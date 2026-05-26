A peritoneális dialízis (PD) menete

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
megjelent:

A peritoneális dialízis az úgynevezett hashártya felhasználásával történő vesepótló kezelés. Nem a leggyakoribb és elterjedtebb vesepótló kezelés (az a hemodialízis vagy hagyományosan nevén művese kezelés), de bizonyos esetben, megfelelően képzett betegek akár otthon is elvégezhetik.

A beteg saját hashártyáját mint membánt és szűrőrendszert használjuk fel a vese működésének pótlására.

A peritoneális dialízis előnyei

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a szervezet a salakanyagoktól és nem kívánt folyadéktól akkor is megszabaduljon, amikor a vesefunkció már nem teszi ezt lehetővé. Másik előny, hogy a beteg oktatást követően saját otthonában önmaga végzi el a kezelést.

A peritoneális dialízis otthoni elvégzésének feltételei

Természetesen hasi szerveket érintő kórképek, gyulladás, daganat, fertőzés esetén biztosan nem jön szóba ez a lehetőség. Ugyanígy cukorbetegség, de akár pszichiátriai kórképek is kizáró tényezők lehetnek, és természetesen csak a folyamatot megtanulni és elvégezni alkalmas betegek választhatóak be.

Mikor kerülhet sor peritoneális dialízisre?

A peritoneális dialízisre is leggyakrabban a végstádiumú veseelégtelenség esetén kerül sor.

Hogyan zajlik a hashártyán keresztüli dialízis?

Az előkészület részeként egy katéter beültetése történik kórházi bentmaradás, steril körülmények közt.

Emellett a legfontosabb a beteg edukációja, amellett, hogy folyamatosan szakember tudja segíteni a folyamatot.

A kezelés lehet folyamatos ambuláns PD (CAPD) kezelés vagy automatizált PD (APD):

  • A CAPD során, mely a leggyakrabban választott PD módszer, a páciens magának cseréli a dializáló folyadékot. Ezt megfelelő időközönként meghatározott ideig „bent” tartva a folyadékot, és előre meghatározott alkalommal végzik el.
  • Az APD során elsősorban éjszaka egy erre kifejlesztett gép cseréli, vagyis tölti fel és engedi le a dializáló folyadékot.

A katéteren bejuttatott steril és meghatározott ionkoncentrációjú folyadék, a dializáló folyadék fogja ozmotikus hatás révén a toxinokat és bomlástermékeket magába gyűjteni. Adott idő után a katéteren szükséges leengedni a bomlástermékeket és plusz folyadékot tartalmazó dializáló oldatot, ez adja magát a méregtelenítést és a folyadék kiválasztását.

Ezután ismét steril dializáló oldattal való feltöltés következik.

A PD kezelésben részt vevő betegek rendszeresen járnak kontroll vizsgálatra. Ilyenkor fizikális vizsgálatra, vérvételre, szükség esetén képalkotó vizsgálatra is sor kerül. Természetesen fertőzés, bármilyen hasi panasz, vagy a mindennapi paraméterekben (vérnyomás, leeresztett folyadék mennyisége) történő változás azonnali ellátást igényel.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
