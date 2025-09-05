A légúti allergiások között kevésbé gyakori a tüdődaganat

Egy metaanalízis az allergiás megbetegedések és a tüdődaganat közötti lehetséges összefüggést vizsgálta. Az elemzés negatív összefüggést tárt fel az allergiás nátha és a tüdőrák kockázata között.

A metaanalízis 10 tanulmány átfogó elemzését végezte el, a 2000 és 2019 közötti vizsgálatokban összesen 3 870 795 páciens adatait elemezték.

Az eredmények szerint az ekcéma statisztikailag nem állt kapcsolatban a tüdőrákkal, míg az allergiás nátha egyértelmű negatív korrelációt mutatott (p < 0,001). Ez azt jelenti, hogy a légúti allergiás megbetegedések fordítottan arányosak a tüdődaganat kockázatával; az allergiás nátha (allergiás rhinitis) védő tényezőként hat a tüdőrák kialakulása szempontjából, míg az ekcéma nem mutat szignifikáns összefüggést.

Az alcsoportok elemzése kimutatta, hogy mind a férfiak, mind a nők esetében csökkent a tüdődaganat kockázata az allergiás betegségekben szenvedők esetében.

A vizsgálat nem tért ki a lehetséges okok magyarázatára, és nem elemezte a más allergiás betegségekkel való összefüggést.

Forrás: WEBBeteg/DRportal - Correlation between allergic diseases and lung cancer (Frontiers)