Útmutató a szüléssel, születéssel kapcsolatos segítők útvesztőjében

Sokan úgy képzelik, hogy a szüléshez elegendő egy anya, egy pocakban lévő baba, meg mondjuk egy orvos vagy bába, aztán a többi megy magától. Részben ez persze igaz lehet, de ma már sokkal több segítő szakember bevonható a folyamatba, ami nem biztos, hogy ördögtől való. Ki kicsoda, és kire mikor lehet szükség?

Az alábbiakban összeszedjük, hogy a szülés módjától függően kikkel találkozhatunk a szülés előtt, a szülés során és kik lehetnek még a teljesség igénye nélkül azok a szakemberek, akiket igény esetén esetleg a szülés után lehet hasznos felkeresnünk.

Amikor még csak gondolatban fogant meg a baba

Termékenységtudat-szakértő

Gyakori jelenség, hogy hiába ad zöld utat egy pár a babának, a vágyott pozitív teszt mégsem jelentkezik sem a következő, sem az azt követő hónapokban. Ilyenkor a nőgyógyász felkeresésén túl hasznos lehet elmenni egy termékenységtudattal foglalkozó szakemberhez is. Az iskolai oktatás hiányosságainak köszönhetően rengeteg nő él úgy éveken át, hogy nem ismeri a saját ciklusát, és így azzal sincs tisztában mely napokon a legtermékenyebb, azaz mikor van a legnagyobb esélye annak, hogy egy baba megfoganjon. Ez a tudás ma már online képzéseken vagy szemináriumokon is megszerezhető, ami a sikeres babavállalás után a fogamzásgátlási módszerek megismerésében is nagy segítség lehet.

Perinatális szaktanácsadó

A perinatális szaktanácsadó olyan szakember, aki a „gondolatbeli fogantatástól” nagyjából a gyermek kb. 3 éves koráig tartó időszakot öleli át. Pszichológiai, orvostudományi, antropológiai és szociológiai tudással is rendelkezik, így széles körű segítséget nyújthat ebben az időszakban, legyen szó lelki támogatásról vagy praktikus tanácsokról, amelyekre az egyéb szakembereknek (pl. orvos, védőnő) nem feltétlenül van kapacitásuk.

Hirdetés

Pszichológus

A pszichológus egy igazi „jolly joker”, aki persze különböző területekre specializálódhat. Már a várandósságot megelőző időszakban is hasznos lehet, ha nehéz megküzdenünk a fogantatás sikertelenségével vagy a mesterséges megtermékenyítéssel járó procedúrával. Olyankor is sokat adhat egy segítő beszélgetés, amikor valamilyen veszteséggel (pl. egy magzat elvesztésével) kell szembe néznünk, esetleg a tudattalanul hordozott családi mintáinkkal kell foglalkoznunk. Bizonyos esetekben egy mélyebb, feltáró terápiás folyamat akár a fogantatási gondokat is megoldhatja vagy kiegészítheti az orvosi kezeléseket. Később a várandósság időszakában vagy a kisgyermekes időszakban szintén szükség lehet pszichológusra, hiszen a várandósság és a gyermek születése minden öröm ellenére egy normatív krízis egy család életében, ami bizony tartogat kihívásokat és igényel újraszerveződést mindenki részéről.

Ez is érdekelheti Kik ők: pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta?

Terhes vagyok! Kit keressek?

Szülészorvos/Bába

A szülész-nőgyógyász olyan szakorvos, aki a kórházi szüléseknél van jelen és olyan fontos kérdésekben dönt, mint a különböző gyógyszeres kezelések vagy a császármetszés elrendelése. Ezzel szemben a bába olyan, mint a szülésznő, azaz egészségügyi végzettséggel rendelkezik és alapvetően az otthonszülések kísérésében segít. A magyar jogszabály elég szigorúan meghatározza, hogy ki az, aki független bábaként dolgozhat, ahogyan azt is, hogy mik azok az esetleges komplikációk, veszélyeztető tényezők, amikor a tervezett otthon szülésből mégis intézményi szülés kell, hogy legyen.

