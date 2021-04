A koraszülésnek számos oka lehet, melyek többségét meg lehetne előzni

- Nem számítottam fiatal anyukának a magam akkori 38 évével, de minden orvosi vizsgálat, ami a terhesség idején történt, tökéletes volt, a fogadott orvosom is biztonságot jelentett. Amikor az utolsó soros vizsgálatra mentem a férjemmel a kórházba, már úgy készültünk, hogy bent is maradok. Nem éreztem jól magam az előző 2-3 napban. A vizsgálat során kiderült, hogy helyesen gondolkodtunk, mert a baba szívhangértékei kórházi megfigyelést kívánnak. Nem éreztem jól magam. Az orvosom, aki a szülés napján épp ügyeletes volt, kérlelésem ellenére, egyszerűen megtagadta a szülés beindítását, noha éreztem, hogy valami más, mint addig, de szülési fájások nem jöttek. Lefeküdtem a kórteremben, de gyakran kellett mosdóba mennem. Ez is megerőltető volt már. Majd a sokadik ilyen helyzet után melegséget éreztem a combomon végigfutni. Nagyon megijedtem, visszamentem a toalettre, és akkor láttam, hogy a betétem is véresvizelet-szerű folyadékkal telt meg. Szóltam az első takarítónőnek, hogy szerintem gond van. Azonnal riasztotta az ügyeletes nővért, akivel az orvosom is megérkezett. Nagy kapkodásra emlékszem, s arra, hogy feltettek egy betegszállító kocsira, s a lifttel a szülőszobába vittek. Nagyon féltem. Mondta az orvosom, hogy nyomjak. Kérdeztem, mit és hogyan? (Előtte 12 évvel már szültem, tudtam, hogy fájás nélkül nem tud nyomni a szülőnő.) Az orvos csak hajtogatta, hogy mély levegő, kifúj, nyom, nem emlékszem a sorrendre. Sírva kértem, ne mondja örökké, hogy nyomjak, mert nekem nincsenek fájásaim, csakhogy a magzatvíz már elfolyt a mosdóban. Mintha a főorvos nem hitte volna el, amit mondok. Kérte, ne idegeskedjek feleslegesen, hanem nyomjak. „Nem tudok nyomni! Nincs fájásom! – kiáltottam.” Ekkor megnézte a kezével, hogy mennyire vagyok kitágulva, s hol van a baba feje. Na, az pokoli fájdalom volt. Könyékig bennem. Akkor hirtelen, hatalmas felfordulás kerekedett, és a szülészorvos rákiáltott a személyzetre, hogy azonnal fordítsanak meg, azaz négykézláb helyzetbe kellett lennem, ő könyékig „bennem”, mint kiderült, a kisfiam nyakára tekeredett a köldökzsinór, és azt tartotta el, húzta félre, hogy meg ne fulladjon. Mindez bő fél óráig tartott a késő esti órákban, amíg végre előkerült egy altatóorvos. Életmentő műtét volt, mint másnap kiderült. Egyéb komplikációk is felléptek, sokáig voltunk altatásban. A kisfiammal aztán még két hetet kórházban kellett tölteni, ezerféle vizsgálattal, mert nem szopott, és ha igen, mindent kihányt, és nagyon aluszékony volt. Végül, semmilyen diagnózist nem kaptunk. Soha nem tudtuk meg, hogy miért történt mindaz, ami majdnem az életünkbe került. Úgy, hogy nem koraszülött volt a fiam, sőt, inkább túlhordtam véleményem szerint. Az orvosom csak annyit mondott, az ő számítása szerint két és fél héttel hamarabb szültem volna, ha rám hallgat. Ezt sem értettem, sok minden mással együtt. A terhesgondozási könyvemben egész más adatok szerepeltek, melyek engem igazoltak.