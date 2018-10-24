A terhesség 29. hete

Ha a baba ezen a héten születne meg, már jelentős eséllyel lenne lehetőség a túlélésére a korszerű koraszülött-ellátásnak köszönhetően. Ugyanakkor a 29. héten született babáknak még intenzív újszülöttellátásra van szükségük, és a koraszülöttségből adódó szövődmények kockázata továbbra is jelentős.

29. hét

Trimeszter: harmadik

Hátralévő hetek száma: 11

Mi történik veled a 29. héten?

A 29. héten belépsz a terhesség fizikailag – és gyakran lelkileg is – leginkább kihívást jelentő időszakába, ami lassan tényleg terhes. A közelgő szülés és szülővé válás miatti izgalom, valamint az egyre gyakoribb fájdalmak és alvási problémák mind megterhelőek.

A várandósság során jelentősen megnövekszik a vérmennyiség annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű oxigént és tápanyagot biztosítson a fejlődő baba számára. Emiatt a vas iránti szükségleted is növekszik. A fáradtság és a szédülés gyakori velejárói a várandósságnak, azonban jó tudni, hogy a vashiány vagy vérszegénység jelei is lehetnek, ezért érdemes jelezni a várandósgondozást végző szakembernek.

A baba mozgása is egyre erősebb és sűrűbb. A mozgások mennyisége és mintázata babánként és a terhesség során is változhat. A harmadik trimeszterben különösen fontos megismerned a babád megszokott mozgásmintázatát. Ha azt tapasztalod, hogy a baba a megszokottnál kevesebbet vagy másképpen mozog, jelezd mielőbb a gondozást végző szakembernek.

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Mi történik a babával ezen a héten?

A pici a terhesség 29. hetében már közel 37 cm hosszú, súlya 1200 gramm körüli, és gyorsan növekszik. Valójában a terhesség utolsó két és fél hónapjában szerzi meg a születési súlyának körülbelül felét. Tovább erősödnek az izmai, a tüdeje és a gyorsan fejlődő agy mellett a feje is, valamint elkezdi szabályozni a saját testhőmérsékletét.

Terhességi vizsgálatok a 29. héten

Vérszegénységre legalább kétszer tesztelnek a terhesség alatt. Az első vizsgálat, lehet, hogy már az első terhességi vizsgálatkor megtörtént, míg a következőre mostanában kerülhet sor. A 24. és a 32. hét között jelentősen nő a szervezet vérszükséglete, így előfordulhat, hogy vérszegénységgel diagnosztizálnak.

Közelgő orvosi vizsgálat

A következő vizsgálatokon a szokásos ellenőrzések mellett az orvosod az egyéni kockázati tényezőid alapján további vizsgálatokat is javasolhat. Hüvelyi vagy méhnyakvizsgálatra például panaszok, vérzés, fájások vagy a koraszülés gyanúja esetén kerülhet sor. A várandósság végén a méhnyak állapotának ellenőrzése is szóba jöhet, de ennek időzítése és gyakorisága egyénenként eltérő.

Mire figyelj?

Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás nagyon fontos a terhesség alatt. Kalciumra szükség van a baba fogainak, szívének, idegeinek és izmainak kialakulásához is, ezért fontos ezekben a hetekben a megfelelő kalciumbevitelre odafigyelni. Az ajánlott napi mennyiség általában 1000 mg. Elsősorban változatos, kalciumban gazdag étrenddel érdemes biztosítani a szükségletet.

Kalciumban gazdag élelmiszer például a tej és a joghurt, egyes növényi italok, a tofu, valamint bizonyos halak és zöld leveles zöldségek. Kalciumkiegészítő szedését érdemes az orvossal egyeztetni, különösen azért, mert a szükséglet és a táplálékból bevitt mennyiség egyénenként eltérő.

Mit kell tudni a partnernek?

Ahogy közeledik a szülés, érdemes előre megbeszélnetek, hogyan tudod majd támogatni a kismamát. Gondoljátok végig az alábbiakat:

Szeretnél bent lenni a szülésnél? Mit vár tőled a párod?

Van-e olyan helyzet, amelyben különösen számít majd a segítségedre?

Mit tehetsz azért, hogy nyugodtabb és biztonságosabb legyen számára a vajúdás?

Szeretnétek-e dúla segítségét igénybe venni?

Van-e szülési tervetek, és melyek azok a pontok, amelyek különösen fontosak számotokra?

Beszéljétek meg előre azt is, hogy ki értesítheti a családot, készülhetnek-e fényképek, illetve szeretnétek-e bármit megosztani a közösségi médiában.

Gondoljátok végig azt is, hogy szeretnétek-e látogatókat a kórházban, vagy inkább az első napokat csendesebben töltenétek.

Fontos

Szedd tovább a magzatvédő vitaminokat.

Figyelj oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

Táplálkozz változatosan, fogyassz kalciumban gazdag ételeket.

Ha szokatlan szédülést, fáradtságot észlelsz, jelezd az orvosodnak, hogy kizárhassa a vérszegénység fennállását.

Beszéljétek meg, ki lesz bent veled a szülésnél, és mi lesz a feladata

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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