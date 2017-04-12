10 tipp a dialízis közben jelentkező szomjúságérzet csökkentésére

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

Dialízis során a beteg legtöbbször csak nagyon keveset ihat, így gyakran kínzó szomjúságérzet gyötri. Az alábbi tippek segítenek eme napok elviselésében és a szomjúságérzet csökkentésében.

A dialízises beteg folyadékbevitele szigorúan korlátozott annak érdekében, hogy elkerüljék a test vízháztartásának egyensúly-ingadozását. Ha a beteg túl sokat iszik – mivel a folyadék nem választódik ki a veséken át –, felhalmozódik a testben. A vízvisszatartás miatt ödéma alakulhat ki, emelkedhet a vérnyomás és a szív- és érrendszer is erős terhelésnek van kitéve.

Bizonyos eljárásokkal a feleslegesen felgyülemlett vizet el lehet távolítani a szervezetből, azonban ez túlzott megterhelést jelent a keringés számára. Ezért is fontos a dializált betegek számára, hogy tartsák magukat a megengedett folyadékbevitelhez, azt ne lépjék túl annak ellenére sem, hogy ez a mennyiség általában minimális, emiatt pedig gyakran kínzó szomjúságérzet lép fel.

Hogyan enyhítheti a szomjúságérzetet?

  1. Figyeljen a táplálkozása során bevitt sómennyiségre! Az ételei lehetőleg sómentesek legyenek, ugyanis a só tovább fokozza a szomjúságérzetet.
  2. Öblítse ki a száját egy kis vízzel, amit aztán nem nyel le, hanem kiköp.
  3. A megengedett folyadékmennyiséget lassan, nagyon apró kortyokban fogyassza el.
  4. Szopogasson jégkockát. Ne felejtse el azonban, hogy ezt is be kell számítania a megengedett folyadékmennyiségbe.
  5. Fogyasszon fagyasztott gyümölcsöt.
  6. Szopogasson egy szelet citromot, csepegtessen citromlevet az elfogyasztható vizébe.
  7. Szellőztessen sokat, hogy a szoba levegője ne legyen túl száraz.
  8. Igyon kisebb pohárból.
  9. Tartózkodjon a túlzottan fűszeres ételek fogyasztásától.
  10. Inkább meleg, mint hideg italokat fogyasszon. A forró vagy meleg italból ugyanis jóval kevesebbet fogyasztunk, mint a hidegből.

Figyeljen oda a napi étkezése során arra, hogy a különböző élelmiszereknek milyen magas a folyadéktartalmuk, és hogy a napi megengedett folyadékmennyiségbe beszámítsa azokat! Ezért inkább mondjon le a levesekről és szószokról – ezek is beleszámítanak a szomjoltásra megengedett folyadék mennyiségébe. Különösen sok vizet tartalmaznak a gyümölcsök, a tej, és az olyan tejtermékek, mint a joghurt, kefir vagy túró.

WEBBeteg logó Forrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító; www.experto.de
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

