A hemodialízis (HD) menete

A hemodialízis, vagyis művese kezelés során a nem vagy nem elégségesen működő vese szerepét veszi át egy gép, mely segíti a szervezetet és megszabadítja a bomlástermékektől, mérgektől és felesleges folyadéktól.

Mikor lehet szükség hemodialízisre?

A HD kezelés történhet krónikus veseelégtelenség talaján kialakuló veseelégtelenségben, vagy akutan – hirtelen – jelentkező vesekárosodás, leállás esetén is.

Hogyan történik a hemodialízis?

A kezelés lényege, hogy első lépésként, még a dialízis kezdete előtt kisműtét keretein belül elkészítik a kezeléshez szükséges úgynevezett fisztulát, esetleg kanült.

A fisztula egy olyan összeköttetés alapvetően az alkar egy artériája és egy vénája közt, mely hosszú távon alkalmas lehet tűvel való ismételt szúrásokra. (Lehet ez egy kis műanyag cső is, ami beültetésre kerül). Másik lehetőség, hogy egy kanült helyeznek be az egyik nagyvénába, mely tartósan bent marad az érintett szervezetében.

Dialízis során a fisztulán, grafton vagy a kanülön kivezetett vér egy szereléken keresztül egy speciális gépen „fut” át több alkalommal. Ennek szűrői, membránjai segítenek a salakanyagok és felesleges folyadék eltávolításában, meghatározott koncentrációjú dializáló folyadék felhasználása segítségével. A gépen, dializálón átáramoltatott vért visszavezetik a szervezetbe.

A kezelést ambuláns ellátás keretein belül végzik, ha arra tartósan szükség van, ami egy pár órás (4-5) programot jelent a beteg részére a hét meghatározott napjain (általában heti 3 alkalommal).

Sürgős életmentő esetben intenzív ellátás keretein belül történik a beteg dialízise.

A dialízis során multiparaméteres monitorozást végeznek, történhet vérvétel, vagy akár gyógyszer vénás beadása is. A páciens egy kényelmes dializáló székben ülve vesz részt a kezelésben.

Mire kell figyelni hemodialízist követően?

Dialízist követően jelentkezhet fáradtság, kimerültség, ennek leküzdésében a rendszeres ellenőrzések, a megfelelő étrend és folyadék fogyasztása, szükség esetén a gyógyszerek adagolásának módosítása, pihenés tud segíteni.

Lehetnek a hemodialízisnek szövődményei?

Szövődményként jelentkezhet vérnyomás- vagy vércukor-ingadozás, de erre figyelnek a dialízis központ munkatársai. Ritkábban felléphet fertőzés, a kanül vagy fisztula károsodása, mely újbóli kisműtét elvégzését teszi szükségessé.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus