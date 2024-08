Tanácsok derékfájós kismamáknak, gyógyszer nélkül

26 hetes terhes vagyok, és 4-5 hete nagyon fáj a derekam. Korábban, a terhesség előtt is volt már hasonló problémám, akkor fájdalomcsillapító és izomlazító szokott használni, de most nem merek gyógyszert szedni. Érdekelne, van-e valamilyen alternatív megoldás, mert még csak most kezd nőni a pocakom – mi lesz később?

Gyakori probléma a terhességi derékfájás

A derékfájás gyakori megkeserítője az egyébként boldog hónapoknak - a kismamák több mint felénél előfordul, leggyakrabban a második trimeszterben kezdődik.

A méh növekedése, a megváltozott és folyamatosan változó testsúlyeloszlás, ezáltal a megváltozott testtartás tehet arról, hogy a hát és deréktáji tartóizomzat nagyobb terhelésnek lesz kitéve, emiatt ég, sajog, tompán-húzóan fáj. Mivel a pocak, és annak súlya nő, előrehúzza az ágyéki gerincszakaszt, amelyet izmaink egyensúlyoznak ellenirányba. Ráadásul a várandósság alatti hormonális változás is az izmok, inak megnyúlásának, ellazulásának kedvez – ezáltal komoly izommunkát igényel megtartani a helyes egyensúlyt.

Ha a fájdalom nem sugárzik a lábak felé, akkor feltételezhetjük, hogy „csak” ezek a túlterhelt, feszülő izmok okozzák panaszát – az alsó végtagokba sugárzó, villanó fájdalom már alapos ok egy szakorvos felkeresésére.

Fájdalomcsillapító nélkül is sokat tehet a fájdalom ellen

Tudnia kell, hogy a fizikai megterhelés, a feszültség, a stressz, a hideg súlyosbíthatja a derékfájást, így ezek kerülendőek. A járáshoz válasszon alacsony sarkú cipőt, mind a magas, mind a teljesen lapos ronthat a helyzetén. Ne lehajolva emeljen, hanem hajlított térddel vagy guggolva – de legjobb, ha a nehéz dolgok emelését átmenetileg másra hagyja.

Ügyeljen a helyes testtartásra, a kényelmes ülésre, fekvésre. A hosszabb üléshez javaslom a gimnasztikai labdát, ami nagyon kényelmes és egyben hátizom-tornásztató is lehet. Ha széken ül, egy párnával támassza meg a deréktáji részt és az enyhe terpeszben tartott lábai érjék a talajt. Alváshoz kemény ágyat válasszon, a legkényelmesebb az lesz, ha oldalfekvésben felhúzott lábai közé párnát tesz. A helyes testtartást segíti és fájdalmat is csillapít a taping módszer – a gyógytornászok, orvosok által használt széles szalagokat a fájdalmas izomzatra és a feszülően fájó keresztcsonttáji ízületre ragasztják – ezzel kezelésenként 3-5 napra jelentős megkönnyebbülés érhető el – a módszer a terhesség alatt bármikor alkalmazható.

Míg régebben tiltották a kismamák masszázsát, félve, hogy az előidézett vérbőség vetélést, vagy szülésindulást okoz, ma már megengedőek vagyunk – óvatos, időnkénti masszázs kifejezetten jót tehet a feszes kötegként erőlködő izmoknak.

Bár ha fáj a dereka, jól esik átmenetileg nap közben is lepihenni, a mozgást se hagyja abba. Nagyon hasznos lehet a folyamatosan végzett terhestorna, gyógytornász által javasolt gyakorlatok, a jóga, az úszás. Jót tehet a meleg fürdő, de túlzásba vinni természetesen ezt sem szabad.

Ha már a javasolt lehetőségeket mind kimerítette, és panaszai fokozódnak, szóba jöhet fájdalomcsillapító szedése is, ehhez kérje ki kezelőorvosa véleményét. A terhesség alatt szedett gyógyszer sosem teljesen veszélytelen, a legbiztonságosabbnak a paracetamol tartalmú szereket írják le.

Boldog, komplikáció és derékfájásmentes várandósságot kívánok!

Szerző: Dr. Szilassy Tekla, reumatológus és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos