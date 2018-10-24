A terhesség 14. hete

A legtöbb nő számára ez a várandósság legkönnyebb időszaka, hiszen a hányinger és a fáradtság általában ekkorra csökken. Közben a baba folyamatosan növekszik, de még nincs akkora, hogy súlya terhet jelentsen, vagy akadályozzon a mozgásban és az aktív életvitelben – hacsak az orvos valami miatt másképp nem tanácsolja.

14. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 26

Mi történik veled a 14. héten?

A fáradtság általában csökken, ami részben a méhlepénynek köszönhető. Eddig a szervezeted keményen dolgozott azon, hogy létrehozza ezt a fontos szervet, mostanra viszont egyre nagyobb szerepet vesz át a várandósság fenntartásában. Enyhül a mellek érzékenysége is.

Az első trimeszter tüneteinek elmúlásával azonban újak jelentkeznek. A már meglévő anyajegyek megváltozhatnak vagy újak alakulhatnak ki. Noha mindez jellemző a terhességre, az új vagy gyorsan növekvő, szabálytalanná váló, vérző anyajegyeket mindig érdemes ellenőriztetni egy szakemberrel.

A legfontosabb hír azonban talán az, hogy az első trimeszter végével a lepény kialakulásával párhuzamosan csökken a spontán vetélés kockázata is.

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Mi történik a babával a 14. héten?

A magzat egyre nagyobb, és mivel gyakran mozog, a korábbi ultrahangos vizsgálatoknál megszokott ülőmagasság (CRL) helyett már inkább a fej-, has- és combcsontméreteket veszik figyelembe. Az agya szüntelen működésben van, és az arcizmok is gyakorolnak. Ha bepillanthatnál a méhbe, azt látnád, hogy a pici gyakorolja, hogyan húzza össze a szemét, ráncolja a homlokát vagy ritmusos mellkasi mozgásokkal gyakorolja a magzatvíz tüdőbe történő ki- és beáramoltatását. Emellett ide-oda mozog a magzatvízben és nyújtózkodik is. Noha a nemi szervek teljesen kifejlettek, a baba nemét a 18-20. hétig még mindig nehéz lehet felismerni ultrahangos vizsgálattal.

Tovább fejlődik a máj és a lép, így ebben az időszakban beindulhat az epe és a vörösvértestek termelődése, emellett a pajzsmirigy hormontermelése, valamint a belek működése is ezekben a hetekben kezdődik el.

Terhességi vizsgálat

Ha magas kockázatú terhességről van szó, előfordulhat, hogy genetikushoz vagy olyan specialistához irányítanak, akinek a szakterülete az anyai és magzati egészség.

Közelgő orvosi vizsgálat

A magyarországi várandósgondozás protokollja szerint 37 éves életkor felett kötelező genetikai vizsgálat várja a kismamákat, így ha ebbe a korcsportba tartozol, kérj bővebb információt erről a védőnőtől vagy kezelőorvosodtól.

Mire figyelj ezen a héten?

Komplikációmentes terhesség esetén a legalkalmasabb időpont az utazásra a 14-28. hét között van. A korábban történő utazás sem veszélyes, ám most, hogy vélhetően vége az állandó hányingernek és fáradtságnak, sokkal élvezetesebb lehet az utazás. A késő terhességi utazás sem feltétlenül veszélyes, csak logisztikai, kényelmi szempontból nehézkesebb és kevésbé ajánlott. Repülővel való utazás előtt mindenképp beszélj az orvosoddal, és foglalás előtt ellenőrizd a légitársaság szabályzatát a kismamák utazásával kapcsolatban!

Függetlenül attól, hogy a terhesség melyik szakaszában utazol, oda kell figyelned pár dologra:

A hosszú ideig tartó ülés – akár autóval, vonattal vagy repülőgépen – növeli a vérrögképződés kockázatát, mely kockázat a terhesség miatt eleve emelkedett. A vérrögképződés megelőzésére egyéni kockázattól függően orvosod ajánlhat kompressziós harisnyát vagy zoknit, hogy javuljon a láb vérkeringése az utazás alatt.

Többórás utazás esetén fontos, hogy legalább két óránként kelj fel és mozogj, nyújtózkodj.

Ha repülővel utazol, jó, ha tudod, hogy a repülőtéri biztonsági ellenőrzéskor használt testszkennerek nem veszélyesek a babára. Ha mégsem szeretnéd alávetni magad ennek, kérj manuális biztonsági ellenőrzést.

Mit kell tudni a partnerednek?

Az első gyermeküket váró szülők számára nagy segítség lehet egy szülésre felkészítő tanfolyamon való részvétel. Mivel ezek általában hamar betelnek, érdemes idejében jelentkezni. Érdemes tájékozódni arról, hogy a választott szülészeti intézmény vagy a területileg illetékes védőnői szolgálat szervez-e felkészítő programot.

Jó tudnod

Szedd tovább a számodra javasolt folátot/folsavat/magzatvédő vitaminokat.

Továbbra is figyelj a megfelelő folyadékpótlásra.

Hosszabb utazás esetén tájékozódj előre annak biztonságos feltételeiről.

Keressetek partnereddel egy szülésre felkészítő tanfolyamot.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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