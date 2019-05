Korai magömlés - Okok és magömlést késleltető technikák

Hogyan lehet természetes úton megakadályozni a korai magömlést? Milyen technikák késleltethetik a magömlést? Mi okozhatja a szexuális életben a korai magömlést? - Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Mikortól beszélhetünk korai magömlésről?

A korai magömlés olyan állapot, mely bármely életkorú férfit érinthet. A kifejezés azt jelenti, hogy az érintett férfi nem képes szabályozni az orgazmus és ejakuláció idejét. A legújabb kutatások szerint a férfiak 20-30 százalékát érinti a korai magömlés, ám mivel sokan nem fordulnak segítségért, ez az arány még magasabb is lehet. Számos elmélet van arról, vajon mi áll a korai magömlés hátterében, ám a legtöbb orvos egyetért abban, hogy ez nem betegség. A korai magömlésért általában pszichológiai tényezők (pl. stressz, depresszió, szorongás), illetve egyéb emocionális tényezők a felelősek, noha biológiai okai is lehetnek. Bár sokan zavarban vannak eme állapotuk miatt, és nem beszélnek róla, tudnia kell, hogy a korai magömlés kezelhető.

Hirdetés

Ha ismert, vagy bebizonyosodik a kiváltó ok (például gyulladás), annak kezelése a korai magömlést is megszünteti. Ugyanígy a kezdődő merevedési zavar megfelelő kezelése is megoldja a problémát. Nehezebb a helyzet az eredendően fennálló korai magömléssel, mert ebben az esetben a páciens magatartása és idegrendszere erre a mintázatra “állt rá", ám ilyenkor is adódnak lehetőségek.

A kezelés egyik lehetséges módja az ingerület csökkentése. Ez történhet óvszerrel is, mivel az csökkenti a makkot ért ingerek intenzitását, valamint történhet érzéstelenítőt tartalmazó krémek ill. spray-k használatával. A közösülés előtt érzéstelenített makk nem továbbítja a fizikai ingereket, ezért a magömlés csak később, az érzéstelenítő hatásának elmúltával következik be. A kezelés első állomása az orvosi (urológiai) vagy szexológiai rendelő, ahol az orvos, vagy terapeuta elmagyarázza a párnak a korai ejakuláció mechanizmusát, és egyszerű tanácsokkal szolgál, segít a lehetséges nevelésből, szorongásból adódó okok feltárásában. Sokszor javít a helyzeten a korai magömlés hátterében álló gondolatok, félelmek, szorongások megbeszélése a partnerrel és/vagy kezelőorvossal. A korai magömlés kezelésének alapja a jó partnerkapcsolat, a megértő és segítőkész szexuális partner, ez fokozottan igaz pszichés eredet esetén.

Olvasson tovább! A korai magömlés - okok és technikák

Mikor keresse fel orvosát?

Ha úgy érzi, hogy a korai magömlés valós probléma az Ön esetében is, keresse fel orvosát. Számoljon be minden olyan tényezőről, melyről úgy gondolja, hatással lehet szexuális teljesítményére.

Amennyiben az orvos úgy véli, hogy a háttérben nem (csak) pszichés problémák húzódnak meg, fizikális vizsgálatokra is szükség van (pl. prosztata), hogy kizárják bármi komolyabb betegség lehetőségét. Hivatalosan a normális/ nem korai magömlés általában a behatolást követő 2-10 perc.

Olvasson tovább! A korai magömlés orvosi kivizsgálásáról

Nyomás technika – Ez a módszer a következőképpen működik: 1. lépés – Kezdje el a szexuális aktivitást a megszokott módon, beleértve a pénisz stimulálását is, és folytassa egészen addig, míg úgy nem érzi, majdnem kész az ejakulálásra

2. lépés – Kérje meg partnerét, hogy nyomja meg a pénisze végét azon a ponton, ahol a makk csatlakozik a pénisztörzshöz, mindaddig, míg az ejakulációra való késztetés el nem múlik

3. lépés – Ezt követően várjon körülbelül 30 másodpercig, majd folytassa az előjátékot. Lehet, hogy a prés után kisebb erekciót tapasztal, de ne aggódjon, a pénisz újbóli izgatása után visszanyeri a teljes merevedést.

4. lépés – Ha ismét úgy érzi, ejakulálnia kell, ismételjék meg a folyamatos nyomást. Amennyiben ezt a technikát annyiszor ismétlik, amennyiszer szükség van rá, eléri, hogy gyors ejakuláció nélkül tudjon behatolni partnere hüvelyébe. Ezzel a módszerrel megtanulja késleltetni a magömlést, s egy idő után már nem is lesz szüksége a nyomás technika alkalmazására.



Forrás: WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos