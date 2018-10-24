A terhesség 30. hete

Már csak 10 hét van a kiírt időpontig. A baba egyre nagyobb, és ahogy növekszik, egyre kevesebb helye marad a méhen belül a nagy mozdulatokra.

30. hét

Trimeszter: harmadik

Hátralévő hetek száma: 10

Mi történik veled a 30. héten?

Az első trimeszter tünetei közül pár valószínűleg visszatér a 30. hétben – különösen a fáradtság és a hangulatváltozások. A terhességi pluszsúly önmagában is kimerültséget okozhat, de ehhez most társul az alváshiány is, melyet a baba testhelyzetének változása, a gyakori éjjeli vizelési inger, valamint a szülés és szülőség miatti izgalom okoz. Mindezek pedig hangulatváltozáshoz vezetnek.

Tudtad, hogy a nők 60-70 százalékának nő a lába a terhesség alatt? Ennek oka a hormonális változások mellett a megváltozott terhelés, valamint a növekvő testsúly.

A terhesség alatt a szívnek is nagyobb munkát kell végeznie, hogy a megnövekedett vérmennyiséget keringesse. Emiatt a pulzus nyugalomban is valamelyest magasabb lehet, és időnként szívdobogásérzés jelentkezhet. Ha a szívdobogásérzéshez mellkasi fájdalom, nehézlégzés, ájulásérzés vagy tartós rosszullét társul, jelezd orvosodnak.

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Mi történik a babával ezen a héten?

A méh már egy közel másfél kilós baba otthona, aki a 30. héten kb. 38,5 cm hosszú.

A baba bőrét borító finom szőrzet, vagyis lanugo fokozatosan hullani kezd, de születéskor néhány folt még maradhat belőle az arcán, a hátán és a fenekén.

Közelgő orvosi vizsgálat

A következő vizsgálat során jó ötlet lehet megkérdezni az orvosod arról, hogy mikor vágja el a köldökzsinórt. Míg egyes nőgyógyászok 30-60 másodpercet várnak a születés után, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása 1-3 perc. Ennek oka, hogy a késleltetett köldökzsinór-elvágás:

növeli a hemoglobinszintet (vörösvértestek)

több hónapra növeli a vastartalékokat, ami kedvezően befolyásolhatja a pici viselkedési, motoros és kognitív fejlődését

Koraszülötteknél a késleltetett köldökzsinór-elvágás:

javítja a keringést

csökkenti a vérátömlesztés szükségességét

csökkenti a necrotizáló enterokolitis (veszélyes bélrendellenesség) előfordulását

csökkenti az agyvérzés kockázatát

Mire figyelj?

Ha szeretnél elutazni, már nem sokáig teheted meg. Egyes esetekben a kismamáknak kerülni kell az utazást a 32. héttől, és a legtöbb légitársaság is korlátozza az utazást a terhesség utolsó hónapjaiban, vagy szigorúan orvosi igazoláshoz köti azt.

A carpalis alagút szindróma általában számítógépes munkához társul, de terhesség során is gyakori probléma, különösen a harmadik trimeszterben. A terhességhez kapcsolódó súlygyarapodás és a vízvisszatartás a csuklóban nyomhatja az ideget, ami fájdalmat, bizsergést és zsibbadást okoz a kézben és az ujjakban. A betegség a tárgyak megfogását is megnehezíti.

A kellemetlen érzés enyhítése céljából az alábbiakat teheted:

Csökkentsd az ismétlődő csuklómozdulatokat igénylő tevékenységeket, például a számítógép-használatot vagy a kézművességet. Tarts ezek közben gyakrabban szünetet.

Tartsd a csuklódat semleges helyzetben, hogy csökkentsd az idegnyomást. Ez különösen hasznos lehet éjszaka, mivel sokan alszanak hajlított csuklóval, ami a tünetek fellángolását okozhatja.

A fájdalom enyhítésére alkalmazz hideg borogatást.

Végezz nyújtó és erősítő gyakorlatokat.

Ha a fájdalom tartósan fennáll vagy erősödik, egyeztess róla az orvosoddal!

Mit kell tudni a partnernek?

Közeledik a szülés időpontja, ezért érdemes a gyakorlati dolgokra is felkészülni. Gyakoroltad az utat a kórházba? Van alternatív útvonalterved, ha szükséges? Itt az ideje, hogy felkészülj. Ugyanakkor tudd meg, hol kell a kórházba bejelentkezni nyitvatartási idő közben és ügyeletben, ha kezdődik a szülés. Ha még nem tettétek meg, érdemes összeállítani a kórházi csomagot is.

Fontos

Fogyassz elegendő folyadékot.

Figyelj a rendszeres, kíméletes mozgásra.

Ha tartós vagy erős kézzsibbadást, fájdalmat vagy gyengeséget tapasztalsz, jelezd az orvosodnak.

Készüljetek fel a kórházba vezető útra, készítsd össze a kórházi táskát.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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