ezért érdemes orvoshoz fordulni, aki fizikális vizsgálat mellett vérvétellel, illetve ultrahanggal kizárja a komolyabb problémák jelenlétét- mondja prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.

A visszérgyulladást általában gyulladáscsökkentőkkel, un nem-szteroid gyulladásgátlókkal szükséges kezelni, valamint fontos arra ügyelni, hogy az illető fogyasszon sok folyadékot, mozogjon sokat és viseljen kompressziós harisnyát! Mélyvénás trombózis esetén az orvos alvadásgátló kezeléssel orvosolja a problémát - ez visszérgyulladás esetén csak akkor szükséges, ha a beteg fokozott trombózishajlammal küzd (pl. Leiden/MTHFR mutáció), ami egy vérvétellel könnyen megállapítható.

(Szerző: Prof. Blaskó György, Trombózisközpont)