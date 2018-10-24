A terhesség 14. hete
A legtöbb nő számára ez a várandósság legkönnyebb időszaka, hiszen a hányinger és a fáradtság általában ekkorra csökken. Közben a baba folyamatosan növekszik, de még nincs akkora, hogy súlya terhet jelentsen, vagy akadályozzon a mozgásban és az aktív életvitelben – hacsak az orvos valami miatt másképp nem tanácsolja.
14. hét
Trimeszter: második
Hátralévő hetek száma: 26
Mi történik veled a 14. héten?
A fáradtság általában csökken, ami részben a méhlepénynek köszönhető. Eddig a szervezeted keményen dolgozott azon, hogy létrehozza ezt a fontos szervet, mostanra viszont egyre nagyobb szerepet vesz át a várandósság fenntartásában. Enyhül a mellek érzékenysége is.
Az első trimeszter tüneteinek elmúlásával azonban újak jelentkeznek. A már meglévő anyajegyek megváltozhatnak vagy újak alakulhatnak ki. Noha mindez jellemző a terhességre, az új vagy gyorsan növekvő, szabálytalanná váló, vérző anyajegyeket mindig érdemes ellenőriztetni egy szakemberrel.
A legfontosabb hír azonban talán az, hogy az első trimeszter végével a lepény kialakulásával párhuzamosan csökken a spontán vetélés kockázata is.
Mi történik a babával a 14. héten?
A magzat egyre nagyobb, és mivel gyakran mozog, a korábbi ultrahangos vizsgálatoknál megszokott ülőmagasság (CRL) helyett már inkább a fej-, has- és combcsontméreteket veszik figyelembe. Az agya szüntelen működésben van, és az arcizmok is gyakorolnak. Ha bepillanthatnál a méhbe, azt látnád, hogy a pici gyakorolja, hogyan húzza össze a szemét, ráncolja a homlokát vagy ritmusos mellkasi mozgásokkal gyakorolja a magzatvíz tüdőbe történő ki- és beáramoltatását. Emellett ide-oda mozog a magzatvízben és nyújtózkodik is. Noha a nemi szervek teljesen kifejlettek, a baba nemét a 18-20. hétig még mindig nehéz lehet felismerni ultrahangos vizsgálattal.
Tovább fejlődik a máj és a lép, így ebben az időszakban beindulhat az epe és a vörösvértestek termelődése, emellett a pajzsmirigy hormontermelése, valamint a belek működése is ezekben a hetekben kezdődik el.
Terhességi vizsgálat
Ha magas kockázatú terhességről van szó, előfordulhat, hogy genetikushoz vagy olyan specialistához irányítanak, akinek a szakterülete az anyai és magzati egészség.
Közelgő orvosi vizsgálat
A magyarországi várandósgondozás protokollja szerint 37 éves életkor felett kötelező genetikai vizsgálat várja a kismamákat, így ha ebbe a korcsportba tartozol, kérj bővebb információt erről a védőnőtől vagy kezelőorvosodtól.
Mire figyelj ezen a héten?
Komplikációmentes terhesség esetén a legalkalmasabb időpont az utazásra a 14-28. hét között van. A korábban történő utazás sem veszélyes, ám most, hogy vélhetően vége az állandó hányingernek és fáradtságnak, sokkal élvezetesebb lehet az utazás. A késő terhességi utazás sem feltétlenül veszélyes, csak logisztikai, kényelmi szempontból nehézkesebb és kevésbé ajánlott. Repülővel való utazás előtt mindenképp beszélj az orvosoddal, és foglalás előtt ellenőrizd a légitársaság szabályzatát a kismamák utazásával kapcsolatban!
Függetlenül attól, hogy a terhesség melyik szakaszában utazol, oda kell figyelned pár dologra:
A hosszú ideig tartó ülés – akár autóval, vonattal vagy repülőgépen – növeli a vérrögképződés kockázatát, mely kockázat a terhesség miatt eleve emelkedett. A vérrögképződés megelőzésére egyéni kockázattól függően orvosod ajánlhat kompressziós harisnyát vagy zoknit, hogy javuljon a láb vérkeringése az utazás alatt.
Többórás utazás esetén fontos, hogy legalább két óránként kelj fel és mozogj, nyújtózkodj.
Ha repülővel utazol, jó, ha tudod, hogy a repülőtéri biztonsági ellenőrzéskor használt testszkennerek nem veszélyesek a babára. Ha mégsem szeretnéd alávetni magad ennek, kérj manuális biztonsági ellenőrzést.
Mit kell tudni a partnerednek?
Az első gyermeküket váró szülők számára nagy segítség lehet egy szülésre felkészítő tanfolyamon való részvétel. Mivel ezek általában hamar betelnek, érdemes idejében jelentkezni. Érdemes tájékozódni arról, hogy a választott szülészeti intézmény vagy a területileg illetékes védőnői szolgálat szervez-e felkészítő programot.
Jó tudnod
- Szedd tovább a számodra javasolt folátot/folsavat/magzatvédő vitaminokat.
- Továbbra is figyelj a megfelelő folyadékpótlásra.
- Hosszabb utazás esetén tájékozódj előre annak biztonságos feltételeiről.
- Keressetek partnereddel egy szülésre felkészítő tanfolyamot.
Cs. K., fordító
Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász
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