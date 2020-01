Ahogyan egy korábbi cikkünkben is említettük, a vetélés egyik fő típusa a fenyegető vetélés, amikor hüvelyi vérzés és alhasi görcsök jelentkeznek, de a méhszáj nem nyílik ki, és a terhesség tovább fejlődik.

Miért fontos külön is beszélni a fenyegető vetélésről?

A korai terhesség során több olyan tünet és panasz is jelentkezhet, melyek normálisan, fiziológiásan is megjelenhetnek, és semmilyen kóros folyamatra nem utalnak, de hasonló tünetei és panaszai lehetnek azoknak a nőknek is, akiknél a vetélés igen korai, figyelmeztető jelei jelentkeznek.

A fenyegető vetélés a terhességek mintegy 20%-ában jelentkezik betöltött 20 hetes terhességi kor előtt. Az okok között szerepelhet fejlődési rendellenesség, lepényi rendellenességek, idősebb (40 feletti) anyai életkor, túlsúly vagy kóros soványság, droghasználat, alkoholfogyasztás, dohányzás. Ezek mellett gyakran minden ismert ok nélkül is jelentkezhetnek a tünetek.

Mi történik akkor, ha a fenyegető vetélés tünetei jelentkeznek?

Ezekben az esetekben mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Az első vizsgálat egy nőgyógyászati vizsgálat lesz, amikor a nőgyógyász megállapítja a vérzést, ellenőrzi annak a mértékét, és esetlegesen azonosítja a vérzésforrást. Ezt egy hüvelyi, vagy a második trimeszteri terhességek esetén hasi ultrahangos vizsgálat fogja követni. Itt elsősorban azt kell vizsgálni, hogy él-e a terhesség, ezt követően pedig keresni kell a lehetséges vérzésforrást. Sokan félnek a nőgyógyászati vizsgálattól, és a hüvelyi ultrahangtól, mert azt gondolják, hogy ettől el is vetélhetnek.

Nagyon fontos azonban tudni mindenkinek, hogy az elvégzett diagnosztikus vizsgálatok vetélést nem váltanak ki, egy egészséges terhességet nem lehet egy vizsgálattal károsítani, vagy egy vetélést elindítani.

Korai terhességben, amikor még bizonytalan a terhesség kora, és még élő terhességet nem lehet látni (ilyen lehet egy 5 hetes terhesség is, ahol csak a petezsák látható még), vagy nagyon bizonytalan a terhességi kor sokszor segíthet a diagnózisban a terhességi hormon, a béta-HCG vizsgálata vérvétellel. A vizsgálat nagyon korai terhességben jelezheti, hogy például a halvány pozitív terhességi teszt valóban emelkedett hormonszintet jelez, ezzel alátámasztva a terhességet.

Amikor már tudjuk, hogy biztosan fennáll a terhesség, akkor a hormonszint nyomonkövetése leggyakrabban 2 naponta végzett vérvétellel segíthet a terhesség sorsának az alakulását diagnosztizálni. Fenyegető vetélés esetén csak a panaszok jelentkeznek, de azok ellenére a terhesség tovább fejlődik, és ilyenkor a hormonszint megfelelő emelkedését láthatjuk. Méhen kívüli terhesség, nem lezajlott vetélés (megszakadt fejlődés), vagy inkompett vetélés esetén azonban a hormon szintje nem megfelelően emelkedik, stagnál, vagy folyamatosan csökken.

Ahogy láthatjuk, a hormonszintet sokszor csak nyomonkövetéssel tudjuk hasznosan értékelni, és az ultrahangos vizsgálat is gyakran így működik. Ez azért van így, mert egy fejlődő terhességet csak akkor tudunk elkülöníteni, ha többször ismételjük a vizsgálatokat, mert így fogjuk látni, hogy például egy embrió növekszik-e, megjelenik-e a szívműködés, vagy egy petezsákban megjelenik-e az embrió, és azután lesz-e szívműködés. A mai fejlett diagnosztikai lehetőségek mellett sokszor igen korai terhességet is megállapíthatunk, amikor csak több hét elteltével tudunk majd élő terhességet is látni, és ezen hetek során a fejlődés különböző stádiumait láthatjuk.

Önmagában egy vizsgálat nem tudja biztosra mondani a korai terhesség pontos korát, hiszen egy spontán teherbeesett nő esetében nagy valószínűséggel a petesejtérés időpontját nem tudjuk megmondani, és a teljesen egészséges nőknél is kivételesen akár több hetes eltérések is jelentkezhetnek ebben a dátumban. Így az utolsó menstruáció, mint az egyik legfontosabb információ, nem mindig nyújt biztos támpontot a terhesség korának a megállapításában.

A leletek és a kezelések

Sokszor ebben a helyzetben a legrosszabb, hogy a biztos diagnózisra várni kell. A legtöbb kismama ilyenkor arra gondol, hogy csak nem akarják neki a rossz hírt megmondani, és csak az ő megnyugtatása miatt hívják vissza kontrollvizsgálatra. Ha a fentebb leírtakat elolvastuk, és megértettük, akkor könnyebb lesz azt is elfogadni, hogy nagyon sok esetben csak a várakozással lehet biztosat tudni. A nagyobb terhességek esetén, amikor már korábban élő, fejlődő terhességet láttunk, akkor sokkal könnyebb egy fenyegető vetélést és egy nem lezajlott, vagy egy befejezetlen vetélést elkülöníteni, és biztosabb diagnózist mondani.

Fenyegető vetélés esetén az egyik legfontosabb teendő a pihenés, kímélet, adott esetben ágynyugalmat is javasolhat a kezelőorvos. Önmagában ez nem akadályozza meg a vetélést, de a testet és a lelket érő stresszt csökkenteni kell, így jó eséllyel a panaszok is csökkennek majd. Bő folyadékfogyasztás, magnéziumpótlás és sárgatesthormon pótlása is szinte minden esetben szükséges lesz.

Fenyegető vetélés esetén hüvelyi készítményeket csak orvosi utasításra szabad alkalmazni, ilyen lehet például a hormonpótlás is, amennyiben a helyileg alkalmazható készítményt választják. Tampon vagy egyén kúpok használata nem javasolt.

A közeli családtagok, barátok ilyen esetekben nagyon sok segítséget nyújthatnak, nem szabad teljesen bezárkózni, inkább érdemes támogatást, segítséget kérni, mert a stresszt egyedül sokszor nehéz leküzdeni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász