A terhesség 1. hete

A várandósság korát hagyományosan az utolsó menstruáció első napjától számítják. Emiatt a terhesség első két hetében valójában még nem történt meg a fogantatás. A későbbi ultrahangvizsgálatok alapján előfordulhat, hogy az orvos pontosítja a terhességi kort vagy a szülés várható időpontját.

1. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek: 39

A szülés várható időpontját az utolsó menstruáció első napjától számoljuk, ami azt jelenti, hogy a 40 hetes visszaszámlálás körülbelül két héttel azelőtt kezdődik, hogy a spermium és petesejt találkozik, és lassan magzattá alakul.

Amennyiben már csináltál terhességi tesztet és az pozitív lett, jóval előrébb jársz, mint gondolnád. Az otthon elvégezhető terhestesztek ugyanis csak körülbelül a 4. héttől mutatják ki a terhességet.

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Mi történik veled az 1. héten?

Ez még a várandósságot megelőző utolsó menstruáció időszaka, vagyis a szervezeted éppen az előző hónapban meg nem termékenyült petesejtet tartalmazó méhnyálkahártyától válik meg. A menstruációra jellemző olyan tüneteket tapasztalhatod, mint a hormoningadozás miatt jelentkező puffadás vagy hangulatváltozás. Ha minden jól megy, a megtermékenyülés valójában csak a 3. héten következik be.

Ne légy csalódott, ha nem sikerül rögtön teherbe esni! Az életkortól függően átlagosan 25% esély van minden hónapban a teherbe esésre – így lehet, hogy többször is próbálkoznotok kell.

Mi történik a babával az 1. héten?

Habár ekkor még sem magzatról, sem embrióról nem beszélhetünk, hiszen a megtermékenyítés sem történt még meg, a hormonjaid éppen egy újabb petesejtet készítenek fel az ovulációra. A rendszeres menstruációs ciklussal rendelkező nők többségénél a menstruáció első napját követő 10-20. napon van a peteérés, ezért ha teherbe szeretnél esni, ez az időkeret a legideálisabb a szexuális együttlétekre.

Mire figyelj?

Már most érdemes változtatni azokon a szokásokon, amelyek veszélyeztethetik a baba egészségét. A szervezet számára már a fogantatás előtt biztosítani szükséges a megfelelő feltételeket egy új élet kihordásához.

Kezdj el napi minimum 400 mikrogramm folátot szedni. Az átlagos étrend napi 200-250 mikrogramm mennyiséget tartalmaz, ám a terhes vagy teherbe esni vágyó nők számára napi 400-800 mikrogramm folát (esetleg ennek megfelelő folsav, ami a folát szintetikus formája) bevitele ajánlott. A várandósságot megelőző és az első trimeszterben történő megfelelő folátbevitel jelentősen csökkenti az olyan születési rendellenességek kockázatát, mint az ajak- és szájpadhasadék, a nyitott gerinc vagy a központi idegrendszer rendellenességei.

Szokj le a dohányzásról (a hevített dohánytermékekről és a nikotinpárna használatról is) és kerüld az alkoholtartalmú italok és a drogok fogyasztását! Ezek ugyanis növelik a vetélés és a koraszülés kockázatát, illetve születési rendellenességeket, légzési problémákat, alacsony születési súlyt, magzati alkohol szindrómát és egyéb egészségügyi problémákat okozhatnak a kisbabádnál. Jelenlegi ismereteink szerint várandósság idején nincs bizonyítottan biztonságos mennyiségű alkoholfogyasztás.

Amennyiben rendszeresen szedsz valamilyen gyógyszert, ne hagyd abba önállóan, de ne is kezdj új készítményt orvosi vagy gyógyszerészi tanács nélkül!

Krónikus betegséged van? Cukorbetegség, magas vérnyomás, pajzsmirigybetegség vagy epilepszia esetén már a fogantatás előtt érdemes egyeztetni a kezelőorvossal.

A várandósság tervezésekor érdemes ellenőrizni, hogy a szükséges védőoltásaid naprakészek-e.

Ha tervezed a terhességet, érdemes törekedni az egészséges testsúly elérésére. A jelentős túlsúly, valamint az alultápláltság egyaránt befolyásolhatja a teherbe esés esélyét, valamint növelheti egyes várandóssági szövődmények kockázatát. Ha bizonytalan vagy abban, milyen testsúly lenne számodra megfelelő, kérheted háziorvosod, nőgyógyászod vagy dietetikus segítségét.

Terhességi vizsgálatok az 1. héten

Ha a közelmúltban nem jártál nőgyógyásznál, itt az idő egy általános vizsgálatra. Ekkor az orvosod a kórelőzményeid áttekintése után a számodra legmegfelelőbb tanácsokkal fog ellátni, és ajánlhat a teherbe eséshez szükséges étrend-kiegészítőket és magzatvédő vitaminokat. Kérdezd meg, hogy életmódod, táplálkozásod, testmozgásod és egyéb szokásaid milyen hatással lehetnek a terhességedre.

Közelgő vizsgálatok

Ha végeztél terhességi tesztet és az pozitív lett, vagy úgy gondolod, hogy terhes lehetsz, keress fel egy szülész-nőgyógyászt. Ha nem bízol az otthoni terhességi tesztben, az orvos vérvizsgálattal már az ovulációt követő 6-8 nappal is ki tudja mutatni a terhességet.

Amennyiben nincs panaszod, az első várandósgondozási vizsgálatot általában az utolsó menstruációt követő 8-10. hét körül végzik. A terhességi kor legjobban a 8-13 hét között végzett ultrahangvizsgálattal állapítható meg. A túl korai vagy túl késői vizsgálat pontatlan becslést adhat a magzat koráról.

Ugyanakkor, ha fennáll az olyan korai komplikációk kockázata, mint a méhen kívüli terhesség, mielőbb szakemberhez kell fordulni! Méhen kívüli terhességre utalhat az erős alhasi fájdalom, a vállba sugárzó fájdalom, az ájulásérzés és a jelentős vérzés.

Mit kell tudnia a partnerednek?

Az egészséges terhességhez elengedhetetlen, hogy mindkét fél odafigyeljen az egészségére. A gyermekvállalásra készülő férfi számára is fontos az egészséges testsúly, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás, hiszen ezek a spermiumok minőségére is hatással lehetnek. Még a fogantatás előtt érdemes kivizsgáltatni és kezeltetni az esetleges szexuális úton terjedő betegségeket. A párod javíthatja a fogantatás esélyét azzal, hogy korlátozza az alkoholfogyasztást és abbahagyja a dohányzást, mivel ezek károsítják a spermiumokat és megnehezítik a teherbe esést.

Jó tanácsok számodra

Kezdj el magzatvédő vitamint szedni!

Jegyezd fel az utolsó két menstruációd dátumát!

Hagyj fel a dohányzással és alkoholfogyasztással!

Kezdd el összeírni azokat a kérdéseket, amelyeket majd szeretnél feltenni az első várandósgondozási vizsgálaton.

WEBBeteg – Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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