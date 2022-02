Szexuális élet a terhesség alatt és után

Bizonyára minden várandós nőben felmerül a kérdés, hogy szabad-e szexuális életet élni az áldott állapot idején, s vajon a szülés után milyen változások történnek e tekintetben. A babavárás kilenc hónapja sok új helyzet elé állítja a kismamát, amik a hormonális változásokkal, a méhében fejlődő új élet növekedésével egyre változatosabbak lesznek.

Nem mondhatjuk, hogy könnyebb. A terhesség élettani folyamata természetes állapot, amihez alkalmazkodni kell hétről hétre. Erre időben felkészülnek a párok, és az egészségügyi rendszerben is megfelelő útmutatást kapnak. Mi a helyzet az intim kérdésekkel? Miként tekintsenek a párok az addig kellemes, boldogságot nyújtó szexuális életükre, ha a nő várandós lesz, és miután majd megérkezik a baba?

A kismamák többsége az áldott állapot első szakaszában a hormonváltozás következtében fellépő hangulatingadozások, hányinger és hányás, fáradtság, aluszékonyság miatt nem kívánja a testi szerelmet. Ez összefüggésben áll azzal is, hogy féltik, óvják a méhükben fejlődő életet. A férfiak megértéssel fogadják ezt a visszajelzések szerint – magyarázta dr. Major Péter, szülész-nőgyógyász főorvos. – De sajnos vannak rémisztő esetek is. Olyankor értesítjük a védőnőket, akik felveszik a kapcsolatot a szakszolgálattal a kismama és a baba egészsége érdekében. A férfitól megértő, támogató magatartást, jelenlétet remél a társa. Az intelligens kispapák ezt természetesen elfogadják, és párjuk mellett állnak, extra szexuális óhajok nélkül.

- Az természetesnek tekinthető, ha az kispapa annyira félti a párját, és leendő gyermekét, hogy egyáltalán nem közeledik a kismamához kilenc hónapon át? Ennek az aggódás és a mély empátia az oka, vagy valamilyen korábban megélt, akár gyermekkori trauma állhat a háttérben?

- Nem tudok egyértelmű választ adni. Találkoztam olyan párokkal, ahol nagyon bölcsen és praktikusan viszonyultak a szexuális élethez, miután a kismama közérzete javult, s maga is igényelte a testi kapcsolatot. Így maguk kezdeményezik az együttlétet, mert alapvetően nem tekintik betegségnek a várandósságot. Ha nincs orvosi ellenjavallat! Az ugyanis mindenkor felülír minden mértékű vágyakozást.

Ha a kismama egészséges és a babával, a terhességgel is minden rendben, de a párja ennek ellenére nem közeledik a várandós nőhöz, az a kismamában kelthet negatív érzéseket. Sok esetben a terhes nők a férj, a társ közeledését kedves gesztusként fogadják, ellenkező esetben sokan azt gondolják, hogy terhesen már nem kívánatosak. Ez nem igaz persze. Mindenkinek a saját, addigi szexuális szokásához kell igazítani az áldott állapottal járó változásokat. A leleményességnek számtalan olyan módja létezik, ami nem okoz sem félelmet, sem elfojtást a testi vágy megélésében.

Arról is hallunk, hogy vannak férfiak, akik attól a pillanattól, ahogyan megtudják, hogy feleségük áldott állapotban van, – amellett, hogy ennek örülnek – pszichésen új fordulatot vesznek. Konkrétan a kilenc hónap alatt egyszer sem kívánnak szexuális kapcsolatot létesíteni párjukkal. Féltik, szeretik a társukat, de a szexet hárítják, illetve nem kezdeményezik. Ennek vagy a tudatlanság, tájékozatlanság az oka, s a nem nyílt kommunikáció a párok között. Vagy más esetben a férfiban olyan érzést vált ki a magzat léte az anyaméhben, aminek hatására az óvó-védő mechanizmus „kapcsol be” az agyban. S a harmadik eshetőség – számos más mellett –, hogy a férfiban furcsa ellenérzést, undort vált ki annak gondolata, hogy hárman vesznek részt a testi szerelemben. De előfordul olyan eset is például, hogy az első baba születésének látványa viszolygó érzést vált ki a férfiból, lenyomja nulla szintre a férfi nemi vágyát. Immár társa újabb terhessége során.

- Ezt a nő testének látványa is kiválthatja, a gömbölyödő pocak, vagy egy sajátos képzet a terhesség alatti szexuális életről, rossz, negatív beidegződések? Ezekről beszélni kell!

- Egyénenként változik a kiváltó okra adható válasz is. Lehet egy gyerekkori rossz élmény, amikor az ő édesanyja veszítette el a magzatot, s esetleg annak folyamatát látta az akkor még kicsi fiú. Máskor, már attól undort éreznek egyes férfiak, hogy a terhesség idején megnő a váladékképződés, s a fehér folyás is erősebb lehet a hölgyeknél. Sokan arra nem is gondolnak, hogy elegendő lenne óvszert használni. S ami legalább ilyen lényeges, hogy a nagyobb mértékben megjelenő folyás a terhesség idején egy egészséges, természetes, öntisztulási folyamat része. Erről őszintén kell beszélniük a pároknak.

- Mi jellemzi a szexuális életet a terhesség harmadik szakaszában, amikor már kényelmetlenné is válhat a kismama számára a testi szerelem megélése? Lehet, hogy akkor ő is szívesen mondaná, hogy nem szeretné az együttlétet. Az egymást, a kielégülést segítő praktikák ilyenkor is felfedezhetők?

