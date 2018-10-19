A terhesség 2. hete

Kedves Kismama! Ne feledd, hogy a várandósságot az utolsó menstruáció első napjától számítjuk, ezért ezen a héten rendszeres (kb. 28 napos) ciklus esetén még csak közeledik a peteérés és a fogantatás lehetséges időpontja. Az ovuláció időpontja azonban a ciklus hosszától függően egyénenként, sőt ciklusonként is változhat.

2. hét

Trimeszter: első

Hátralévő hetek száma: 38

Mi történik veled a 2. héten?

A teherbe esés érdekében a legtermékenyebb időszakra kell időzíteni a szexuális együttléteket. Mivel az egészséges spermium 3-5 napig marad életképes a hüvelyváladékban, a termékenységi csúcs valószínűleg az ovulációt megelőző két napon, illetve az ovuláció napján van.

A termékeny időszak kb. 6 napot ölel fel: az ovulációt megelőző öt napot és az ovuláció napját. Ennek oka, hogy a spermiumok megfelelő körülmények között akár 5 napig is életképesek maradhatnak a női szervezetben, míg a petesejt az ovuláció után kb. 12-24 órán át termékenyíthető meg. A peteérés időpontja nem mindenkinél ugyanarra a ciklusnapra esik, és még szabályos menstruációs ciklus esetén is változhat.

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Milyen jelek utalhatnak a peteérésre?

Ovuláció előtt az ösztrogénszint megemelkedik, ami hígabbá, nyers tojásfehérjére hasonlító állagúvá változtatja a méhnyaknyákot (cervixnyák), amelyet rendszerint bővebb hüvelyi váladékként észlelhetsz. Ez egy viszonylag pontos jele annak, hogy közeleg a legtermékenyebb időszak. Ovulációkor a test hőmérséklete is változik. A teherbe esés legnagyobb valószínűséggel 2-3 nappal az ébredési hőmérséklet emelkedése előtt történik. Az időpont megállapításához pár hónapon át naponta mérni kell az ébredési hőt, és figyelni egy jellemző minta kialakulását. A vény nélkül kapható ovulációs tesztek használatával szintén jól megállapítható, mikorra érdemes az együttlétet időzíteni. Ezek a tesztek a vizelet luteinizáló hormon (LH hormon) szintjének emelkedését érzékelik. Az LH-csúcs általában azt jelzi, hogy az ovuláció várhatóan rövid időn belül bekövetkezik.

Milyen gyakran érdemes együtt lenni?

Ha babát szeretnétek, nem szükséges egyetlen tökéletes napra koncentrálni, hiszen a termékeny időszakban az 1-2 naponta történő együttlét jó esélyt biztosít a fogantatásra, de a rendszeres, 2-3 naponta történő együttlét mellett sem feltétlenül szükséges pontosan követni az ovuláció időpontját.

A fogantatást elősegítheted még azzal is, ha már a tervezett terhesség előtt szedsz magzatvédő vitamint, leszoksz a dohányzásról, valamint odafigyelsz a súlyodra és táplálkozásodra, csökkented a stresszt és az alkoholfogyasztást.

Mikor érdemes meddőségi kivizsgálást kérni?

Nem ritka, hogy a teherbe esés körülbelül egy évet vesz igénybe. Ha egy év rendszeres, védekezés nélküli együttlét mellett sem következik be várandósság, érdemes orvoshoz fordulni, addig próbáljatok meg nyugodtak maradni, és egészségesen élni az esélyek növelése érdekében. 35 éves kor felett már ennél korábban, általában 6 hónap sikertelen próbálkozás után indokolt lehet a kivizsgálás. Ismert vagy feltételezett termékenységi probléma, rendszertelen vagy elmaradó menstruáció, illetve más kockázati tényező esetén nem szükséges kivárni ezt az időt.

Mi történik a babával a 2. héten?

Ezen a héten még nem beszélhetünk embrióról vagy magzatról. Az ovuláció során egy érett petesejt szabadul ki a petefészekből, majd a petevezetékbe kerül. Ha ebben az időszakban találkozik egy spermiummal és megtörténik a megtermékenyítés, létrejön a zigóta, amely a következő napokban osztódni kezd, miközben a méh felé halad.

Mire figyelj ezen a héten?

A gyermekvállalással való próbálkozás érzelmileg megterhelő lehet, különösen akkor, ha a várandósság nem következik be olyan gyorsan, ahogyan reméltétek. Az ovuláció és az együttlétek túl szigorú időzítése egyes pároknál fokozhatja a feszültséget, ezért érdemes olyan módszert választani, amely nem teszi megterhelővé az együttléteket. A legjobb stresszcsökkentő módszerek közé tartozik a megfelelő mennyiségű pihenés, a jóga, a testmozgás és a légzőgyakorlatok végzése.

Még egészséges, termékeny pároknál sem feltétlenül következik be azonnal a várandósság. A fogamzás esélyét számos tényező, köztük az életkor is befolyásolhatja.

Terhességi vizsgálatok a 2. héten

Ezen a héten még túl korai a terhességi teszt elvégzése. A terhességi tesztek által kimutatott HCG hormon szintje csak a megtermékenyítést követő beágyazódás után kezd érdemben emelkedni.

Közelgő vizsgálatok

Noha az első terhességi vizsgálat általában a 8-10. hét körül ajánlott, már most érdemes tájékozódni arról, hogyan működik a várandósgondozás a lakóhelyeden, és hol veheted igénybe a szükséges vizsgálatokat.

Mit kell tudni a partnerednek?

Ha síkosítót használtok, és babát szeretnétek, érdemes olyan terméket választanotok, amelyet kifejezetten fogamzásra törekvő párok számára fejlesztettek ki. Egyes hagyományos síkosítók laboratóriumi körülmények között kedvezőtlenül befolyásolhatják a spermiumok mozgását, bár ennek a természetes fogamzás esélyére gyakorolt jelentősége nem teljesen tisztázott.

Jó tudni

A peteérés időpontja még szabályos ciklus esetén is változhat.

Ha szeretnéd pontosabban meghatározni a termékeny napokat, figyelheted a méhnyaknyák változását vagy használhatsz ovulációs tesztet.

Folytasd a folát vagy folsav szedését, és tartsd meg azokat az egészséges életmódbeli változtatásokat, amelyeket a babatervezéskor elkezdtél.

WEBBeteg – Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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