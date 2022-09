Rontja-e a peritoneális dialízises betegek állapotát az edzés vagy a szex?

A művesekezelés (dialízis) a vér mesterséges tisztításának egyik módja, ha a vesék szűrőfunkciója már nem elegendő. A peritoneális dialízis során a beteg vére a belső hasfalat és a belső szerveket borító hashártyán keresztül tisztul meg.

A vesék egészséges működésük esetén megszűrik a vért, eltávolítva a káros salakanyagokat és a felesleges folyadékot, amelyek vizelet formájában távoznak a szervezetből.

A krónikus vesebetegség - amely miatt dialízis kezelés lehet szükséges - megközelítőleg 1,7 millió ausztrált érint, de ez a szám várhatóan exponenciálisan növekedni fog az új esetek 38%-át kitevő 2-es típusú cukorbetegséggel és a magas vérnyomással való kapcsolata miatt.

Az egyéb okok közé tartoznak az immunrendszeri betegségek, a veleszületett állapotok vagy a genetikai rendellenességek, például a policisztás vesebetegség.

A peritoneális dialízises betegek természetes reakciója, hogy aggódnak: vajon a kezelés megkezdése korlátozza-e addigi életüket, légyen szó a mindennapi testedzésről, vagy akár a szexuális életről. (Ezek a kérdések ugyanúgy felvetődnek az infarkuson átesett betegeknél is.)

Az Egyesült Államokban új irányelveket tettek közzé a peritoneális dialízises betegek számára

Az UniSA veseszakértője, Paul Bennett docens vezetésével a klinikusok, betegek és kutatók által kidolgozott irányelvek szerint a séta, a kerékpározás és az erősítő gyakorlatok javasoltak. Úszás csak speciális kötszer alkalmazásával lehetséges.

Azonban a műtét után néhány hétig kerülni kell minden olyan tevékenységet, amely hasi megerőltetést okoz, beleértve a felüléseket (és a szexet is), de a gyakorló szakember felügyelete mellett végzett alapvető gyakorlatok sok beteg számára előnyösek lehetnek.

"A hasi erőt javító gyakorlatok különösen értékesek, mert a gyenge hasizmok növelhetik a sérv kockázatát, és extra terhelést jelenthetnek az ágyéki gerincre. A gyakorlatoknak azonban nem kell erőteljesnek lenniük. A rugalmas fitneszszalagok is használhatók a peritoneális dializált betegek esetében” – mondta Bennett.

Szerinte a fizikai aktivitás beillesztése az életmódbeli rutinokba, mint például a heti többszöri 20-30 perces rendszeres testmozgás, valószínűleg javítja a dializált beteg mentális és fizikai egészségét.

"Arra is ösztönözzük az embereket, hogy lehetőség szerint folytassák a munkát. Fontos tény, hogy a peritoneális dialízisben részesülő emberek társadalmi elszigeteltséget érezhetnek. Ezen segíthetnek a sorstársakkal történő csoportos gyakorlatok és tevékenységek, ha azok biztonságosak"- tette hozzá.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Work, sex, swimming and fit bands: All safe for dialysis patients (Medicalxpress)