- A második szakaszban, ami a 14. hetes terhességi kort jelenti, épp kezd "egyenesbe jönni" a nő a "táncoló" hormonjaival, a hányás is szelídül vagy megszűnik, a pocak is csinos, nem zavaró a szeretkezés során sem. Érdekes, mert a legtöbb állapotos asszony ilyenkor a legaktívabb a szexuális élet terén – folytatja a főorvos. – A férfiak nyilván ezt nem értik, így ők továbbra is óvatosak maradnak, ezért érdemes beszélni erről is. A legtöbben azonban boldogsággal fogadják párjuk közeledését. S ami ennél is érdekesebb, s ugyancsak nem egyértelmű a kispapa számára: a nők ebben a más állapotot megélő időszakban sokkal könnyebben jutnak el az orgazmusig, mint előtte vagy utána. S ha nő a pocak, és az kényelmetlenebbé válik az aktus során, akkor sem szabad megriadni. Meg kell találni azt a testhelyzetet, ami mindkét fél számára ideális, de a magzatot nem veszélyezteti. A leleményességnek nincsenek határai.

Amennyiben bármi zavarja a kismamát, legyen minden férfi türelmes. A nő később bizonyosan alkalmat kínál az együttlétre.

A mellek szintén megnőnek, feszesek, kívánatosak a férfi számára. Csakhogy ez is hormonális változás eredménye, sok esetben a feszülő érzés kellemetlen a kismamának. Így erről is érdemes szót ejtenie, a vágyakozó társának figyelembe kell vennie, hogy mellei ilyenkor a szokásosnál is érzékenyebbek.

- S mi a helyzet akkor, amikor valóban a mama pocakja már a maga számára is súlyos teher, mert nehéz cipelni, menni, ülni, járni?

- A hormonok újra megváltoznak a 30-32. terhességi héttől, nem csak a kismama külleme, és a pocaklakó mérete, a magzatvíz mennyisége. Ilyenkor ismét egy új helyzet áll elő. A nő nem kívánja annyira a testi együttlétet. Nyűgösebb, fáradékonyabb, és a pocak cipelése sem könnyű feladat, nemhogy a szexuális élet megtervezése. A kispapák közül sokan azért aggódnak – érdekes gondolat –, nehogy a nemi szervükkel megsértsék a baba koponyáját vagy bármely testrészét. Ez a feszítő, de figyelmes aggodalom. Mégis azt javaslom, ha bizonytalanok a párok, mindenképpen a szülész-nőgyógyász szakorvossal tisztázzák a házaséletükben várható változásokat. Kérdezni sosem szégyen! Bölcsebb ezt választani, mint az internet keresőjében az épp aktuális trimeszterre jellemző szerelmeskedési szokásokat „gyorstalpalón” böngészni.

Szexuális életet a szülés után

A legfontosabb, hogy a kórházból hazatérő kismamát és újszülöttet tökéletesen előkészített otthon várja. A férfiak, ha figyelmesen követték a társuk kilenc hónapon át tartó áldott állapotát, kérdés nélkül is tudják, hat hétig tilos szexuális életet élni. S azt is, mennyire fájdalmas és nehézkes a mozgás, a lépés, az ülés, a tisztálkodás folyamata. Teljesen mindegy, hogy hüvelyi úton vagy császármetszéssel szült az anya, hatalmas „megrázkódtatást” szenvedett el a teste, mire világra hozta a babát. A sebeknek gyógyulniuk kellett kívül és belül. A keletkezett fájdalmaknak szelídülniük, s egyénenként változó módon, megszűnni. Hat hét után találkozik újra a kismama a nőgyógyászával. Ekkor történik a varratszedés és a rutinvizsgálat, ami nem jár semmiféle fájdalommal. Minden létező panaszról ekkor érdemes beszámolni az orvosnak, s a tanácsaihoz alkalmazkodni. S feltenni a kérdést: mikortól engedélyezett a házasélet, annak milyen fokozatai létezhetnek a hatodik hét után.

Ha a párok felelőtlenül és helytelenül ezt hamarabb már megtették, vagy később jelentkezik a közösülés utáni hüvelyi fertőzés, gombás vagy bakteriális betegség, újra orvoshoz kell fordulni. A vizsgálat eredménye adja meg a választ, hogy a kismamának milyen olyan kenőcsre, hüvelybe helyezhető kúpra van szüksége, ami az anyatejben nem okoz elváltozást. Tudni kell, hogy ezzel egy időben a férjnek is kezelnie kell nemi szervét, s csak a teljes gyógyulás után élhetnek házaséletet, pár hónapig csakis óvszerhasználattal. Előfordulhat, hogy a nő számára 4-8 hónapig is fájdalmas a szexuális élet, amiről szakorvossal kell beszélni. A legjellemzőbb ok abban az estben, ha nincs hüvelyi sérülés, az, hogy a kismama átmenetileg elveszítette a nemi vágyát, vagyis a libidója csökkent. A hüvelyszárazság miatt a partner hüvelybe való behatolása kínzó fájdalommal jár. Így semmiféle élvezetet nem jelent számára az aktus. A probléma orvoslása érdekében szakorvoshoz kell fordulni, a férjnek pedig türelmesnek és nagyon gyengédnek kell lennie. A pároknak őszintén és időben kell erről beszélniük, s így a félreértést is elkerülhetik.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Balogh Mária, újságíró

Orvos szakértő: Dr. Major Péter, szülész-nőgyógyász főorvos