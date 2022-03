Szex utáni visszatérő hólyaghurut - megelőzés, kezelés, és még több gyakorlati tipp

A hólyaghurut sok nő számára valódi átok. Rendkívül fájdalmas lehet, és sürgető, gyakori vizelési ingert okoz. A vizelet zavaros, vörös vagy rózsaszín színű lehet (esetleges vér tartalma miatt), a panaszos pedig fájdalmat vagy égő érzést tapasztalhat vizelés közben.

Mindezt láz, hidegrázás vagy vesetáji fájdalom is kísérheti. A hólyaghurut előfordulásának számtalan oka lehet, de sok nő számára az egyik legnyomasztóbb ok az, ha az ismételt hólyaggyulladást (cystitis acuta) szexuális együttlét kapcsán tapasztalja. Ezért nászutas betegségnek, vagy "nászutas hólyaggyulladásnak" is nevezik ezt a kórképet.

Ha Ön egyike azoknak a nőknek, aki szexuális kapcsolat után ismétlődő hólyaggyulladástól szenved – bár a partnerek általában nagyon támogatóak –, ez a betegség akár hatással lehet a párkapcsolatára is. Érthető, hogy a kellemetlen, visszatérő fájdalmaktól való félelem a szextől való félelemmel szövődik, mely akár a kapcsolatban megélt intimitás rovására is mehet – legrosszabb esetben akár a párkapcsolat megszakadásához is vezethet –, ezért kiemelt jelentőségű a megelőzés, kezelés, beleértve a pszichés tényezőkre fordított figyelmet is.

Hólyaghurut szex után - miért?

Kétségtelen, hogy egyes nők hajlamosabbak a hólyaggyulladásra a szexuális életet követő egy-két napon belül, és ennek két fő oka van.

Az első az, hogy a húgycső megsérülhet és irritálódhat a szexuális tevékenység miatt. Ez az enyhe károsodás fokozza a baktériumok szaporodását, főleg ha a szex közbeni mozgások következtében a baktériumok „felnyomódnak” a hólyagba. A húgycső irritációja különösen akkor fordul elő, ha egy nő egy ideje nem élt nemi életet, vagy az aktus relatíve hosszabb ideig tart, esetleg ha a nő hüvelye nem eléggé lubrikált (nedves), vagy száraz. Ennek oka nem csak a vágy szintjében kereshető. Menopauza után, amikor az ösztrogén szintje csökken a szervezetben, a hüvely, a hólyag és a húgycső is reagál erre: ezeknek a szerveknek a szövetei elvékonyodnak, gyengülnek és kiszáradnak. De a hüvelyben és környékén lévő normál flóra akkor is felborulhat, ha spermicideket (spermaölő készítmények, hab, kúp, krém stb.) vagy pesszárium típusú fogamzásgátlókat (akár hormontartalmút is) használnak. A száraz hüvely pedig amellett hogy hajlamosít a hólyaghurutra, fájdalmas szexet is okozhat.

Egyes nők azt is tapasztalják, hogy egyes szexuális pozíciók is okozhatnak irritációt, és következményes cisztitiszt, különösen ha a partnerük méretbeli adottságai az átlagosnál nagyobbak.

A hólyaggyulladások akár 90%-át a végbélből származó baktériumok okozzák, és a szex közbeni mozgások elősegítik, hogy a baktérium a húgycsövön keresztül a hólyagba kerüljön. A hátulról folytatott szex, a „kutya pozíció”, illetve a „lovaglópóz” is hajlamosíthat a panaszokra, azoknál a nőknél, akiknél gyakrabban fordul elő a hólyaggyulladás. A fertőzés kialakulása könnyen ellenőrizhető vizeletvizsgáló pálcikával (stix), amelyet tanácsos a házipatikában is tartani, főleg, ha valaki hajlamos a betegségre.

Egyéb hajlamosító tényezők: gyakori, intenzív szexuális kapcsolat;

szex egy új partnerrel;

korábbi hólyaghurut;

terhesség;

elhízottság;

cukorbetegség (a vizelet cukortartalma jó táptalaj a baktériumoknak);

legyengült immunrendszer;

húgyúti vagy nemi szervek rendellenességei.

Növelheti a fertőzés kockázatát a családi hajlam is.

A fertőzést antibiotikumkúrával meg lehet szüntetni, de a megelőzés – főleg ha effektív – még mindig jobb, mint a kezelés. Emellett, ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy nincsenek a panaszok hátterében egyéb mögöttes problémák, szervi eltérések, akkor szükség lehet arra, hogy kissé változtasson a szexuális gyakorlatán.

A következő tippek nem feltétlenül szenvedélygyilkosok, egy támogató partnerrel akár szórakoztatóak is lehetnek, főleg, ha a gyakoribb együttlétek és a párkapcsolati intimitás, újraközeledés fokozása is cél.

Megelőzés és tippek a cisztitisz csökkentésére szex után

Szex előtt alaposan mossa meg a nemi szervét és a kezét. Partnerével ez akár közös intim program is lehet, és az ellazulásban is segíthet egy meleg fürdő (az illatosított termékeket, spray-ket, púdert, sminktermékeket az intim területen kerülni kell).

Ha a hüvelye száraz, használjanak síkosító zselét, például antibakteriális hatású teafaolajas síkosítót, ha nem allergiás rá, vagy hüvelyhidratáló gélt (pl. Juvia), amely hormonmentes megoldás a menopauza okozta és egyéb eredetű hüvelyszárazság kezelésére.

Mellőzze a spermicideket vagy a pesszáriumot, ha opció az egyéb típusú védekezési mód is (spirál, óvszer) a fogamzásgátlásra. Egyeseknél pedig a fogamzásgátló tabletta okozta megváltozott hormonháztartás okozza a következményes szárazabb hüvelyt, így ennek elhagyása, lecserélése is eredményes prevenció lehet. Így a különböző formájú, vastagságú, bevonatú extrább condomok is egy újdonságot hozhatnak az együttlétekbe, a biztonság mellett.

Próbáljanak meg ragaszkodni egy gyengéd, misszionáriusi pózhoz. A mozgás intenzitása sem mindegy együttlét közben. A gyors ki-be mozgás ugyanis elősegítheti a baktériumok „felpumpálását” a rövid női húgycsőbe. Emellett figyeljenek a behatolás időtartamára, egy hosszú intenzív együttlét esetleg fokozhatja a visszatérő panaszok megjelenését.

Ha valóban a férfi partner mérete a gond, akkor lehet kapni férfiak számára egy olyan szilikon karikát (Ohnut), amit a pénisz tövére kell felhúzni, és ez megakadályozza, hogy a pénisz teljes hosszában behatoljon, ezáltal apró sérüléseket, irritációt okozzon. Ez az eszköz az élvezetet egyik félnél sem befolyásolja, sőt apró játékként is felfogható akár.

Vannak, akik úgy vélik, hogy a szeméremszőrzet a baktériumok menedéke, így ha a trimmelés vagy szőrtelenítés mellett dönt, ügyeljen a benőtt szőrszálakra is, amelyek önmagukban is problémákat okozhatnak, amellett, hogy a gennyes csomók baktériumokat tartalmaznak.

Ügyeljen arra, hogy szex után a lehető leghamarabb ürítse ki hólyagját, mert ez segít eltávolítani a bejutott baktériumokat. Segíthet még ezután egy gyors és alapos mosakodás, és olyan hüvelyfertőzés elleni zselé alkalmazása (pl. Multigyn-actigel), ami segít megelőzni és kezelni a bakteriális vaginosist és a hüvelyviszketést.

Amikor már csak a gyógyszer segít

Egy másik lehetőség az antibiotikumos megelőzés. Ez azt jelenti, hogy urológus vagy háziorvos által javasolt rendszeres kis adagú antibiotikumot kell szedni. Egy adag minden este általában csökkenti a hólyaghurutrohamok számát. Általában hat hónapos antibiotikumkúrát adnak. Így a szex után körülbelül két órán belül bevett egyetlen adag antibiotikum is segíthet, és az epizódok sokkal ritkábban fordulhatnak elő.

Néhány nőnek, akinél a nászutas betegség komoly visszatérő panasz, egyes szakemberek tartalékba antibiotikumot írnak fel, hogy azonnal kéznél legyen a gyógyszer. Így azonnal kezelheti a hólyaghurutot, amint a tünetek megjelennek, anélkül, hogy várnia kellene, míg a tünetek progrediálnak. Az általánosan használt antibiotikumok közé tartozik a fosfomycin, trimetoprim és a nitrofurantoin. Ezenkívül ciprofloxacine, esetleg ofloxacine hatóanyagú gyógyszert is felírhat az orvos.

Sajnos azonban megvan a hátulütője annak is, ha rendszeresen szed antibiotikumot. Ha a rendszeres gyógyszerszedés mellett továbbra is előfordulhatnak hólyaghurutrohamai, azt általában egy olyan baktérium okozza, amely rezisztens (ellenálló) az Ön által rendszeresen szedett antibiotikummal szemben. Ilyenkor vizeletmintára (vizelet mikrobiológiai vizsgálatára, leoltására) van szükség annak ellenőrzésére, hogy melyik baktérium okozza a hólyaggyulladást. Ezután átmenetileg egy másik antibiotikumra lehet szüksége. Mindenképpen forduljon orvoshoz, ha tünetei néhány napon belül nem múlnak, vagy súlyosbodnak.

A szex a változókorral sem szűnik meg. A menopauza után azonban az ösztrogén hormon vérszintje leesik. Ez változásokhoz vezet a hüvelyben és a húgycsőben, ami növelheti a visszatérő hólyaghurut kialakulásának esélyét.

Kimutatták, hogy a hüvelyi ösztrogén alkalmazása csökkenti a hólyaghurutrohamok számát azoknál a posztmenopauzás nőknél, akiknél visszatérő hólyaghurut fordul elő. Általában ösztradiol tabletta formájában alkalmazzák, amelyet hetente kétszer helyeznek be a hüvelybe, vagy gyűrűként, amely folyamatosan ösztradiolt szabadít fel, és három hónapig a hüvelyben marad. Még azoknál a posztmenopauzás nőknél is segíthet, akiknél nincs semmilyen egyéb hüvelyi tünet.

Milyen adjuváns – kiegészítő – szereket használhatunk még?

Különösen hasznos a D-mannose por szedése. A készítmény az egyszerű cukrok –monoszacharidok – közé tartozó hat szénatomos D-mannózt tartalmaz, mely a magok csonthéját alkotó egyes poliszacharidok alkotórésze, de megtalálható gyümölcsökben is (áfonya, aloe vera stb.), a mézben és bizonyos gombák (Saccharomyces cerevisie) sejtfalát képező oligoszacharid vegyületekben is. A szervezetből gyorsan kiürül. A mannóz megakadályozza, hogy a baktériumok megtapadjanak és elszaporodjanak a húgyutakban, így segítségével megelőzhetőek és kezelhetőek a húgyúti fertőzések. Mivel a mannóz a vizelettel távozik, így segítségével a húgyutakban levő baktériumoktól is megszabadulhatunk.

Hasznosak még a tejsavas intim mosakodógélek, tejsavas hüvelykapszulák és tabletták, melyek savasságuknál fogva helyreállítják a normál hüvelyflórát, és megakadályozzák a káros baktériumok elszaporodását. Érzékeny bőr esetén azonban az intim mosakodógélek használata kerülendő, helyettük nemionos hidrofil mosdókenőcs használata javasolt.

A medveszőlőlevél-kivonatot tartalmazó gyógynövényi gyógyszerek bizonyítottan húgyúti gyulladáscsökkentő, antibakteriális és enyhe vízhajtó hatással rendelkeznek.

Tőzegáfonya nagy dózisú kúraszerű, vagy alacsonyabb dózisú rendszeres szedése szintén bizonyítottan jótékony hatású, a baktériumok megtapadását akadályozza meg a hólyagban.

Használható még olyan gyógynövénytartalmú belsőleges oldat (Urogin) ami orvosi medveszőlő levél, közönséges párlófű virágos hajtás, közönséges cickafark virágos hajtás, csalánlevél, nyírfalevél, mezei zsurló meddő hajtás etanolos kivonata, és komplexen járul hozzá a tünetek csökkentéséhez.

Örök klasszikusként mindezek mellé érdemes nagyobb dózisú C-vitamint szedni.

Miket érdemes kerülni?

Ajánlott, hogy kerülje a közösülést, ha aktív húgyúti fertőzése van.

Aktuálisan – legalábbis, amikor panasza van – kerülje az olyan folyadékok fogyasztását, amelyek irritálhatják a hólyagot, ilyenek a kávé, szénsavas üdítőitalok, citruslevek, alkoholtartalmú italok.

Ha tartós kapcsolata megromlott a visszatérő húgyúti panaszok kapcsán, nehezen közelednek újra egymáshoz, esetleg feszültté vált a viszonyuk párjával, a szexuális kezdeményezéshez pedig szorongás, visszautasítottság érzés társul, javasolt a pszichológai háttérrel is foglalkozni. Ilyenkor hasznos segítség a párterápia vagy szexuálterápia, hiszen az ellazultság, az elengedés képessége szimbolikusan összefügg a vizeléssel kapcsolatos testi panaszokkal is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



