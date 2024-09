Előfordulhat, hogy az inzulinrezisztencia akadályozza a teherbe esést

Az inzulinrezisztencia olyan állapot, amelyet bár a cukorbetegség előszobájának tekinthetünk, de még visszafordítható. Már csak azért is fontos tehát komolyan venni és kezelni az IR-t, mert nem csak a diabéteszt előzhetjük meg így, de akár a vágyott terhességet és a biztonságos szülést is támogathatjuk.

Dr. Borus Hajnal, az Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológus, diabetológus ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes esetekben éppen a teherbe esés nehézsége hívhatja fel a figyelmet az inzulinrezisztenciára.

Ilyen tünetei lehetnek az inzulinrezisztenciának

Az inzulinrezisztencia nem minden esetben okoz tünetet, és éppen emiatt sokszor nem sikerül idejében megfékezni, visszafordítani a cukorbetegség felé vezető folyamatot. Amennyiben mégis mutatkoznak panaszok, azok főként az alábbiak lehetnek (bár nem minden tünet jelentkezik mindenkinél):

Fáradtság, éhségérzet étkezés után (főként cukros ételek vagy nagy mennyiségű szénhidrátot tartalmazó élelmiszer elfogyasztása után).

Idegesség, fáradékonyság, koncentrációs zavar (különösen, ha kimarad egy étkezés).

Gyakori éjszakai felébredés, éjszakai izzadás, alvászavar.

Sikertelen fogyókúra, hízás, még változatlan életmód mellett is.

Rossz közérzet, hangulatzavarok.

Gyakori sóvárgás a cukor, a szénhidrát után.

Falási rohamok.

Hajhullás.

Fejfájás, migrén.

Pattanásos, zsíros bőr.

Férfiaknál ezen kívül jelentkezhet libidó csökkenés, nőknél pedig előfordulhat fokozott szőrnövekedés, kimaradó menstruáció és más menstruációs zavarok, illetve a teherbe esés nehézsége, meddőség.

Miért nehezítheti az inzulinrezisztencia a teherbe esést?

Az inzulinrezisztenciára gyakran éppen azért derül fény, mert a női páciens nem tud teherbe esni, ezért orvoshoz fordul. Ennek okai szerteágazók lehetnek. Az IR kapcsán ugyanis a szervezetben megnő az inzulinszint, ami többféle mechanizmus által is gátolhatja a petefészek normális működését, illetve az agyalapi mirigy és a petefészek hormonális visszacsatolási útjait. Emiatt a tüszőérés és a tüszőrepedés is problémákba ütközhet, tehát a teherbeesés esélye csökken. Ennek a mértéke nagyban függ az állapot súlyosságától és az egyéb kísérőbetegségek, jellemzően a PCOS (policisztás ovárium szindróma), és a túlsúly, elhízás meglététől is.

Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy egy inzulinrezisztens páciens mégis teherbe tud esni kezelés nélkül is, azonban ilyen esetben nagyobb az esély a terhességi cukorbetegség kialakulására, amely hatással van a magzati növekedésére, illetve más komplikációt is okozhat így pl. megnőhet a terhességi toxémia vagy a vetélés kockázata – ismerteti dr. Borus Hajnal, az Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológus, diabetológus. Az IR kezelésére tehát a kismamát és a babát érintő szövődmények elkerülése miatt is fontos figyelmet fordítani és időnként ellenőrizni is kell a terápia eredményességét.

Hogyan diagnosztizálható és kezelhető az IR?

Amennyiben valaki inzulinrezisztenciára gyanakszik, úgy 3 pontos OGTT vizsgálatra (terheléses vércukorvizsgálat) van szüksége. Sokan csupán a glükóz értékeit ellenőriztetik, pedig IR esetén gyakran előfordul, hogy a vércukor még a normál tartományban mozog, ám az inzulin szintjei már magasabbak. Így, ha csak a vércukrot ellenőrzik, rejtve maradhat az IR. Az inzulinrezisztencia kivizsgálására gyakran használt HOMA-index egy számított érték, ami csak az éhomi vércukor és inzulin értékeket veszi figyelembe, így, ha a HOMA index pozitív, az mindenképpen igazolja a szénhidrát anyagcsere zavarát és már nem szükséges elvégezni a terheléses vércukor vizsgálatot. Azonban, ha a HOMA index negatív és a páciensnek tipikus panaszai vannak, akkor mindenképpen érdemes elvégezni a terheléses vércukor vizsgálatot.

Ha diagnosztizáljuk az inzulinrezisztenciát, akkor a kezelés célja az inzulinszint normalizálása, amelyhez kulcsfontosságú az étrend megváltoztatása, a rendszeres testmozgás, illetve a stresszkezelés. Amennyiben pedig az értékek megkívánják, illetve, ha az életmódterápia nem vezet eredményre, úgy gyógyszeres kezelést is előírhatunk – mondja Borus doktornő. Ezen kívül a várandósság elősegítéséhez érdemes lehet bizonyos vitaminok, ásványi anyagok pótlása is, amelyekről személyre szabottan kell egyeztetni, bár a D-vitamin és a magnézium pótlása szinte minden IR-es páciens esetében fontos lehet. Amennyiben pedig létrejön a terhesség, a kismamának is be kell tartani az előírt életmód szabályokat, elsősorban az étrendre és a mozgásra vonatkozóan.

(Endokrinközpont - Dr. Borus Hajnal, diabetológus, belgyógyász, endokrinológus)