Lásd még A terhesgondozás menete hazánkban

Szülésznő

A szülésznő az orvoshoz és a bábához hasonlóan egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember, aki gyakorlatilag az orvos egyik legfontosabb segítője. Ő az, aki végig követi a vajúdás folyamatát, és folyamatosan monitorozza az anya és a magzat állapotát. Szükség esetén szintén az ő feladata az esetleges komplikációk észlelése, amelyet vagy a kompetenciáján belül maga kezel vagy pedig jelzi azt az orvosnak. Hatásköre és feladatai országonként eltérőek lehetnek, de minden országban fontos szerepe van.

Dúla

A dúla nem rendelkezik egészségügyi végzettséggel, hanem olyan segítő, aki elsősorban a kismama lelki és fizikai támogatásában segít. Nem csupán a szüléskor van jelen, hanem a várandósság egész időszakát, valamint a gyermekágyas időszakot is végig kísérheti. Segítheti a kommunikációt a szülőpár és az egészségügyi csapat között, információval láthatja el a leendő anyát, megismertetheti a kismamát a különböző vajúdási technikákkal és fájdalomcsillapítási módszerekkel, de a testmozgás és a táplálkozás területén is adhat ötleteket. Olyan szakember, aki a szülésen - legyen az otthoni vagy kórházi - jelen lehet (akár az apa helyett is), de orvosi kérdésekben nem hozhat döntéseket.

Ez is érdekelheti Apás szülés: érvek és tapasztalatok

Megszületett a baba, és most?

Védőnő

Magyarországon miután a szakorvos megállapította a várandósságot, fel kell keresni a lakóhely szerint illetékes védőnőt, aki már a terhességet majd pedig a baba megszületését követő időszakot is végig követi. Ő az, aki az első időszakban rendszeresen látogatja az újszülöttet és az anyukát. Fő feladatai között szerepel az információátadás (pl. védőoltások beadásáról), különböző életmódbeli kérdések megvitatása, a gyermek érkezésére való felkészítés segítése, majd pedig a gyermek fejlődésének monitorozása. Ötleteket adhat a szoptatással, táplálkozással, fürdetéssel, mozgásfejlődéssel kapcsolatban, és szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányíthatja az anyukát és a babát.

Szoptatási tanácsadó

A szoptatás a világ legtermészetesebb dolga mégis a többségnek ez egyáltalán nem megy olyan könnyen. A kezdeti időszakot sok kismama éli meg nehezen, de a problémák egy részére lehet, hogy a védőnő is tud tanácsot adni. Hosszabban fennálló és komplexebb problémáknál, esetleges erős fájdalomnál vagy láznál azonban érdemes felkeresni egy külön erre szakosodott szoptatási tanácsadót.

Gyógytornász

Szülés után sok nőnek lehet szükséges valamilyen mozgásterápiára, akkor is, ha éppen konkrét tüneteket nem tapasztal. Egy baba kihordása igenis megviseli a testet, így a felmérés és rehabilitáció a szülés módjától függetlenül a legtöbb esetben javasolt. Lehet szó például szétnyílt hasizmról, derékfájásról, vizelettartási gondokról vagy meggyengült medencefenékről, amelyek javításában egy erre szakképzett szakember nagyon sokat tud segíteni.

Hordozási tanácsadó

Egyre népszerűbb dolog az anyukák körében a hordozás, ami amellett, hogy szabad kezet biztosít az édesanyának, az anya-baba kötődés kialakulását is erősíti. Egy hordozási tanácsadó segítségünkre lehet a megfelelő hordozóeszköz kiválasztásában és alkalmazásában. Olyan szakember, aki ismeri a gyermek és a felnőtt anatómiáját is, így megvitathatjuk vele a biztonságos babahordozás szabályait, valamint személyre szabottan segíthet abban, hogy nekünk és a babának mi lehet a legjobb.

Láthatjuk, hogy szakemberekből nincs hiány, mégis sok kismama és anyuka marad segítség nélkül ebben az amúgy is nagyon érzékeny időszakban. A fent felsorolt szakemberek persze korántsem fedik le a segítő szakemberek teljes listáját, némelyek szakterülete között akár átfedés is van, illetve elsősorban az anya szükségleteire és igényeire fókuszálnak, nem a kisbabáéra. Vannak, akik felkeresése kötelező és van, akiket csak igény esetén szükséges, de a legtöbb esetben talán már általuk is eljuthatunk a nekünk leginkább megfelelő szakemberhez.

Lásd még Anyaság lazán - Hogyan ne őrüljünk bele az anyaságba?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus