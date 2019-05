Szexuális készenléti zavarok - Rengeteg nőt érint

A nők jelentős része küzd a szexuális késztetés problémájával, aminek egyik legkellemetlenebb jele a vaginális nedvesedés hiánya. Dr. Demjén László, nőgyógyász szerint a megoldás felé vezető első lépés az okok feltárása.

Rendkívül sok nőt érint

Bizonyos felmérések szerint a nőknek meglepően nagy hányada, 10-50 százaléka küzd életének egyes szakaszaiban szexuális készenléti zavarokkal, melyeknek egyik legkomolyabb tünete a vaginális labricatio, vagyis a nedvesedés teljes vagy részleges hiánya. Természetes, hogy ez a probléma szinte minden érintettnek jelentős szenvedést és kapcsolati nehézséget okoz. Ráadásul igen kellemetlen erről beszélni és sokan nem szeretnének felkeresni szexológust sem. Ilyenkor érdemes bizalommal fordulni a nőgyógyászhoz.

- Mivel a szexuális késztetések alakulása számtalan biológiai, lelki és szociokulturális tényező együttes hatásától függ, ezért bármelyik tényező szerepet játszhat az ilyen jellegű problémák kialakulásában. A nőgyógyász természetesen elsősorban a biológiai tényezőket igyekszik feltárni, de sok hölgy a rendelésen annyira megnyílik, hogy akár pszichés, párkapcsolati zavarokra is fény derülhet – hangsúlyozza dr. Demjén László, nőgyógyász. – Az okok pontos tisztázása pedig talán a legfontosabb lépés a megoldás felé.

Hirdetés

Mi lehet a háttérben?

Természetesen a probléma mögött meghúzódó lelki okok is igen sokszínűek lehetnek, a szorongástól, a stresszen, a depresszión át akár az intimitási problémákig, a bűntudatig, vagy a gyermekkori zaklatásig. Az is gyakran előfordul, hogy a gyermek(ek) születése után az apa elveszti a szexuális érdeklődését, emiatt pedig a nő is kételkedni kezd saját nőiségében. Ugyanígy a női szerepben való elbizonytalanodás jelentkezhet nagyobb testsúlyváltozások és a változókor környékén is. Az okok feltérképezése azonban sokszor ennél jóval bonyolultabb és pszichológus, akár pszichiáter bevonását igényli, de ebben az esetben jó tudni, hogy a felkészült nőgyógyász akár megfelelő szakemberhez is irányíthatja a pácienst. Ugyanakkor dr. Demjén László szerint igen sokszor „csak” biológiai oka van a vaginális labricatio hiányának.

- Elsősorban rákérdezünk, van-e a páciensnek ismert hormonális problémája, szervi rendellenessége, cukorbetegsége, érszűkülete, szívbetegsége. Ha ilyen nem ismeretes, akkor az egyes kapcsolódó tünetek kikérdezésekor mégis felmerülhet további szakrendelések felkeresése. Meg kell győződnünk róla, szed-e olyan gyógyszert, amelynek ilyen mellékhatása lehet, fogyaszt-e esetleg alkoholt, kábítószert a páciens, hiszen ezek mind negatívan befolyásolhatják a szexuális késztetést.

A változókor problémái kezelhetők

A menopauza számos kellemetlen tünettel járhat (bár nem feltétlenül kell járnia), többek közt a hüvelyi szárazsággal is. Dr. Demjén szerint a vaginális diszkomforton és szárazságonsegíthetnek a vény nélkül kapható síkosítók, sőt, a tüneteket csökkentheti a nem lankadó szexuális aktivitás. Ugyanakkor, ha más problémák is jelentkeznek, érdemes elgondolkozni a hormonpótlás lehetőségein is, amelynek a célja a még hatásos, de lehető legkisebb adag eltalálása. Akármilyen módon is sikerül orvosolni a vaginális labricatio hiányát, a nedvesedés visszatértével a nők visszanyerhetik korábbi életminőségüket, és újra megélhetik teljes nőiségüket.

(Oxygen Medical - Dr. Demjén László, nőgyógyász)