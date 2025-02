Véralvadásgátás trombózis után

A mélyvénás trombózison vagy tüdőembólián átesett betegek túlnyomó többsége tartós véralvadásgátló kezelésre szorul. Ez a kezelés a tanácsolt minimális odafigyelés és életfegyelem mellett akár tartósan fenntartható, alkalmazási idejük és módjuk azonban mindig személyre szabott.

A trombózis ismételt bekövetkezésének megelőzését hívjuk szekunder prevenciónak. Ebben az életmódon, alapbetegségek kezelésén túl fontos szerepe van a véralvadásgátló (antikoaguláns) terápiának is. Hogy megérthessük a véralvadásgátlók szedésének mikéntjét, és többet megtudjunk arról, hogy meddig kell őket alkalmazni, segítségül hívtuk professzor dr. Blaskó György véralvadási specialistát.

Meddig kell szedni a véralvadásgátlót?

Az, hogy egy adott véralvadásgátló gyógyszert meddig kell szedni, nagyon sok mindentől függ. Jellemzően, ha valakinek mélyvénás trombózisa volt, de nincs túlsúlya, nincsenek genetikus rizikói, és nem jelentkeznek szövődmények, minimum fél-egy évig szokták javasolni a gyógyszer szedését. Természetesen ez csak egy viszonyítási alap, mivel rengeteg a befolyásoló tényező.

Ha jelentkeznek szövődmények, esetleg a beteg túlsúlyos, diabéteszes, vagy mondjuk csonttörése is volt, akkor a szedési idő teljesen egyedivé válik, és az orvos határozza meg. Ugyanez a helyzet akkor, amikor örökletes rizikófaktorok vannak jelen, hiszen így már halmozott a rizikó, és a gyógyszerezése egy életre is szólhat, vagy addig, amíg egy másik betegség miatt megszakítani nem vagyunk kénytelenek azt.

Azt is tudni kell, hogy a rizikófaktorok nem összeadódnak, hanem felszorozzák egymást, így azt lehet mondani, hogy ha a beteg nem a legsimább tartományban van, akkor a véralvadásgátló szedése egyedi elbírálás alá esik.

Eltérő gyógyszerek alkalmazandóak

Nem minden beteg kap ugyanolyan véralvadásgátlót. Ahogyan a betegek sem egyformák, úgy nem lehet mindenkinek ugyanazt a gyógyszert adni, hiszen más a javasolt területük, és más az alkalmazásuk is.

Jelenleg is több készítmény van forgalomban, melyek közül az orvos választhat, hogy melyiket ítéli a legjobbnak az adott helyzetre. Figyelembe lehet venni olyan szempontokat is – persze csak a beteg egészsége után – mint a használhatóság (tabletta vagy injekció), az indikációs területek (vagyis hogy mikor és hova javasolják), valamint a támogatottság, ami szerencsére egyre szélesebb körű, hála a folyamatos kutatásoknak, és a gyógyszerek tökéletesítésének - mondja dr. Blaskó György.

A dózist egyénileg kell megállapítani

Az alvadásgátló kezelés „laboratóriumi értékhez illesztett” dózisú, vagyis egyénre szabott gyógyszerelés. Ez azt jelenti, hogy egy speciális laboratóriumi vizsgálat (INR, International Normalized Ratio) megmutatja, hogy a beteget kellő biztonsággal kezelik-e. Ennek az értéknek az esetek döntő többségében 2-3 között kell lennie. A 2 alatti érték azt jelenti, hogy a gyógyszer nem hat, ha 3 feletti értéket mérnek, megnő a vérzések veszélye. (A mechanikus műbillentyűs betegeknél megengedhető az 3,5-4,0 körüli érték.)

A véralvadást gátló gyógyszerek egyik leggyakrabban alkalmazott hatóanyagcsoportja a kumarin, amely sajnos az étel-, és a gyógyszerkölcsönhatások „állatorvosi lova”: mindenféle kölcsönhatás előfordulhat, sőt minden gyulladásos-, vírus-, stb. betegség is boríthatja a beállított INR értékeket. Ezért a rendszeres finomhangolás elkerülhetetlen. Mivel éghajlatunkon négy évszak és ezzel négy különféle gyümölcs-, zöldség-szezon van, általában a hathetenkénti kontrollt javasolt, de a nehezebben beállítható esetekben – főleg az elején – havi-, kéthetenkénti ellenőrzés is szükséges lehet. Nagyon fontos, hogy a beteg az INR-értékét még a vérvétel napján megkapja és kezelőorvosával tudassa, hiszen ekkor mód van az időben történő módosításra. Mivel a warfarin készítmények esetén az adagolás módosítása után több napot kell várni, mire az érték a kívánt szintre „beáll”, ezért késlekedés esetén egy magas INR-érték már életveszélyes vérzéseket okozhat a dózisok hatásának összeadódása miatt.

Az újabb típusú, az utóbbi években elterjedt véralvadásgátlók az NOAC/DOAC típusú antikoagulánsok (elsősorban a rivaroxaban). Ezek fő előnye, hogy hatásuk kiszámíthatóbb, így nincs szükség rendszeres INR-szint ellenőrzésre. Mivel azonban ezek a készítmények nem alkalmazhatóak minden betegnél, változatlanul sokan kapnak warfarint, ami egyben az INR-szint rendszeres ellenőrzésével is jár.

Előfordulhat trombózis véralvadásgátló szedése mellett is

Sajnos a véralvadásgátlók nem nyújtanak teljes biztonságot a trombózissal szemben, bár az is tény, hogy ez csak ritkán fordul elő.

A véralvadás területén is számos újdonságot fedeztek fel, tehát nem ismerünk minden mechanizmust, még mindig vannak nem teljesen feltárt területek, amiket a legutolsó világkongresszus tárgyalt. Ezeket az újonnan megismert mechanizmusokat, ma még gyógyszerekkel befolyásolni nem tudjuk. Innen adódik, hogy a véralvadásgátló mellett is előfordulhat trombózis, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ez az esetek kevesebb, mint 2%-át érinti.

