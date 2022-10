Gondolatok az apás szülésről, avagy szükség van-e a férfiakra a szülőszobában?

Napjainkban sokaknak már az számít szokatlannak, ha nem az apa részvételével zajlik a szülés. Ugyanakkor fontos arról is őszintén beszélniük a pároknak, hogy tényleg mindketten ezt tartják-e ideálisnak.

A társadalmi és gazdasági változásoknak köszönhetően az apák ma már az első pillanattól kezdve részesei egy gyermek életének. Így nem is nézünk már furcsán, ha azt halljuk: „apás szülés”, sokkal inkább az gondolkodtat el minket, ha valaki ennek nem akar részese lenni. Fontos azonban végiggondolni, milyen formában és szerepben lehetünk jelen a szülésnél apaként, és mik a legfontosabb szempontok a pár mindkét részéről, amikor erre vállalkoznak.

Hirdetés

Milyen formában lehet jelen az édesapa a szülésnél?

Természtes szülés esetén az édesapák általában (még a vírushelyzet idején is) részt vehetnek a szülésnél. A vajúdás olykor órákig is eltarthat, ahol az apának igenis lehet aktív, segítő szerepe. Különösen hasznos, ha előtte ő is járt szülésfelkészítő tanfolyamra, mert így tisztában lehet azzal, mik azok a technikák, amikkel a leginkább segítheti a kismamát a fájdalomcsillapításban és a folyamat előre haladásában.

A jelenlegi helyzetben császármetszés esetén a legtöbb állami kórház Magyarországon nem engedélyezi az apa közvetlen részvételét a műtőben, ám egy üvegfalon keresztül általában az édesapának is lehetősége van követni az eseményeket.

Magánkórházakban azonban sokszor szerencsére azt is megengedik, hogy az apa közvetlenül a műtőben is az anya mellett lehessen, illetve, ha szeretné, akkor a köldökzsinór elvágása is az ő feladata lehet. Ideális esetben pedig szintén ő lehet az, aki először megkapja a babát bőrkontaktra, amíg mondjuk ellátják az édesanyát, ami fontos lehet az apa, a baba és az édesanya szempontjából is.

Lásd még A szülés és a születés módjai

Az apás szülés előnyei

Az apa jelenléte a szülés során alapvetően mindkét fél számára számos pozitívummal járhat.

A legtöbb szülő nő az esetek többségében nagyon igényli, hogy a párja is vele legyen a szülés során. A biztonságnyújtáson, a fizikai és érzelmi támogatáson túl az apa egyfajta szócső is lehet, aki segít kommunikálni az anya és a kórházi team között. Mivel a szülés egy kiszolgáltatott állapot és a vajúdó nő sokszor egyféle módosult tudatállapotban van, így szükség lehet arra, hogy valaki kiálljon a jogaiért és közvetítse az igényeit. Sok nőnek jelent megnyugvást, hogy amíg őt összevarrják, ellátják, addig az édesapa képes követni azt, hogy mi történik az újszülött kisbabával, azaz ahogyan megvizsgálják, lemossák, megmérik.

Viccesen hangzik - ám utólag nem feltétlen az - hogy sokszor szintén az apa lehet az a személy, aki megörökíti a vajúdás és szülés folyamatát fotó vagy videó formájában, ami később nagy érték lehet az emlékek felidézésében a szülőknek és az utódoknak egyaránt.

Az apák szemszögéből a szülésen való részvételnek általában nagy jelentősége van. Sok férfi nehezen tud kapcsolódni a születendő gyermekéhez a 9 hónap alatt, hiszen érthető okokból az új élet nem az ő testében fejlődik. Ezzel szemben a szülés egy sokkal egyértelműbb történés, ahol neki is konkrét feladatai vannak (pl. az anya masszírozása, etetése, köldökzsinór elvágása, kommunikálás a személyzettel, dokumentálás stb.). Azáltal, hogy az apa maga is részt vesz a szülés folyamatában és hasznos feladatokat lát el – nem pedig csak toporog a folyosón a kezét tördelve, mint régen – valójában sokkal inkább részese lehet a folyamatnak, megértheti az anya nehézségeit is, és egy életre szóló élményt élhet meg azáltal, hogy látja világra jönni a gyermekét.

Ugyanakkor...

Fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy egy szülésnél adódhatnak váratlan helyzetek, komplikációk, és a legnagyobb felkészülés mellett sem feltétlen lesz olyan, amilyennek az ember előtte megálmodja. Így elképzelhető, hogy a szülés során az apa is traumatizálódhat, megijedhet, hiszen ez egy rendkívül kiszolgáltatott helyzet, ahol az események nem vele, hanem a párjával és a születendő gyermekével történnek. Éppen ezért a szülés lelki feldolgozása és kibeszélése az ő szempontjából is szükséges és hasznos lehet.

Elengedhetetlen, hogy az apa jelenlétéről a pár tisztán kommunikáljon és kölcsönösen megosszák az ezzel kapcsolatos gondolataikat, félelmeiket.

Vannak nők, akik például kifejezetten rosszul élik meg, hogy a párjuk egy ennyire kiszolgáltatott helyzetben láthatja őket, és félnek attól, hogy ez később befolyásolja a párkapcsolatukat, esetlegesen a szexuális életüket.

Ez igaz lehet a másik oldalról is, hiszen vannak olyan férfiak, akik nem szeretnék ilyen helyzetben látni a feleségüket. Nem beszélve arról, hogy egyesek kifejezetten rosszul viselik az orvosi helyzeteket vagy a vér látványát, egy ájult kispapa a szülőszobában pedig nem feltétlen jelent segítséget a leendő anyukának sem.

Legyünk megengedők!

Az említett dolgok miatt érdemes a párnak még a kiírt dátum előtt konszenzusra jutni, és megbeszélni, jelen legyen-e az apa a szülésnél vagy sem. Abban az esetben, ha mindketten egyetértenek abban, akkor érdemes az apa helyett más segítőt (pl. édesanya, testvér, barátnő, dúla) keresni.

Sok anyuka szeretné, ha az apa legalább olyan felkészült lenne, mint ők, és például legalább annyi könyvet elolvasna, videót megnézne, kurzuson részt venne. Próbáljuk meg elfogadni, hogy mindenki máshogy, más ütemben készül a szülővé válásra. Az apukáknak ehhez olykor több időre van szükségük, de az is lehet, hogy más feladatokban készülnek rá (pl. bútor összeszerelése, autós ülés kiválasztása).

Arról se feledkezzünk meg, hogy nem attól válik valaki jó apává, hogy részt vett-e a szülésen. Sem a párkapcsolat, sem pedig az apa-gyerek kapcsolat minőségét nem befolyásolja az, hogy valaki részese volt-e ennek a pillanatnak, de ha a pár úgy dönt, akkor ez egy nagyon szép és összekovácsoló esemény lehet mindenki számára.

Ez is érdekelhet Szexuális élet a terhesség alatt és után

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus